La felicità nei film e nelle serie TV

Nei film e nelle serie televisive, spesso tutto sembra funzionare senza sforzo per i protagonisti. Gli eroi passano letteralmente da un colpo di fortuna all’altro e, proprio quando si pensa che non potrebbe andare meglio, il destino interviene ancora una volta e manda loro il momento perfetto, la coincidenza giusta o l’angelo salvatore sotto forma di un vecchio amico.

È un po’ come se avessero trovato la slot machine perfetta, dove ogni giro promette una vincita. E proprio come nelle slot machine online, dove tutto dipende dalla giusta combinazione, in queste storie sembra che i protagonisti centrino sempre i simboli del “jackpot”.

Ma a differenza del casinò, dove il risultato è lasciato al caso, in questi colpi di fortuna cinematografici c’è spesso molto più calcolo di quanto sembri. Ma cosa c’è dietro questa fortuna apparentemente incrollabile dei protagonisti? Diamo un’occhiata più da vicino.

La fortuna degli eroi: Coincidenza o calcolo?

Nelle storie nulla è per caso. Anche se a prima vista sembra che l’eroina si sia salvata per pura fortuna o che il protagonista si trovi nel posto giusto al momento giusto, tutto fa parte di un piano ben congegnato. Gli sceneggiatori lavorano spesso con strutture narrative che seguono la cosiddetta armatura della trama.

Questa armatura invisibile permette ai protagonisti di sopravvivere a situazioni difficili, di uscire dai guai e spesso di continuare a sorridere laddove una persona comune si sarebbe arresa da tempo.

Perché? Perché le storie hanno bisogno di eroi che possiamo non solo seguire, ma anche ammirare. Non si tratta tanto di realismo quanto di mantenere lo spettatore coinvolto emotivamente.

La felicità come parte del viaggio dell’eroe

Pensate a classici come Il Signore degli Anelli o Guerre Stellari. A ben guardare, appare chiaro che la felicità dei protagonisti segue spesso uno schema narrativo: il viaggio dell’eroe. Il personaggio principale, che all’inizio si imbatte nelle sue avventure, viene gradualmente messo di fronte a sfide più grandi – ed è qui che entra in gioco la “fortuna”. Ma questa fortuna sembra solo un caso a prima vista. Spesso sono le decisioni prese dai personaggi a metterli nella posizione in cui la fortuna colpisce.

Frodo Baggins, ad esempio, che deve distruggere l’Unico Anello a Mordor, è incredibilmente fortunato più di una volta durante il suo viaggio. Ma dietro ognuna di queste fortunate coincidenze si nasconde il fatto che egli abbia trovato il coraggio di partire. È come se la sceneggiatura premiasse la sua determinazione: la fortuna lo segue perché ha il coraggio di fare il primo passo.

La felicità come espediente stilistico

Nelle commedie romantiche è simile: i protagonisti sembrano incontrarsi di continuo, incontrandosi per caso nei caffè, alle fermate degli autobus o ai matrimoni di conoscenti comuni. In questo caso, la fortuna è usata come mezzo per accelerare la trama e per rappresentare il destino come una mano invisibile che fa incontrare gli amanti. Lo spettatore sa benissimo che queste coincidenze non sono realistiche, ma vuole comunque essere coinvolto, perché è divertente vedere come il destino muove i suoi fili.

La fortuna è volutamente esagerata, spesso in modo umoristico. A volte è così assurda che non si può fare a meno di sorridere quando gli innamorati si ritrovano *di nuovo* nello stesso posto. Ma è proprio questo l’obiettivo: non vuole essere realistico, ma divertente.

Personaggi che danno forma alla loro felicità

Ma c’è anche un altro lato della fortuna nei film e nelle serie. A volte la fortuna non è solo una coincidenza, ma il risultato di abilità, lungimiranza o tenacia. Pensate agli eroi d’azione come James Bond. Spesso sembra che la fortuna lo abbia abbandonato, ma in realtà dietro i suoi successi c’è molta preparazione e pensiero tattico. Riconosce le opportunità che altri perderebbero e le sfrutta a suo vantaggio. Quindi la fortuna non arriva dal nulla, ma viene quasi “sfidata”.

In serie come Breaking Bad, si può anche vedere come la fortuna giochi un ruolo ambivalente. Walter White sembra avere la fortuna dalla sua parte in alcuni momenti, ma per lo più è il suo approccio calcolato che porta a svolte “fortunate”. La sua ascesa nell’impero della droga non è un semplice colpo di fortuna, ma il risultato di manipolazioni mirate e mosse a scacchi. La fortuna non è quindi rappresentata come una coincidenza passiva, ma come una conseguenza dell’azione e della strategia.

Perché amiamo il lieto fine?

Si potrebbe dire che la felicità nei film e nelle serie è un po’ come l’ingrediente segreto che tiene insieme tutto. Ci dà la speranza che, per quanto difficile sia una situazione, alla fine possa andare bene. Ed è proprio questo che ci piace. Perché siamo onesti: la vita reale non è sempre così clemente. I film e le serie ci danno l’illusione che tutto sia possibile, purché ci si metta in cammino.

Che questo sia realistico o meno, spesso non ha importanza. Perché a volte, quando il protagonista riceve la telefonata che salva la giornata al momento giusto o prende l’aereo all’ultimo secondo, ci si siede e si pensa: “A volte si è solo fortunati”.