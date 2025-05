L’ALDIQUÀ – Dentro le stanze delle torture

Senza fare troppa sociologia spicciola, ho sempre pensato che sia uno l’elemento principale alla base dell’orrore nel web: l’inconoscibile, lo spazio nero, l’impossibilità di sapere se qualcosa esiste oppure no. Si possono fare le ipotesi più svariate ma, in ultima istanza, non c’è verifica empirica proprio perché si tratta di un luogo intangibile, digitale. Dentro può accadere tutto o niente. Per esempio: le famose red rooms esistono davvero? Sono una leggenda metropolitana o da qualche parte si trovano le stanze delle torture, in cui gli utenti pagano per vedere seviziare le vittime fino alla morte?

Il film che più ha tematizzato la urban legend è quello col titolo omonimo: il francese Les Chambres Rouges di Pascal Plante del 2023. Qui la giovane modella Kelly-Anne, interpretata dalla diafana Juliette Gariépy, tutti i giorni si reca in tribunale per seguire il processo a un presunto serial killer, Ludovic Chevalier, accusato di aver sequestrato, torturato e ucciso delle ragazze proprio nel dark web, dentro la famigerata stanza, a uso e consumi degli occhi dei perversi che guardano e inviano denaro per ottenere la morte. La questione si fa molto interessante: la protagonista è infatti una fan dell’assassino, andando così a metaforizzare tutti le innamorate di omicidi seriali e crimini turpi, che scrivono lettere appassionati ai criminali rinchiusi nel braccio della morte. Kyle-Anne è irresistibilmente attratta dal Male, qui davvero con la maiuscola, e soprattutto riversa la sua ossessione nella rete: è una provetta frequentatrice del dark web, in cui si districa con abilità, sa che indirizzi digitare e quali tasti toccare.

Il cuore nero della storia sta infatti in un video, che non è mai stato ritrovato, e che dovrebbe mostrare il brutale assassinio di una tredicenne eseguito dall’imputato, e sarebbe quindi in grado di condannarlo definitivamente; inutile dire che il filmato si trova nei meandri del dark web e la protagonista si lancia sulle sue tracce. Vuole vedere il video atroce per la sua perversione o per fare giustizia? Seppure non sia un horror, ma di fatto un thriller drammatico, Les Chambres Rouges attraverso la sua macabra leggenda lancia un tema che riguarda noi tutti e fa davvero paura: la smania di guardare, la tendenza a vedere il più possibile nel nostro mondo iper-connesso, che ormai non si ferma davanti a nulla, neanche ad una bambina che viene fatta a pezzi per i nostri occhi.

Tecnicamente, tranne casi molto isolati legati alla pedopornografia, non è (ancora) stata provata la prassi della stanza rossa: seppure siano state avanzate ipotesi investigative in molti luoghi del mondo, le autorità sono sempre arrivate a nulla ammettendo che l’esistenza della red room non è provabile, letterale, non si può provare. Insomma, verrebbe da dire, le red rooms non esistono. Ma possiamo affermarlo al cento per cento? No, resta sempre quell’angolo oscuro, la possibilità remota, l’avverbio quasi (“sono quasi sicuro”) che rende i film sulle stanze ancora più inquietanti.

LE PUNTATE PRECEDENTI

#1 L’ELEVATED HORROR DOPO NOSFERATU

#2 WOLF MAN, LA BELVA È DENTRO

#3 “QUESTO NON È UN HORROR”

#4 HORROR E AI, C’È UN PROBLEMA

#5 THE SUBSTANCE E L’OSCAR AL MAKE-UP DA NON SOTTOVALUTARE

#6 L’ORRORE DELLA CELEBRITA’

#7 ESISTE UN’ALTRA DIMENSIONE?

#8 KAIRO CONTRO THE BLAIR WITCH PROJECT