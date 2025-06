La profezia di Asif Kapadia: la Terra del futuro

Giugno 2025 ha visto il regista britannico di origine indiana Asif Kapadia in tour in Italia per presentare 2073, il suo lavoro più recente, presentato fuori concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia a settembre 2024 e uscito in sala per alcuni giorni dal 16 giugno, distribuito da Filmclub Distribuzione.

Asif, è in Italia per promuovere l’uscita di 2073, un progetto in cui prova a immaginare come sarà la Terra nel futuro. Che tipo di film è?

L’ho scritto, prodotto e diretto io stesso, e sono felicissimo di accompagnarlo nelle sue proiezioni pubbliche. Per me è un film molto personale, su come io vedo il mondo. Si parla di ambiente, tecnologia, politica e società: è stata la mia risposta alla domanda che mi stavo facendo qualche anno fa, se stavo impazzendo io o se stava impazzendo il mondo. Sono molto preoccupato di dove stiamo andando.

Ci torneremo, prima però le chiedo come e quando il cinema è entrato nella sua vita: non è un cinefilo classico, non si è innamorato di questa arte da spettatore…

Il cinema è entrato nella mia vita in modo molto accidentale, ho studiato graphic design ed ero interessato a quel mondo. Quando ero ancora molto giovane, però, un amico mi ha chiesto di fargli un favore, aiutarlo a scaricare, sul set di un film studentesco che stava girando, delle scatole da un camion, sotto la pioggia, nel fango. Non so perché ma mi è sembrata la cosa più eccitante che avessi mai fatto! Ho amato l’idea di lavorare in gruppo per creare qualcosa tutti insieme, era divertente: bisognava risolvere problemi e il mio cervello è molto adatto a quello. La ragazza che si occupava delle riprese su quel set mi ha chiesto di aiutare anche lei, se avessi voluto: la settimana dopo avrebbe girato il suo film studentesco in Cornovaglia, molto lontano da Londra. Lo girava in 16mm. Sono andato, in piena campagna, e da allora ho continuato così, lavorando su vari set, con un approccio molto pratico (ho svolto davvero tutti i ruoli: assistente al montaggio, suono, focus, luci, assistente di regia… ognuno di noi in quel periodo ha fatto il suo piccolo film). Non ho iniziato capendo cosa sia il cinema, ma facendolo.

Il grande pubblico la conosce per i suoi tre documentari più noti, Amy, Senna e Diego Maradona, ma gli inizi sono stati nel cinema di finzione, con cortometraggi e ben tre lunghi.

Mi sembra di aver vissuto diverse vite, come regista. Prima lavorando sui film di altri, poi facendo i miei tanti corti, a partire da quello di diploma, che ho girato in India (era un corto epico, potremmo dire, dal titolo Indian tales). Questi lavori mi hanno dato modo di poter arrivare a girare il mio primo film lungo, che era una sorta di continuazione del mio percorso precedente: The Warrior è una sorta di western, ma ambientato in India, per l’appunto. In quel periodo mi piaceva l’idea di andare in posti sperduti ma molto belli del mondo e girare lì i miei film, anche in condizioni estreme, un po’ alla Fitzcarraldo, Andare, incontrare la gente, raccontare storie… è iniziato un nuovo capitolo che è finito quando mia moglie è rimasta incinta sul set di Far North.

Un passaggio fondamentale, anche di vita, che ha portato al documentario.

Esatto. Far North, che è l’adattamento di un racconto di sole quattro pagine, interpretato da Michelle Yeoh, era un film molto dark, girato davvero al Polo Nord. Abbiamo vissuto su una nave rompighiaccio per tutto il tempo, mia moglie era incinta ed era la scenografa del film. Racconta la storia di una donna che cerca di sopravvivere in ogni modo: quando nacque dissero che era maledetta e si trovò costretta a vivere isolata, finché un giorno un uomo arriva alla sua porta… Siamo stati a Venezia nel 2007. Poi è nato nostro figlio, Akira (certo, per Kurosawa, anche se i più giovani pensano al manga, va bene uguale. Il nostro secondo figlio invece si chiama Kimi, senza una ragione precisa. Come per tutti i secondogeniti), e la prima visitatrice in ospedale è stata proprio Michelle! Con un neonato era difficile immaginare di fare film in India o in altri posti sperduti nel mondo, per questo ho accettato di fare Senna: volevo stare a Londra e pensavo fosse facile, fare un documentario…

Cosa l’ha convinta del progetto, a parte la possibilità di stare a Londra?

