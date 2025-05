L’abbaglio di Ficarra e Picone

Immaginiamo di trovarci al cinema e di vedere uno dei tanti film interpretati dalle coppie di comici (o attori brillanti) che hanno popolato i nostri sogni di spettatori appassionati e con i quali siamo cresciuti e, improvvisamente, di assistere ad un ribaltamento dei ruoli su cui si basa(va)no le dinamiche finzionali di ognuno di loro. Che effetto straniante sarebbe stato per noi spettatori guardare Terence Hill che mena i malcapitati di turno mentre il compare Bud Spencer se ne sta in disparte ad osservare divertito o vedere Ciccio Ingrassia che si esibisce in un campionario di smorfie e movenze da burattino con Franco Franchi che seraficamente lo scruta, cercando di riportarlo all’ordine; oppure ancora scorgere Stanlio che guarda in direzione della macchina da presa, quasi a volere condividere con noi spettatori il disappunto per le performance buffe e scomposte di suo compare Ollio. A meno di non possedere una DeLorean DMC-12 di cinefila memoria, modificata dal “Doc” di turno, con la quale registi e sceneggiatori potrebbero tornare indietro nel tempo a riscrivere i copioni e a girare delle pellicole, azzardando improbabili ribaltamenti di ruoli in capo alle coppie comiche del nostro cinema, che nessuno allora ha mai osato mettere in scena, lo scenario ipotizzato appare solo come un gioco cinefilo di inizio estate, fuori dalla realtà e ormai dal tempo.

Del resto, si potrebbe osservare, perché mai modificare quella alchimia attoriale tanto faticosamente costruita, scena dopo scena e che ha fatto breccia nel pubblico, strappando quelle risate tanto agognate, ricercate e finalmente ottenute da parte di chi recitava in coppia? Questa è la regola, garanzia di successo per tutte le coppie comiche, ed è sempre stato così. Finché, inaspettatamente, ci si imbatte in una pellicola che vede nei due lati opposti della mdp tre palermitani, Roberto Andò nel ruolo di regista e Salvo Ficarra e Valentino Picone in quello di protagonisti, con Toni Servillo che recita con loro, dal titolo L’abbaglio (2025). Qualche anno prima le traiettorie artistiche tanto diverse del regista e dei due comici suoi compaesani si erano già incontrate sul set di La stranezza (2022), un’altra storia in costume, ambientata agli inizi del novecento quando Luigi Pirandello (Toni Servillo) fa ritorno nella sua nativa Girgenti in occasione del compleanno dell’amico e collega Giovanni Verga e lì si imbatte in una coppia di teatranti dilettanti (Ficarra e Picone), ma di professione becchini, incaricati dallo scrittore di organizzare il funerale della sua vecchia balia. Certamente suggestiva appariva allora l’assonanza fra quest’ultimo film diretto da Roberto Andò ed interpretato da Ficarra e Picone, con un’altra pellicola, i cui protagonisti sono un altro duo di guitti palermitani, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i quali circa quarant’anni prima, avevano recitato nell’episodio La giara, del film Kaos (1984), diretto dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani e tratto da alcune novelle dello scrittore agrigentino: due pellicole in cui entrambe le coppie di comici palermitani hanno avuto la loro svolta più autoriale nel nome di Pirandello, loro conterraneo illustre.

