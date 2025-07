La Materia Oscura dentro di noi

Stefano Odoardi, primo di tutto ti faccio una rivelazione: ho conosciuto il tuo cinema con la visione di Dark Matter, l’ultimo film uscito nel 2023, che ha vinto due Vespertilio Awards (miglior manifesto e migliore attrice protagonista Angelique Cavallari). Inizio quindi della fine, per un motivo, per così dire, sentimentale. Il film mi colpì subito molto perché tratta il tema della scomparsa di bambini, un nodo scabroso che in Italia viene affrontato poco e nulla. C’è un bimbo di undici anni, Thomas, che si allontana dalla babysitter al centro commerciale e viene prelevato da una donna che lo rapisce… Mi ha ricordato il caso di Denise Pipitone oppure, in alternativa, se guardiamo all’estero la piccola Maddie McCann. Lo dico in senso positivo perché hai avuto il coraggio di guardare nel lato oscuro, di scrutare nell’abisso. Come hai costruito questo film?

Mi fa piacere la tua domanda, spesso Dark Matter è stato confuso dalla critica come un film sulla Materia Oscura, quasi un film di fantascienza. Certo si parla di Materia Oscura, ma è solo un pretesto per aprire le porte dell’universo sconosciuto che è dentro di noi. E mi ha sorpreso leggere delle critiche al film che hanno completamente mancato il bersaglio. Tu sei uno dei pochi che ha svelato quello che il film vuole veramente indagare: le zone oscure e sconosciute dell’essere umano. E tra queste ci sono soprattutto la pedofilia e l’incesto. Il film ci confronta con il concetto stesso di famiglia dove può risiedere una certa tossicità. Perché negarlo? Non ho avuto coraggio nel realizzare il film: il mio cinema vive di intuizioni, non di atteggiamenti consapevoli. Ho semplicemente seguito il mio intuito, che però a sua volta è anche un atto di coraggio: l’intuito ti porta a fare cose, o meglio dire a vedere cose, che anche tu come autore non vorresti fare o vedere. Eppure le fai e le vedi. Per la prima volta: ogni inquadratura è come tornare bambino e vedere il mondo per la prima volta. Ma il mondo non è sempre quello desiderato, e così lo immagini. Costruisci una visione, come in Dark Matter, che entra in un abisso sconvolgente.

È un film che ha anche un aspetto metafisico, visto che il caso si intreccia col personaggio del fisico e con l’idea di materia oscura. Me lo spieghi?

Mi interessava partire dal concetto fondamentale che è alla base della ricerca della Materia Oscura, e cioè che circa il 95% dell’universo ci è sconosciuto. Quanto conosciamo di noi stessi, degli altri? Il film afferma l’accettazione dello sconosciuto come parte integrante della nostra vita. Accettare lo sconosciuto è l’unico modo per incontrarlo veramente e farne un compagno di percorso.

Hai diretto molto bene gli attori, compreso il bambino Giulio Cecchettini e soprattutto le attrici, Daniela Poggi e Angelique Cavallari. Cosa puoi dirci sulle loro figure?