Ho sempre amato lo sport, ho colto l’occasione. Ho dedicato cinque anni della mia vita al progetto, ho sentito che c’era qualcosa di potente in tutto questo. I primi due anni sono stati di ricerca, riflessione, andando nei posti, parlando con le persone… Per Senna ho lavorato nove mesi senza paga, con molto stress. Cosa ho fatto? Ho guardato video su YouTube, scaricato e montato: stavo diventando matto, ho fatto un corto con quei materiali che è poi diventato in piccolo il film, era il nucleo con cui ho fatto capire cosa volevo fare, come lo avrei impostato. E abbiamo avuto luce verde per il progetto. A quel punto ero tranquillo, sapevo come dovevo lavorare. Quei nove mesi hanno cambiato la mia vita. Ora faccio sempre così, un piccolo film prima fondamentale. Per me è stata una sfida rompere alcune regole del genere, non ho mai usato mie interviste, solo archivi. Nella fiction avevo il controllo totale su quello che sarebbe successo, qui no: potevo controllare la narrazione, però. Ma devo prima imparare a conoscere il personaggio.

Documentario numero due, Amy: raccontare una musicista è stato diverso?

Contrariamente agli altri casi, non avevo molto materiale di lei che parlava, a un certo punto smise di farsi intervistare per come veniva trattata dai giornalisti. Come fare a raccontarla, quindi, se lei non rilasciava dichiarazioni? Ho pensato: con la musica. Le sue canzoni erano così personali, quelle parole sono diventate la mia storia, le vediamo su schermo così è come se lei parlasse a noi, di se stessa e di ciò che provava. Forse non tutti avevano capito cosa intendeva davvero dire nei suoi pezzi: “voglio andare in un rehab”, “voglio qualcuno che mi ami e mi aiuti”, eccetera… L’ispirazione mi è venuta da Bollywood: lì si parte dalle canzoni, dai loro testi, da quelli nasce la storia. La gente che la conosceva non si fidava di me all’inizio, proprio per come era stata trattata dai media. Nei documentari è sempre un problema costruirsi la fiducia, lei poi era appena morta, per molti di loro alla fine è stata quasi una terapia partecipare a questo documentario: ho chiesto di firmare la liberatoria solo dopo aver visto il lavoro finito, se lo avessero trovato rispettoso. Hanno firmato tutti. Nessuna fiction, però, avrebbe mai potuto essere complicata come la vita vera.

E veniamo al terzo tassello di questo periodo, Diego Maradona: lui quando avete iniziato il lavoro era ancora vivo, ha scelto quindi un metodo diverso?

Quando abbiamo iniziato i rispettivi documentari, Senna era morto da 14 anni, Amy da uno. Per me era una bella sfida cambiare questo aspetto. Amo il calcio, avevo letto un libro su di lui e mi aveva molto coinvolto la sua storia: quindici anni dopo è arrivato il film, lui era ancora vivo, stava a Dubai. Prima di iniziare dovevo però parlare con lui, non lo conoscevo affatto ma sapevo che era un grande fan di Senna e aveva visto anche Amy, e lo amava: voleva che fossi io a girare il film su di lui, ne era orgoglioso. La sua vita era complicata, lunga: su cosa concentrarci? Sono andato a intervistarlo, ma per una settimana ho atteso, ogni volta alla fine lui non veniva. Era anche costoso, perché lo aspettavamo sempre al bar… Quando ormai ero tornato a casa mi richiamano, Diego voleva parlarmi! Alla fine sono riuscito a incontrarlo, avere la sua fiducia era difficile. Poi ho capito che non avrei mai potuto raccontare tutta la sua vita, sarebbe stato perfetto concentrarmi sugli anni di Napoli e così ho fatto. Il documentario su Amy l’avevo pensato come se fosse stato un musical, Senna invece era una specie di action movie. E quello su Maradona? Diciamo che è pensato come un film di gangster.

Tra i credits della sua lunga e variegata carriera ci sono anche alcune puntate di Mindhunter.

Ero a Los Angeles per la stagione dei premi con Amy, che è stata lunga e fortunata. Un giorno la mia agente mi dice: David Fincher vuole conoscerti. Ok! Mi parla di una serie sui serial killer… non li amo molto in generale, lo ammetto, ma questo progetto come lo raccontava li mi ha convinto subito. C’erano da fare delle interviste, c’era una psicologia da capire… Per Amy era stato così, all’incirca: lei era morta da poco e bisognava capire cosa le era successo. Quando siamo entrati in confidenza, ho chiesto a David perché mi avesse voluto. Semplice, mi disse: un amico gli aveva dato un dvd di Senna, dicendogli di vederlo. Era Brad Pitt. Poi un altro suo amico, Steven Soderbergh, gli disse che era un fan di Amy e fece la stessa cosa… Allora lui mi ha chiamato.

Dopo tanti anni, cosa le piace del documentario?

