La figa nel western

Gli incroci spericolati tra sparatorie e amplessi come linea nascosta del genere

Apparentemente, il western sembrerebbe legare poco con l’erotismo e le nudità femminili. Genere virile per eccellenza, salvo rarissimi casi ha sempre relegato la donna in ruoli marginali o di contorno. Bisogna però fare i conti con il fatto che un genere così perseverante e vitale come il western all’italiana, intersecò un periodo storico, verso la fine degli anni Sessanta, in cui il ruolo della donna nella società, e di riflesso anche nelle arti e quindi anche nel cinema, stava radicalmente mutando. Inoltre, il western americano aveva cominciato a condire le proprie storie con elementi piccanti e sexy. Intorno al 1968, anno ufficiale di inizio della “rivoluzione sessuale”, appaiono almeno tre film: Giarrettiera Colt, Lola Colt e The Belle Star Story (Il mio corpo per un poker – sottotitolo emblematico) che pongono al centro dell’attenzione figure di pistolere protagoniste. Si tratta di eroine che portano in sé una evidente connotazione erotica, sebbene in questi film non appaiano mai – almeno nelle versioni che conosciamo – suggestioni nude. Da questo punto di vista, preesisteva un esempio di western tradizionale, maschile, all’interno del quale appariva fugacemente un particolare sexy esplicito. Parliamo di Wanted Johnny Texas di Emimmo Salvi, che, già nel 1967, mostrava una sequenza intima tra il protagonista interpretato da James Newman alias Willy Colombini e Rosalba Neri che, inquadrata nuda di schiena, per una frazione di secondo mostra un capezzolo. Un dettaglio che probabilmente sfuggì alla censura del periodo.

A partire dal 1968, abbiamo testimonianze sicure di girati alternativi a carattere erotico destinati ai mercati esteri. In Straniero… fatti il segno della croce! (1968) di Demofilo Fidani, per esempio, un’attrice tuttora non identificata appare, mentre viene uccisa da Joe Sentieri su un letto, vestita nella versione italiana e nuda in quella estera. Tra l’altro, secondo la testimonianza di Mila Vitelli, compagna di Fidani e abituale costumista e sceneggiatrice dei suoi film, la sequenza del duello tra il protagonista Charles Southwood e i due fuorilegge (Aristide Massaccesi e Lino Coletta) venne girata anche in una versione in cui gli antagonisti non morivano ma fuggivano nudi. In Execution (‘68) di Domenico Paolella, la violenza carnale perpetrata su Rita Klein comporta un fugace nudo frontale del suo seno, stavolta anche nella versione italiana. La tendenza a rafforzare eroticamente ogni film, anche un insospettabile western, si manifesta e prende vigore. Una scena più consistente con protagonista Pascale Petit, la famosa “Venere tascabile”, la si vide nelle edizioni estere di Joe! Cercati un posto per morire, di Hugo Fregonese sebbene accreditato a Giuliano Carmineo. L’attrice veniva aggredita sessualmente presso un fiume da Nello Pazzafini. In Italia la sequenza è presente ma morigerata, mentre per i mercati più permissivi la Petit veniva inquadrata in modo più esplicito – le foto che si riferiscono a questo momento furono abbondantemente pubblicate dalla stampa di settore. Anche la “Venere tascabile’ italiana, Marisa Solinas, appariva in Killer Adios (sempre 1968) nuda, mentre si bagnava in un fiume, nonostante l’edizione italiana non mostri più di tanto.

Venendo invece agli esempi più consistenti: un nudo integrale, assente nel montaggio italiano, è visibile all’interno di Reverendo Colt (1970) – una bellissima prostituta vestita solo di collant rossi cerca, in una camera da saloon, di sedurre Guy Madison, che è un prete. Una nudità fugace appare in Anda muchaco, spara! di Aldo Florio. Ma qui ormai arriviamo già al 1971, quando in un film come Acquasanta Joe di Mario Gariazzo nudità e scene di sesso erano disseminate massicciamente nella trama. Protagoniste di queste sequenze strong Annie Carol Edel e Rosita Torosh, impegnate in congressi amorosi a letto con Lincoln Tate e Richard Harrison. Ne sopravvivono numerose foto di scena. Il 1971 fu una specie di anno di grazia per questi western “accresciuti’: esemplare Blindman di Ferdinando Baldi, che contiene numerosissimi dettagli dei corpi nudi delle prigioniere ma anche di Magda Konopka. Una pistola per 100 croci e Black Killer diretti dal compianto Carlo Croccolo, con lo pseudo Lucky Moore, presentano abbondanti situazioni erotiche che, per quanto riguarda il primo titolo non si sono viste nelle nostre sale, ma che un cineromanzo del film ci rivela: Marina Mulligan (alias di Marina Rabbissi, moglie di Croccolo) viene denudata a colpi di frusta da Monica Miguel – in realtà, l’attrice è controfigurata nei dettagli più piccanti. In Black killer, invece, anche in Italia si vedevano i nudi della Mulligan, nel ruolo di un’indiana, integrali benché solo di schiena, e quelli di Tiziana Dini, la messicana Consuelo, protagonista di scene di nudo integrale posteriore e di topless frontale. Nell’insospettabilissimo Il mio nome è Mallory, “M’ come morte, ancora del 1971, Robert Woods e Gabriella Giorgelli davano vita a un rovente amplesso a letto che ci è noto solo grazie alle fotografie dal set. La Giorgelli aveva anche un bel nudo in tinozza con Carla Mancini camerierina che le versa addosso l’acqua.

