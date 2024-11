La Chimera di Alice Rohrwacher vince il premio Sentieri Selvaggi

Il premio Sentieri Selvaggi per il miglior film italiano 2023-2024 va ad Alice Rohrwacher. La regista riceverà il riconoscimento per La Chimera mercoledì 13 novembre, con la proiezione del suo nuovo cortometraggio Allégorie citadine. Nello specifico, la cineasta incontrerà la redazione, il pubblico e gli studenti della Scuola di cinema Sentieri Selvaggi a partire dalle 19:00. Si aggiunge così a una lista di nomi prestigiosi che negli scorsi anni si sono aggiudicati il premio: da Nanni Moretti a Marco Bellocchio, da Mario Martone a Franco Maresco e Jonas Carpignano.

Spiega Sentieri Selvaggi in una nota: “L’incontro sarà un’occasione imperdibile per incontrare una delle registe più importanti del panorama internazionale. Si attraverserà interamente la sua carriera: i lungometraggi, da Corpo celeste a Le meraviglie, da Lazzaro Felice fino al suo più recente La chimera con protagonista Josh O’Connor e presentato al 76° Festival di Cannes, passando inoltre per i suoi splendidi cortometraggi (Omelia contadina; Quattro strade; Le pupille, candidato al Premio Oscar)”. A seguire la proiezione di Allégorie citadine, realizzato in co-regia con JR, artista francese famoso per le sue installazioni, presentato all’ultimo Festival di Venezia. Appuntamento mercoledì 13 novembre a partire dalle 19 a via Carlo Botta 19, Roma. L’evento si può seguire live sui canali social di Sentieri Selvaggi.