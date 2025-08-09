La morte scende leggera come un ragno: così si intitolava in origine il film di Leopoldo Savona che alla fine rinunciò all’immagine del ragno e restò, semplicemente, La morte scende leggera. La Agata film di Giuseppe Sanna lo produceva, come avrebbe prodotto a seguire altre due opere del regista, Byleth e Posate le pistole reverendo, un horror erotico e un western, sviluppate nel giro di pochi mesi da metà alla fine del 1971. Luigi Russo agiva nelle retrovie della Morte scende leggera e forse nemmeno troppo nelle retrovie, se l’impressione che certi tratti della pellicola portino la sua impronta non è un abbaglio (e non deve esserlo). Quel che è certo è che a Russo risaliva il soggetto, che stese in sceneggiatura insieme a Savona, e che figura anche come aiuto regista, Russo, il quale, notazione non incidentale, passerà a dirigere il suo primo film, Paura, prodotto esso pure dalla Agata di Sanna nel giro del medesimo periodo tra la fine del 1971 e i primi del 1972. E anche questo è suggestivo. Definire La morte scende leggera un giallo incastra, certo, con la struttura di base della storia, che per buona parte del secondo tempo introduce fremiti più fantastici, lambendo persino prode tenebrose. Perché si gioca sulla possibilità che intorno al protagonista aleggino delle presenze che forse esistono o forse sono solo il portato dei suoi nervi scossi. Lo spettatore sa già che trattasi di un disegno messo in atto per portare allo scoperto l’eventuale colpa di un delitto, ma quel che passa sullo schermo manovra con il dubbio e con l’ambiguo. Il tutto origina quando Stelio Candelli, Giorgio Darica, un faccendiere e galoppino che trasporta droga al soldo di politici e industriali, rientrando a Roma da Milano, un mattino presto, trova la moglie, Mathily Doria (altrove sempre Maily Doria, specie nei western) uccisa nel letto con la gola tagliata. Ne intuiamo il cadavere sotto le lenzuola, dopo una soggettiva nell’appartamento, ma la Doria non la vediamo e che sia stata sgozzata lo apprendiamo solo quando il protagonista si porta presso Fernando Cerulli, l’onorevole Magrini, uno dei politici per cui Darica trotta: al quale racconta la faccenda e al quale chiede aiuto, perché non ha un alibi e teme di venire incastrato. Facendogli anche capire che se dovesse finire nei guai, si porterà dietro un bel po’ di gente. In pratica, lo ricatta.

Cerulli fa un paio di telefonate e tramite un avvocato (Tom Felleghy) spedisce Darica in un nascondiglio, un alberghetto fuori mano, attualmente chiuso al pubblico, perché si levi di torno per qualche giorno: era, per inciso, la medesima location che ricorreva nella Notte dei dannati, in cui era rinvenuta la seconda vittima. Ad accompagnarlo c’è Liz, Patrizia Viotti, la giovane e bionda amante di Candelli (la quale non sembra fare più di tanto una piega apprendendo dell’omicidio, mentre fa una doccia e inaugura i suoi nudi nel film). Creata, dunque, tale situazione di isolamento e di blocco, i fatti avanzano dopo avere aggiunto altre premesse: la polizia ha scoperto il cadavere (a terra, accanto al letto, poiché deve essere insinuato il dubbio che Giorgio possa pure essere colpevole) e cerca ovunque il marito, il che mette in fibrillazione l’onorevole che alterca con Felleghy (in un campo da tennis e due ragazzi lì accanto, osservandoli, fanno battute sprezzanti sui politici): bisogna inventarsi qualcosa per capire se Darica ha ammazzato o non ha ammazzato la moglie ed eventualmente farlo confessare – la questione del ricatto sembra se la siano dimenticata. E qui si misura tutto il genio di Russo, capace di concepire quanto segue: Cerulli chiama un tale, un mediatore siculo doppiato da Satta Flores (suppositivamente, Gianni Franco) che, obbedendo agli ordini, contatta a sua volta Franco Marletta, regista di una compagnia teatrale, “I feretri”, che sta allestendo lo spettacolo “La matassa” e lo ingaggia. A quale scopo non è detto, ma non ci vorrà molto a capirlo. Giorgio e Liz intanto, ingannano il tempo proiettandosi un super 8 piccante e passando ad amoreggiare, nell’unica sequenza di sesso del film, piuttosto ardita, in verità. Le immagini propedeutiche all’amplesso, che passano su uno schermo derivano da Byleth il demone dell’incesto (la scopata nel pagliaio tra Marzia Damon e Franco Marletta – il che crea questa strana messa in abisso con l’attore presente nel film e nel film nel film), che stando ai dati burocratici Savona avrebbe diretto dal settembre del 1971, cioè un paio di mesi dopo La morte scende leggera, in fase di montaggio del quale sfruttarono parti del materiale spinto di questa seconda pellicola prodotta dalla Agata.

