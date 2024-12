La carota erotica e l’horror di terracotta. I corti di Tallinn

La nutrita selezione dedicata ai cortometraggi del Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF Shorts, racchiude al suo interno diverse sezioni, le quali comprendono cortometraggi nazionali, di animazione, film in prima mondiale e i cosiddetti Rebels With Their Shorts. Il corto vincitore della sezione nazionale è Weight of Light, di Anna Hints, mentre quello della sezione live-action è Panadrillo, di Marcela Heilborn, insieme a We Beg to Differ, di Ruairi Bradley, ritenuto miglior film tra i nuovi talenti del live-action. Reborn With You, di Inju Park, ha trionfato nella sezione animazione, seguito da Yuck!, di Loïc Espuche, che ha vinto la sottosezione di miglior film per bambini, e Carrotica, di Daniel Sterlin-Altman, il quale ha ottenuto il premio al miglior film nella sezione New Talents dell’animazione.

Tra i corti vincitori più interessanti, sicuramente è necessario menzionare Carrotica, un corto che utilizza le carote come elemento erotico, con un’animazione che smorza, ma al contempo, quasi paradossalmente, enfatizza la tensione sessuale dei protagonisti. Questo avviene grazie alla libertà offerta dal mezzo animato, che permette rappresentazioni altrimenti irrealizzabili in un film di genere diverso. Carrotica è un’interessante commistione tra uno strampalato coming of age e un irriverente spaccato di vita familiare, dato che i protagonisti sono una madre e un figlio. Il corto di Daniel Sterlin-Altman risulta quindi un perfetto esempio di film d’animazione per adulti, con il giusto equilibrio tra il serio e il faceto, traboccante di situazioni indimenticabili. Un’opera da non perdere per tutti gli amanti del genere, ma anche per i curiosi in cerca di qualcosa fuori dagli schemi.

Durante il festival, i cortometraggi sono stati presentati seguendo filoni tematici, organizzati in gruppi dalle denominazioni suggestive. Tra questi, vale la pena menzionare i più interessanti dal punto di vista dell’approccio. Primo fra tutti, “Midnight Madness”, definito the most disturbing underground film screening in town. Comprendente una serie di animazioni horror e/o di fantascienza, più o meno spaventose, la sezione si conferma molto variegata e interessante, anche dal punto di vista geografico. Da menzionare senza ombra di dubbio il corto italiano Playing God, di Matteo Burani, già presentato, tra gli altri, alla Settimana della Critica di Venezia. Memorabili l’atmosfera e la (quasi letteralmente) palpabile tensione. Riuscitissimo anche il tentativo di creare una connessione tra il mondo dei personaggi “non reali” e quello del creatore, umano ma, in questo contesto, divino, dato che assume il ruolo di genitore delle inquietanti figurine di terracotta che popolano lo schermo.

Altrettanto interessante è la sezione Rebels With Their Shorts, che include lavori degni di nota come Angie, produzione canadese di Anthony Coveney incentrata su una bodybuilder a fine carriera, e Madwoman in the Attic, di Tamara García Iglesias, pregevole ricerca di materiale sui problemi mentali femminili tra gli anni ’20 e ’30.