Ti ringrazio di questa domanda, anche perché molti tuoi colleghi o addetti ai lavori hanno detto o scritto il contrario, senza mai chiedersi veramente il motivo di certe mie scelte di una recitazione distaccata che è una precisa scelta autoriale. C’è stata la volontà da parte mia di creare personaggi astratti, come stelle in un universo sconosciuto, chi può dire di conoscere realmente le stelle? Personaggi poi congelati nella luce fredda del film. Una scelta molto precisa e dichiarata. Giulio Cecchettini interpreta Thomas, prima volta sullo schermo. Quando l’ho visto ho notato un ragazzo di dieci anni, che era a suo modo distaccato ma vivo nel mondo che si era creato nel suo quotidiano. Ne sono rimasto affascinato e ho deciso che era lui la sola persona giusta che avrebbe potuto dar vita al personaggio di Thomas. Perché in qualche modo Giulio sarebbe potuto essere il miglior amico di Thomas, l’avrebbe sempre protetto. Gli ho fatto vivere il film e il suo personaggio girando tutte le sue scene in ordine cronologico. Il suo è stato un percorso di iniziazione verso la vita, dalla fuga/rapimento da una famiglia tossica, all’incontro con Elena, la donna che lo rapisce, al confronto con il male, fino alla liberazione, la sua e quella di Elena. Angelique Cavallari, che interpreta Elena, si è preparata per lungo tempo a reggere un ruolo con pochi punti di riferimento, un personaggio misterioso, che vive una realtà orribile ma allo stesso tempo protegge il suo mondo interiore. Non è stato facile per Angelique, ma la sua interpretazione ha molto colpito me e tutta la troupe mentre giravamo il film. Come si può interpretare una figlia rapita dal proprio padre e violentata da quello stesso padre, costretta a sua volta a rapire bambini e allo stesso tempo una donna violata che riesce a vivere in compagnia del mistero? Non abbiamo cercato risposte nella costruzione del personaggio di Elena, ma ci siamo fatti domande. Abbiamo lavorato sulla fisicità del personaggio come prima cosa, abbiamo mantenuto sempre vivo il suo rapporto con il mistero. Elena è una mistica che si tiene in vita grazie al suo legame con l’enigma. In tal Thomas e Elena si riconoscono e si incontrano, ambedue in cerca di protezione dalla realtà. In fondo Elena non rapisce Thomas, ma lo incontra. In questa dimensione misteriosa entra il personaggio di Monica, interpretato da Daniela Poggi: con lei è stato un incontro di anime meraviglioso, una fortuna per me. Con Daniela abbiamo dato maggiore spessore a un personaggio che nella scrittura era meno rilevante. Io mi confronto molto con gli attori dei miei film, spesso con un linguaggio anche non verbale ma fatto di sguardi ed empatia, e con Daniela abbiamo intrapreso un viaggio fatto di fiducia reciproca che ci ha regalato il personaggio di Monica. Ci tengo a sottolineare questa mia ricerca e lavoro sulla verità del personaggio il più possibile lontano dall’essere se stessi o dal proprio ego: in questo senso Giulio, Angelique e Daniela, ma aggiungerei anche Thierry Toscan, che interpreta il padre di Elena, e Orso Maria Guerrini, che interpreta il Nonno di Thomas, Simona Senzacqua che interpreta il Magistrato, sono stati fedelissimi compagni di viaggio.

Percorriamo la tua filmografia all’indietro a passo di gambero. Hai fatto un’operazione unica nel cinema italiano, che è la Trilogia della Mancanza, di cui per ora sono disponibili i primi due tasselli, Mancanza – Inferno e Mancanza – Purgatorio. Qui Angelique Cavallari è la guida nel ruolo dell’Angelo. Ci racconti questo progetto?

Il progetto Mancanza è frutto di una idea molto precisa. Volevo e voglio, visto che devo terminare la Trilogia, raccontare il vuoto che cerchiamo di colmare vivendo. Ma per farlo ho voluto privarmi di ogni struttura cinematografica e lavorare con la limitazione, con l’essenziale. Un progetto dove è vietata la scrittura, nel senso che non posso realmente scrivere nulla, neanche poggiare la penna su un foglio o battere, scrivere qualcosa al computer. Il punto di partenza sono miei disegni o acquerelli informali, gli unici testi sono o improvvisati durante lo shooting senza poter ripetere nulla, con i non professionisti che scelgo e preparo con cura, oppure vengono da un lavoro di sintesi con alcuni testi poetici sui quali lavoro con Angelique Cavallari che interpreta l’Angelo laico. È un concetto di cinema molto vicino all’idea stessa di performance: quello delle arti visive e della performance è il mondo dal quale vengo in fondo. In questo senso è un progetto unico perché irripetibile anche nel suo stesso farsi, una vera e propria operazione concettuale e di metodo, con delle regole molto precise che stabilisco io come autore. Mi piace qui ricordare un grandissimo critico che l’ha notata in Italia, dopo che era stata notata all’estero grazie al festival di Rotterdam e in Corea al Festival di Jenjou, che si chiama Adriano Aprà. È una figura di cui già sento il vuoto. Devo terminare l’ultima parte, quella sul Paradiso, che fu bloccata dal Covid nella fase di riprese. In Mancanza – Paradiso l’Angelo contempla la bellezza di quelli essere umani che sono riusciti a sublimare la realtà attraverso alcuni dei capolavori dell’arte pittorica. E la domanda è: esiste lo stato di grazia, esiste la felicità? Avevo iniziato le riprese al Van Gogh Museum e al Rijskmuseum di Amsterdam e vorrei poter continuare questo percorso. Come puoi immaginare non è semplice finanziare un progetto che non prevede non solo la sceneggiatura, ma neanche un trattamento o una sinossi. Ma devo terminare la trilogia.

Entriamo un po’ nel dettaglio. Inferno è girato a L’Aquila distrutta dal terremoto del 2009. Molti personaggi e figure evocano proprio quell’esperienza tragica, raccontata da diverse prospettive e sguardi dei singoli. C’è un uomo anziano che cerca un gatto nella polvere e finisce per non vedere più niente… L’Aquila è stato l’inferno sulla terra?