Erotismo a parte, altri eventi movimentano la vita nel reclusorio: Liz racconta a Giorgio di un sogno, in cui la moglie li aveva sorpresi a letto e li aveva pressi a revolverate (messo in scena con un viraggio rosso), dopodiché ha una crisi isterica e cerca di scappare dall’albergo, ma Candelli la riacciuffa e la spinge sotto una doccia gelata. Da qui inizia l’ulteriore fase della storia in cui tra le mura delle ottanta stanze dell’hotel in disarmo, si insinuano altre figure. Candelli è testimone dell’uccisione di una donna, Lella Cattaneo, rasoiata dal marito, Antonio Anelli, che gli si presenta come proprietario dell’hotel e che coinvolge l’annichilito Giorgio nell’occultamento del cadavere, rinchiuso in una cassa e trasportato su un carretto fino a una fossa scavata nella sabbia di una spiaggia (il frangente ha persino svolte comiche – e anche questo mi pare molto alla Russo – allorché i due passano vicino a dei ragazzi, che stanno disquisendo di politica e di Gesù Cristo). Anelli ha un’amante, Marisa (Rossella Bergamonti), e una figlia, Adele (Veronica Korosec, che usò anche cognominarsi Sava) ed è con quest’ultima che Giorgio ha diversi scambi, all’interno di luoghi della pensione che possiedono ridondanze sempre più surreali: Adele gli appare su un letto, cullando una bambola; poi in una stanza nera, mentre prende un bagno, con una scimmietta che si agita incatenata per la zampetta a un trespolo; e ancora davanti a una specie di altare, sul quale la ragazza, vestita di rosso, si stende e si auto-sacrifica, pugnalandosi al cuore. Che questi personaggi siano concreti parrebbe fuori di dubbio, visto che anche Liz ha uno scambio con Adele, la quale le fa intendere di avere fatto l’amore con Giorgio e che l’uomo, ormai è suo. Ma Candelli è ormai sprofondato dentro l’ambiguo e vede cadaveri (la Bergamonti) che hanno la faccia della moglie, viene schiaffeggiato da ombre e infine, con la mente ormai a patrasso, cerca di fuggire, scontrandosi sulla porta con il commissario di polizia, Marcello Di Martire, al quale era stata affidata l’indagine sull’omicidio di sua moglie (ed è lui pure pedina di Cerulli). È la stretta finale: Giorgio ha in mano un rasoio e all’interno dell’hotel Adele giace nel sangue con la gola recisa. Tutti gli altri attori della rappresentazione, quelli dei Feretri, arruolati da Felleghy perché inscenassero uno psicodramma e vagliassero la colpevolezza del protagonista, sono intorno al cadavere. Dunque, l’ha ammazzata lui come aveva ammazzato la consorte?