Quando facevo fiction, ero ossessionato dalle inquadrature, dalla perfezione delle immagini. Ma era la mia vita precedente. Nei documentari mi posso dimenticare questa cosa, l’imperfezione non importa, contano solo le emozioni. Con gli archivi, capita di avere immagini pessime che però per il montaggio sono perfette, io lo vedo come un mosaico: se guardi solo un pezzo non capisci, ma se cambi punto di vista e vedi il tutto, insieme, la cosa prende senso e bellezza. A un certo punto poi mi sono disinnamorato della fiction, le storie vere mi toccano molto più profondamente. Nessun attore può essere come Alì, parlare come lui, avere il suo carisma, boxare come lui. Ma anche Senna, o Amy: ci si prova, ma non può essere lo stesso. Chi può essere credibile interpretando Diego Maradona? Forse sono cambiato io, ma improvvisamente ho capito che non mi interessavano più le finzioni ma le persone in carne e ossa. E poi il documentario mi dà più libertà creativa, anche se i budget sono minori.

Come sceglie i personaggi da raccontare?

In ognuno di questi casi a colpirmi è stata la loro lotta contro il sistema, che per alcuni è stata anche fatale. Serve una tensione drammatica forte, ma sono il primo pubblico dei miei film e imparo a conoscere bene i personaggi facendo le ricerche di archivio. Il mio metodo di lavoro mi piace: all’inizio non so niente di ciò che sta per fare, sono io il primo spettatore e il primo che deve imparare. Sono pigro: in genere utilizzo le immagini, le riprese e le interviste, raccolgo il materiale e inizio a studiare quello. Ascolto e visione, le due caratteristiche alla base del cinema. No? Solo a un certo punto entra in gioco l’interesse personale, solo dopo che ho iniziato a creare il progetto inserisco un punto di vista mio, che guarda caso – me ne sono reso conto dopo – ha sempre i contorni di una storia di outsider che lottano contro il sistema, una lotta che è il mio tema ricorrente e che sottolineo appena la identifico. Poi serve l’aspetto drammatico, una tensione molto forte nelle loro vite deve esserci sempre: anche per questo per me il lavoro finito deve dare l’impressione a chi guarda di essere come un film. A questo punto, e solo a questo punto, inizio davvero a scrivere la sceneggiatura.

Torniamo a 2073, un documentario inserito in una cornice che è un vero e proprio film di fantascienza, interpretato dall’attrice Samantha Morton: una scelta affascinante ma anche rischiosa, il confine tra ciò che è vero e ciò che non lo è diventa meno chiaro.

Cercavo una storia da raccontare ma anche un modo originale di narrarla: arrivo dalla fiction, come detto, e questo è un documentario pensato come un film. Ho iniziato a pensarlo durante il Covid, era un periodo molto spaventoso, la situazione era davvero distopica: volevo mescolare finzione e doc, in modo da trasformarlo in una sorta di film di fantascienza. Ma al contrario: le cose più terrificanti vengono dalla realtà. Molte persone lo hanno commentato come se fosse un horror! Il film in effetti nasce dalla paura di ciò che succedeva e sul non sapere dove rifugiarsi se le cose fossero peggiorate. 2073 è un film sull’ambiente ma anche sulla tecnologia, sulla politica, sull’intelligenza artificiale, sulla sorveglianza… è tutto collegato. Le cose stanno peggiorando, la mia esperienza è questa, è un film molto personale in questo senso. È già troppo tardi? Il 2073 è lontano ma non così tanto, se facciamo qualcosa ora possiamo trasformare il film in finzione, definitivamente. Questo è il momento di agire e non di mettere la testa sotto la sabbia. Sono una persona molto positiva, ma volevo scioccare il pubblico perché se no nulla cambia, se la gente è troppo tranquilla non succede nulla.

Non ha mai avuto paura che la finzione potesse far sembrare falso anche il resto, per parte del pubblico?

Le parti documentarie sono le più dure da accettare. Nel primissimo montaggio che ho mostrato a un amico c’erano solo alcuni secondi di nero tra una parte e l’altra dei montati (la cornice di fiction non esisteva ancora): il mio amico mi ha confidato che quei “neri” erano molto importanti, era davvero duro guardare il resto. Quindi ho avuto la certezza che il pubblico aveva bisogno di pause, così la fiction è nata. Sapevo che avrebbe creato un po’ di confusione ma volevo che fosse così. La cosa divertente è che non so mai come iscriverlo ai festival: quando lo fai, c’è sempre un box in cui devi specificare se sia doc o fiction… che fare? Evidentemente io non faccio film adatti a quei box, non posso essere inscatolabile. 2073 non è chiaramente definibile, e questo diventa un problema.