Io sono abruzzese: quando ci fu il terremoto si respirava un’aria tragica e un dolore indicibile in quella terra, ovviamente soprattutto a L’Aquila dove avevo diversi amici. Una tristezza immensa. Non so cosa sia l’Inferno, posso solo immaginarlo con il mio cinema, e posso sicuramente dirti che a L’Aquila la mia immaginazione ha trovato una relazione molto vera con la realtà con la quale mi confrontavo durante la preparazione e le riprese del film, con gli abitanti della città nel cast e le rovine della città distrutta. Conservo ancora quella tristezza, la condizione dove perdi anche la speranza, che è infernale. In Mancanza-Inferno, le Elegie Duinesi di Rilke, unica voce dell’Angelo rilkiano, risuonavano in una città distrutta in un silenzio agghiacciante. Eppure quella presenza poetica è stata la dimostrazione che la poesia può abbracciare anche l’Inferno.

Purgatorio si sposta in Sardegna ed è girato in bianco e nero. Qui saliamo in una nave container navigando lo spazio più liminare che ci sia, il mare. I volti che riprendi sono magnifici e come sempre sono tutti attori e attrici non professionisti, tranne Angelique. Vuoi sciogliere la metafora, perché la Sardegna è il purgatorio?

Arrivo in Sardegna grazie all’intuizione di Massimo Mancini, attuale brillante direttore artistico di Sardegna Teatro, che vede Mancanza – Inferno e che nel frattempo stava realizzando un progetto sulle periferie di Ornella d’Agostino, da sempre ispirata e impegnata attivamente in Sardegna per l’Arte. La periferia era quella disagiata del quartiere Sant’Elia di Cagliari. Incontrando i luoghi e in modo particolare quei volti, ho deciso di portare il mio Purgatorio in Sardegna per poter elaborare un lavoro sull’errare, inteso come errore, fallimento, come quello che quotidianamente sentivo vibrare nel quartiere, ma anche inteso come vagare, che è poi il vagare dell’Angelo sul mare, su una maestosa nave cargo, come un Ulisse donna in cerca di una possibile salvezza. È un Ulisse che desidera tornare a casa, o forse meglio dire nel luogo indefinibile dal quale è arrivata sulla terra. Un po’ anche io quando giro cerco sempre di tornare a casa, nel luogo indicibile da dove sento di venire. Inoltre c’era la Sardegna, che ho scoperto pian piano, con il suo mondo arcaico sempre presente, nel vento e nella luce.

I tuoi film sono pieni di letteratura. In Inferno ci sono le Elegie Duinesi di Rainer Maria Rilke, in Purgatorio risuonano versi di Omero, Paul Éluard, Allen Ginsberg. Cosa è la scrittura per te? C’è qualcosa a cui ti ispiri?

La scrittura non è mai il punto d’arrivo del mio cinema, è solo un punto di partenza indefinibile. Il mio cinema si compie sempre, solo ed esclusivamente nella fase delle riprese, dove tutto è possibile e dove io stesso voglio essere sorpreso. Ho un rapporto di forte attrazione verso la messa in scena cinematografica, forse perché in quel mondo riesco a mettere in scena il mio intuito e la mia immaginazione. Vorrei slegarmi sempre di più dalla scrittura per il cinema, ridurre la scrittura a una semplice idea che si risolve con due e tre righe, una scrittura poetica che apre a infinite possibilità. Ma il paradosso è che se non scrivi una sceneggiatura non trovi i finanziamenti, quindi vivo un certo modo di scrivere come uno dei mezzi per arrivare a fare il mio cinema, sicuramente come il mezzo più convincente per trovare i fondi per realizzarlo, visto le regole attuali di sostegno al cinema.

Tu sei un regista che non bada alla durata. Inferno dura 70 minuti mentre Purgatorio gira intorno agli 80. Un approccio che mi piace molto, perché supera il pregiudizio che un film “deve” durare un certo minutaggio, che di solito è eccessivo. Come la vedi, sei un po’ Nouvelle Vague?

Direi di sì’ nel senso che non mi pongo nessun problema sulla durata di un film, spesso non mi pongo neanche nessuna aspettativa sul film stesso. Voglio dire che prima di girare qualcosa spiego a tutti che magari non avremo mai un film. Non è detto che un film possa essere realizzato solo perché c’è una bella idea o perché ben scritto: un film ha tante componenti, è un opera complessa che potrebbe anche non accadere o mai essere svelata.