Invece no, perché il commissario nota che Darica è destrimane, mentre le ferite inferte ad Adele e alla moglie sono state vibrate da un mancino. Anzi, da una mancina, cioè Liz, la quale per folle gelosia aveva fatto fuori Maily Doria e per gelosia ha fatto fuori ora Adele, l’attrice che aveva commesso l’errore di calarsi troppo nella propria parte, con aggiunta di rasoiate in faccia a Tom Felleghy, al quale, in realtà, premeva recuperare una valigia piena di carte compromettenti in possesso di Darica e ha ricevuto, invece, tale mercede dall’assassina. Viotti, dunque, in manette e Candelli lasciato libero di andare verso il proprio destino. L’intero, di La morte scende leggera, finisce per valere meno della somma dei suoi elementi, alcuni delle quali sono molto buoni. Candelli e la Viotti funzionano, anche perché lui ha la corroborazione del doppiaggio di Massimo Foschi, che calca e lo definisce perfettamente già solo per quel timbro vocale scuro e profondo. Patrizia Viotti, ottimamente doppiata da Melina Martello, assolve bene alla funzione del nudo e non le manca nulla, nemmeno un visetto che si presta al bene o al male. Degli altri, la più distinta è la Korosec, (una slovena, nata a Skalce nel 1951, attrice in un pugno di film, specie western, che Savona si portò appresso in Posate le pistole reverendo, nel tempo anche romanziera e finita indirettamente coinvolta, per i giri strani della vita, nelle indagini relative al covo di via Gradoli delle Br, per l’affaire Aldo Moro), molto valorizzata soprattutto nella sequenza dell’auto-olocausto in abito purpureo, che, difatti, servì da modello per il manifesto pittorico del film. Nella colonna sonora composta da Lallo Gori, spicca il bel brano prog sui titoli di testa Sunday in neon lights, cantato dal ghanese Mak “Sigis” Porter ed eseguito dal Mak Sigis Porter Ensamble, che venne inserito nel concept album del musicista, Peace on you – Porter fu recidivo nel cinema thriller, componendo ed eseguendo Circus Mind che si ascolta in A.A.A. Massaggiatrice bella presenza offresi di Demofilo Fidani.

I punti di giunzione con il vecchio gotico di Antonio Margheriti, Danza macabra, e a maggior ragione con il remake Nella stretta morsa del ragno che era arrivato nelle sale alla fine di agosto del 1971 (il film di Savona battè però il primo ciak, stando alle carte ministeriali, dal 19 luglio, nei teatri Rizzoli) sono spesso notati e sottolineati: luogo chiuso in cui si perpetua una infernale rappresentazione, che si ripercuote contro il protagonista, anche se là erano spettri ad agire e qui sono interpreti reali. Non è escludibile, tanto più che Russo conosceva Margheriti, e collaborava con lui scrivendogli i due decamerotici. E la liaison potrebbe gettare su tutto questo una luce in più. Inoltre, che il working title della Morte… contenesse la parola “ragno”, come nel film di Margheriti, sarà stato forse un caso, ma chissà… Ciò detto, il giallo vero e proprio interessava poco chi fece il film e interessa poco chi lo guarda, sopravanzato dal lato meno razionale e dalla sequenza di sesso con il condimento della proiezione osé (e spiegazione didascalica di Candelli che di questi filmetti ormai “l’Italia ne produce più della Svezia e della Francia messe insieme”). Il passaggio dovette essere ridotto di 11 metri, affinché si ottenesse un vm 18 in censura, il 9 agosto del 1972 (loro due che guardano il film dal letto, un bacio sul seno della Viotti, lei che monta sopra lui, un pp del suo sedere e una panoramica sui corpi nudi distesi). Cosa sia poi avvenuto della pellicola, che fino al 16 agosto del 1974 non ebbe, in Italia, proiezione pubblica alcuna, è caliginoso. La Agata produttrice era insolvente presso la Mole Richardson, fornitrice dei materiali di ripresa, che chiese e ottenne il sequestro di negativi e tutto il resto, nella prima parte del 1972; ma la stessa cosa accadde per Byleth, con la differenza che Byleth poi uscì mentre questo soggiornò nel limbo fino alla riemersione e proiezione presso l’Arena Pineta di Taranto due anni più tardi. All’estero, La morte scende leggera fu venduto sostanzialmente in Spagna, mentre non risulta una french version.