Perché ha scelto proprio l’anno 2073?

Non è un anno troppo lontano nel futuro, in modo che i miei figli possano essere ancora idealmente vivi, ed è cento anni precisi dopo la mia nascita. Mi chiedo spesso cosa lascerò ai miei figli… E poi mi piacciono questi numeri, anche graficamente. Solo dopo ho ricordato che è sempre nel 2073 che è ambientato il libro di fantascienza L’ultimo uomo del 1826 (scritto da Mary Shelley, racconta la storia dell’ultimo uomo sopravvissuto sul pianeta dopo una grave pestilenza, NdR).

La scelta di Samantha Morton, visto il suo ruolo di Precog in Minority report, in cui prevedeva il futuro, non sembra affatto casuale.

Non lo è, infatti. Avevo bisogno di qualcuno che fosse da molto tempo nel cinema, in modo da farla vedere anche da giovane con immagini dai suoi vecchi film, che diventano così materiale d’archivio. Quando lei ha letto la sceneggiatura mi ha detto di riconoscersi pienamente nel personaggio: anche lei è cresciuta di casa in casa, passando in diverse case-famiglia, portandosi dietro uno zaino con dentro tutto il suo mondo. Tra le varie cose che custodiva, come la protagonista del film, c’era anche un uccellino impagliato. Mi ha proprio detto: “questa sono io”. Poi sì, il film vuole essere una specie di Precog, mi piaceva questo doppio livello di lettura: ma soprattutto cercavo un’attrice brava a comunicare emozioni anche senza parlare.

Purtroppo il mondo sta continuando a dare spunti “adatti” a questo film: c’è qualcosa che aggiungerebbe ora, se potesse?

Indipendentemente dal tipo di lavoro che faccio, mi è necessario molto tempo per i miei progetti. Cinque anni di lavoro per 2073, di cui due solo per le ricerche, senza avere alcuna idea di come sarebbe stato il film alla fine. Ho fatto interviste a chiunque, per capire dove stava andando il mondo, visto ore e ore di materiali di archivio. Ho una specie di chat di gruppo con il mio team di ricerca in cui inserivamo tutto ciò che ci colpiva, di spaventoso e adatto, e continuiamo a farlo anche ora. Purtroppo non ci sono soluzioni, ho l’impressione che tutto debba ancora peggiorare prima che possa tornare a migliorare: di sicuro questo film è il mio modo di spingere chi guarda a fare qualcosa, ad attivarsi perché il futuro cambi.

Nel 2022 ha girato Creature, la ripresa di un balletto coreografato da Akran Khan in cui si vedono glitch e inserti video documentaristici, che sembra in nuce di vedere uno studio di come poteva essere 2073…

Come tutti i registi che amo, mi piace affrontare diversi generi, diversi tipi di film, se no mi annoio. Eravamo in lockdown, mi parlano di questo show che era stato due volte cancellato e non era quindi mai andato a teatro: mi hanno chiesto di fare una ripresa perché nessuno altrimenti lo avrebbe visto. Non sapevo nulla del balletto, ma quando l’ho visto dal vivo sono rimasto molto colpito, ho fatto una semplice ripresa con il telefono, non sapendo nulla. Qualcosa in me è scattato, anche per il periodo in cui eravamo, sicuramente. Questo balletto è sul concetto di autorità, sulla distruzione del pianeta, sulla manipolazione del potere… stavo già facendo le ricerche per 2073, l’ho preso anche come una sorta di test. A inizio carriera tra i miei grandi progetti mi dedicavo a fare qualche spot, per tenermi allenato e guadagnare qualcosa: ora invece faccio piccoli film, come Creature. Il budget era molto basso (ho fatto spot con più soldi), avevamo solo dieci giorni di riprese con i ballerini: no dialoghi, camere multiple, solo musica e performance. Lo abbiamo montato in solo tre settimane, tra l’altro virtualmente a causa del Covid, ho incontrato la montatrice di persona solo alla première! Sono molto orgoglioso di questo lavoro.

Prima di salutarci: progetti per il futuro?

Ho due progetti in chiusura, uno su uno sportivo e uno musicale: spero che il primo possa essere già a Venezia 2025, vedremo… Sogni ne ho, uno in particolare: ho sempre voluto fare film da un libro, che ha atmosfere western, è sulla mia scrivania dei sogni da sempre. Ma ho scoperto che i diritti ce li ha Spielberg: vorrei conoscerlo per parlargliene e chiedergli di farlo fare a me. Non è facile ma io continuo a sperare! Questo libro mi interessa perché è una sorta di triangolo tra una persona che segue i soldi, uno che segue la legge e uno che segue Dio. Una combinazione molto interessante per un film.