Per la televisione olandese hai girato Tunnel Vision, un film di 50 minuti sul personaggio potente di una trentenne falconiera che addestra i volatili. Quando viene ritrovato il corpo di un neonato in una discarica si inizia a sospettare di lei… Doveva essere magari un progetto più piccolo, ma poi si è imposto in vari festival. Com’è stato lavorare per gli olandesi, cosa ha significato questa esperienza?

Ha sorpreso anche me il percorso del film nei festival, anche perché quel film l’ho girato in primo luogo per la TV e non certamente per il grande schermo. Ho mantenuto la mia idea di cinema e forse per questo motivo è stato molto apprezzato dai festival. Anche se sorge un dubbio perché basta immaginare che un film come Mancanza-Purgatorio, nato per il cinema, e al quale io sono molto legato, è stato completamente ignorato dai festival. Ma grazie a Purgatorio ho imparato a non dipendere più dai festival, a non trovare particolari soddisfazioni per la selezione in un festival o insoddisfazione per una non selezione, sono logiche ormai lontane da me, che non mi sforzo più neanche di comprendere. Di conseguenza amo portare i miei film al pubblico in sala, alla gente, senza dover passare a tutti i costi per un festival. Rispetto al lavorare con gli olandesi forse non sai che io sono stato adottato artisticamente dall’Olanda: senza l’Olanda mai avrei potuto fare cinema o il mio cinema. Amsterdam è la mia seconda casa, la mia patria artistica, dove ho tanti collaboratori e amici cari con i quali condivido la mia visione. Diciamo che gli olandesi mi considerano un regista olandese, quindi per me lavorare lì ha il significato di lavorare a casa. Anche Dark Matter è stata una coproduzione con l’Olanda, buona parte dei capi reparto era olandese, tutta la post-produzione l’ho fatta ad Amsterdam. Questo è accaduto praticamente per tutti i miei film.

Continuando all’indietro arriviamo al tuo esordio al lungometraggio, Una ballata bianca del 2006. Qui tratti un altro tema difficile nel nostro Paese: gli anziani. Ci sono questi due coniugi molto avanti con l’età che vivono insieme e non si dicono una parola… Ma il termine “trattare” forse è fuorviante. È proprio un nucleo che sviluppi, in modo fluido, stratificato e poetico.

Il film è liberamente ispirato al testo teatrale dell’autore olandese Kees Roorda con lo stesso titolo del film. Kees è uno dei maggiori scrittori del Nord Europa. per me una figura centrale del mio lavoro e con lui sto anche scrivendo ora un nuovo film dal titolo Suggerimenti per la tua vita quotidiana. Ho fatto interpretare i personaggi principali del film al calzolaio del mio paese e a sua moglie: tutto è improvvisato ma è un’improvvisazione solida, non causale. Il film è tutto costruito con una serie di azioni e situazioni che accadono e basta, anche perché avevo pochissima pellicola, io lo definisco un vero e proprio atto poetico. L’attrice Simona Senzacqua, oggi presenza di grande spessore nel teatro italiano, fu irripetibile nelle situazioni vissute e poi filmate. Ricordo che avevamo un budget limitatissimo: girai il film in 35mm con pellicola Fuji scaduta. Ogni volta che vedevo i giornalieri del girato, ricordo solo che li vedevo con gli occhi di un bambino che vede il mondo per la prima volta, ne ero sorpreso e estasiato. È stata un’esperienza meravigliosa, la mia iniziazione al cinema. La verità è che sto cercando di tornare a quel modo di girare. Mi viene da pensare anche ai Quattro Quartetti di Elliot, dai quali presi ispirazione per il mio primo cortometraggio in 16mm dal titolo Nel Nostro Primo Mondo, come nuovo punto di partenza.

Sei stato definito un neo-sperimentale italiano. Ti ritrovi in questa definizione o un’etichetta lascia un po’ il tempo che trova?

Quella definizione mi venne data dall’insostituibile Adriano Aprà, aveva quindi una base solida e un valore, e mi concedeva anche una certa visibilità in circuiti dove mi sentivo a casa. Oggi che lui non c’è più, come dici anche tu, lascia il tempo che trova. Io mi sento un autore che ha un percorso molto solido, che esplora il linguaggio cinematografico con coerenza estrema, pronto alle scoperte e in continuo dialogo con il pubblico. E oggi questa definizione rischia di rendermi invisibile.

Visto che tu sei un regista indipendente mi piace chiedertelo: quali sono i problemi di fare cinema indie in Italia oggi? E quali le soddisfazioni?