Ed in effetti, la cifra stilistica di entrambe le coppie comiche palermitane si basa su una perfetta interazione di caratteri opposti e speculari, in cui il talento da guitto del comico puro (Franchi allora, come Ficarra adesso) si confronta e modella grazie al più sobrio ed “anonimo” partner. In definitiva, potremmo ritenere che la brillante alchimia di Ficarra e Picone risulta allo stesso tempo naturale evoluzione e nemesi di quella comicità di matrice genuinamente popolare di cui Franco e Ciccio sono stati icone autorevoli. Nondimeno, tre anni dopo attori e regista, incoraggiati dal successo riscosso dalla pellicola precedente e dalla ottima intesa raggiunta sul set, decidono di realizzare un altro film insieme, che è appunto L’abbaglio, con il quale i due comici palermitani compiono un ulteriore passo in avanti nelle loro carriere. Il film è ancora un affresco in costume ambientato questa volta nella Sicilia borbonica durante lo sbarco dei mille con a capo Giuseppe Garibaldi (Tommaso Ragno), il quale affida le sorti dell’impresa che cambierà il destino di tutti noi al suo luogotenente siciliano, il Tenente Colonnello Vincenzo Orsini (Toni Servillo). Fin qui la storia ufficiale, che si ibrida con una variante narrativa che non trova riscontro nei libri di storia, rappresentata dalle vicende di due avventurieri palermitani, i quali si arruolano, sembra motivati dall’intento comune di liberare la Sicilia dagli invasori Borboni, ma che in realtà hanno solo lo scopo di far ritorno nella loro terra natia per motivi diversi, tanto che una volta sbarcati, disertano subito e si rendono irreperibili ai loro superiori.

Un’opera certamente riuscita questa del regista e scrittore palermitano, in cui le vicende private dei due protagonisti si incrociano e si amalgamano alla perfezione con l’ottima descrizione storica degli avvenimenti, narrati con grande dispiego di mezzi. Attraverso l’impiego di efficaci scenografie e location azzeccate, il regista si dimostra abile, tanto nelle scene di massa delle battaglie, quanto nel mettere in scena le disavventure picaresche dei due disertori ed è evidente come l’autore abbia voluto omaggiare (o prendere spunto da) il cult di Monicelli dal titolo La grande guerra (1959), riproponendo la parabola di due perdigiorno (allora il romano Sordi e il milanese Gassman, oggi i siciliani Ficarra e Picone) che cercano di scansare i pericoli della guerra, per poi scoprire di avere una componente inaspettata, compiendo un atto di eroismo. I due eroi per caso del film di Andò, sullo schermo sono un contadino affetto da zoppia che approfitta dello sbarco dei Mille per raggiungere la sua promessa sposa di cui è innamorato, la quale però non sembra ricambiarlo, e un baro di professione, dedito alle truffe che era dovuto scappare dalla Sicilia per sottrarsi alle sue vittime e alle forze dell’ordine. Riassunta così la sinossi dei due personaggi, ci si sarebbe aspettato una caratterizzazione dei protagonisti, da parte di chi ha scritto il soggetto e ha diretto il film, che rispecchiasse il physique du rôle classico della coppia, cioè due figure diverse e dai caratteri contrapposti. E invece, il contadino e il baro presentano caratteristiche fra loro speculari, con quest’ultimo un po’ più scaltro e scafato dell’altro.

Tuttavia, nella ripartizione dei ruoli, a Salvo Ficarra viene assegnata la parte del contadino claudicante, tradito dalla fidanzata e afflitto da pene d’amore, mentre a Valentino Picone quella del baro, che era riuscito a trarre in inganno pure il Colonnello Orsini che lo ha arruolato a Quarto, fingendosi veneto. Un evidente stravolgimento coraggioso della loro tipica alchimia attoriale, dove entrambi gli attori mostrano di trovarsi a loro agio, anche attraverso una recitazione interamente in lingua siciliana, che costituisce un altro unicum nel loro percorso artistico. Ficarra e Picone, infatti, si dimostrano all’altezza dei rispettivi ruoli, ed in particolare Valentino Picone, nella parte dell’avventuriero che si guadagna la vita con la sua abilità con le carte, svela di possedere doti recitative che gli consentono di interpretare qualsiasi personaggio. Che sia stata una svolta definitiva nelle loro dinamiche di coppia o si è solo trattato di un atto di fiducia (ben) riposto da parte dei due interpreti nei confronti di un regista che ne aveva già saputo valorizzare il talento di attori, oltre che di comici, lo scopriremo con i loro film a venire, sicuramente noi spettatori, che abbiamo apprezzato la pellicola, ci siamo solo divertiti, senza percepire alcuno effetto straniante.