I bagni nella tinozza andavano per la maggiore nel western quando si trattava di far passare qualche nudo, come dimostrava anche Gli specialisti di Sergio Corbucci, del 1969, in una scena che aveva come protagonisti Françoise Fabian e Gastone Moschin. In Allegri becchini…arriva Trinità di Ferdinando Merighi, Dean Stratford amoreggia con Maily Doria in una stalla e l’attrice è esplicitamente a seno nudo. Siamo stati proprio noi di Nocturno, ormai diversi anni fa, a rivelare che il western di Enzo Gicca Palli Il venditore di morte, in lavorazione come La mano sinistra di Dio, comprendeva non soltanto sequenze di nudi femminili o di amplessi più o meno arditi, ma addirittura scene hard esplicite. Non abbiamo altre testimonianze di pratiche simili per quanto riguarda il western all’italiana, ma è altamente probabile che il porno abbia infiltrato anche altri film del genere. Nel film di Gicca Palli lo stuntman attore Pietro Torrisi si prodigava con una partner, allo stato sconosciuta, in scene di sesso orale e avec penetration. La giovane indiana che all’inizio del film viene accoltellata, è in costume etnico nella versione italiana, mentre in quella alternativa si mostra nuda. Anche la bella Dominique Badou – che già svelava fugacemente il seno in un western di Paolo Solvay – in Il venditore di morte si esibisce in un fantastico topless. Esiste, a corredo del film, ulteriore materiale che rivela sequenze sexy con interpreti non identificabili.

Sempre del 1971 è Lo ammazzò come un cane ma lui rideva ancora diretto da Luigi Petrini ma firmato Elo Pannacciò, dove sicuramente erano presenti, nelle scene di stupro, alcuni dettagli di nudità oggi visibili solo fugacemente nella unica copia “terremotata” reperibile. Una interessante scoperta ha a che vedere con l’inizio di Il ritorno di Clint il solitario di Alfonso Balcázar del 1972. La giovane bionda, vittima di uno violenza carnale, interpretata da Dorit Henke, ostentava un disinvolto e imponente nudo integrale totale nelle versioni per i mercati più permissivi. Per quanto riguarda Il grande duello di Giancarlo Santi, sempre del 1972, foto di scena provenienti da una rivista danese del periodo, documentano situazioni decisamente hard tra Alberto Dentice e Ippolita Ciossani, una bionda con la quale all’inizio del film il pistolero protagonista amoreggia in un granaio. Anche al tardo western Mi chiamavano “Requiescat”… ma avevano sbagliato (1973) di Mario Bianchi, fonti cartacee attribuiscono alcune immagini di un amplesso tra il protagonista Alan Steel, alias Sergio Ciani, e una partner che ha tutta l’aria di essere Marzia Damon, ma la scena è assente dalla versione che conosciamo del film. Naturalmente, man mano che si avanzava negli anni e il nudo era ormai diventato una componente essenziale del cinema, sia nelle pratiche “alte” sia in quelle “basse”, il western erotico non faceva più notizia. Tra gli ultimi esempi vanno comunque citati Una donna chiamata Apache (1976) di Giorgio Mariuzzo e Porno erotico western (1979) di Elo Pannacciò, insignificanti sia per quanto riguarda l’aspetto western, sia per quanto riguarda quello piccante. Come considerazione finale e sintetica dovremmo comunque aggiungere che la parte emersa dell’iceberg è probabilmente, anzi quasi certamente, inferiore rispetto a quella ancora nascosta, nel senso che i rinforzi erotici dovettero fare abbondantemente e costantemente parte del corredo del genere a partire, come abbiamo detto, dalla fine degli anni Sessanta. Purtroppo il quasi totale naufragio dei materiali aggiuntivi destinati alle versioni estere ci impedisce di poter mappare con esattezza la precisa geografia del western nudo.