I problemi sono strutturali, perché un autore indipendente ha un percorso indipendente che per esempio gli attuali bandi Mibact o delle Film Commission non aiutano a realizzare. Ci si basa troppo su progetti ben scritti, qui torno al problema del valore che viene dato alla sceneggiatura nel cinema. Basterebbe, come detto, la scrittura intuitiva, geniale e poetica di una idea. La soluzione è quella di fare film a basso budget, ma questo significa anche vivere in uno stato di quasi povertà, e non lo ritengo giusto. Nel senso più generale del termine: perché un autore, e toglierei anche la parola indipendente, è per sua natura indipendente, e ha la stessa dignità di un cineasta o mestierante che riesce a manipolare con scaltrezza le commissioni che decidono chi finanziare o meno. Inoltre non dimentichiamo un sistema che premia chi usa sempre e soltanto gli stessi attori… Se pensi ai David, non ti sembra imbarazzante che i premi girano sempre tra di loro? Pare una festa privata di sistema alla quale non si può entrare. Invece c’è una realtà attoriale molto potente in Italia, linfa vitale per gli autori, che l’attuale sistema non rende visibili perché altrimenti non sei finanziabile, penalizzando l’intuito e la visione di tanti autori che poi sono come costretti ad usare attori di sistema che non li rappresentano fino in fondo. Le soddisfazioni? Vivere sempre nella ricerca della verità senza nessun tipo di condizionamento. Ma questa ricerca è anche una condanna: non si sceglie di essere autori, questo vale per tutte le arti, non si sceglie di essere artisti, è qualcosa che si sente e basta. Ed è una condanna perché poi spesso si vive in condizioni di vera e propria sopravvivenza, ai margini e invisibili. Gli autori andrebbero sostenuti e finanziati al di là di quello che possano produrre o meno.

C’è qualche regista a cui ti ispiri in modo particolare, che ti ha insegnato molto? Io così a naso direi Godard o Straub e Huillet, ma dimmi tu che la situazione è complessa…

Ti farò sorridere ma di Godard ho visto solo un film, uno degli ultimi proprio a Parigi: Film Socialisme, di Straub e Huillet solo quali he cortometraggio in un festival in Corea. Quindi loro non sono stati una grande forma d’ispirazione. Ma è vero che guardo pochissimo cinema, sono attratto molto di più dall’arte contemporanea. Mi ha insegnato molto Mark Rothko, il pittore.

So che sta per uscire il tuo nuovo film, Storia di un riscatto. E so bene che vuoi finire la trilogia Mancanza con il Paradiso. Insomma la classica domanda finale è sui progetti e futuri…

Storia di un riscatto uscirà in sala ad ottobre. È il film sul rapimento più lungo da parte dell’Anonima Sequestri in Sardegna. Ha coinvolto un mio parente perché mio nonno Giuseppe, il papà di mia madre Franca, era sardo di Paulilatino: questa vicinanza con la famiglia del rapito mi ha permesso di fare un lavoro di meticolosa ricostruzione che io definisco antropologia del rapimento, grazie alla totale collaborazione del rapito Giuseppe Vinci. È un film antropologico, a tratti sconvolgente perché la realtà dei fatti supera l’immaginazione. Sarà un film che inevitabilmente farà riflettere molto in Sardegna ma anche in Italia su un fenomeno di cui si è parlato poco o nulla, quello dei sequestri. Questo progetto coinvolge una famiglia che ha vissuto una enorme ingiustizia e il comportamento ambiguo dello Stato italiano: riguarda un uomo che oggi ha 61 anni e si è messo a disposizione nel permettermi di raccontare la sua tragica storia. È un lavoro dal forte impatto emotivo, visivo e sonoro. Poi come ti dicevo devo terminare la trilogia con Mancanza – Paradiso: è un obiettivo che mi sono posto nonostante le difficoltà nel finanziarlo. Ma posso dirti che in autunno 2025 ci sarà una mostra a Milano delle “immagini pittoriche” del film, mi auguro segni l’inizio della produzione finale. Il racconto visivo per immagini di Paradiso si ricollega all’arte fotografica come forma di ispirazione. Aggiungo che il progetto Mancanza ha sempre avuto prima la visibilità attraverso una mostra e solo dopo ho completato il lavoro filmico presentandolo al pubblico. Con Mancanza – Inferno erano disegni appena accennati informali, mentre con Purgatorio acquerelli informali in bianco e nero. E aggiungo infine il film che sto scrivendo ora: Suggerimenti per la tua vita quotidiana. Poi c’è il sogno di realizzare un film ispirato al libro di Delmore Schwartz, scrittore e poeta americano scomodo e amato da Lou Reed, del quale ho preso i diritto dall’editore americano. Il titolo è emblematico: Nei sogni cominciano le responsabilità. Credo sia bello concludere la nostra conversazione con queste parole.