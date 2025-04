L’ALDIQUÀ – Esiste un’altra dimensione?

L’ultima raccolta di racconti di Stephen King, You Like It Darker, è stata generalmente sottovalutata. Si fa per dire, naturalmente, vanta comunque le vendite che generazioni di scrittori si sognano, già si vocifera che alcune novelle verranno tradotte in film. Tra queste la più lunga, L’incubo di Danny Coughlin, è un romanzo breve di 160 pagine che mi sembra particolarmente potente: racconta la storia del tizio del titolo, un uomo semplice, un bidello, tranquillo e non particolarmente colto, insomma la classica “persona normale”. Una notte Danny fa un incubo, vede un cadavere di donna sepolto in una stazione di servizio, dalla terra esce solo una mano rosicchiata da un cane; si reca sul luogo per vederci chiaro e lo trova davvero. Inizia il suo dramma: individuato dalla polizia, nessuno crede al sogno e diventa il principale sospettato, seguendo la classica idea dell’assassino che vuole essere scoperto. Il cerchio si stringe attorno a lui, ma il povero Danny l’incubo premonitore l’ha sognato davvero… Senza andare oltre, il cuore nero del racconto del Re sta proprio in questo: credere o meno nell’esistenza di un’altra dimensione, accettare o respingere l’ipotesi soprannaturale che ci sia un piano sopra di noi, o sotto o di lato. Da ciò, per inciso, dipende la sorte del protagonista che non è stato altro che una Cassandra…

Tutto questo è utile per collegarsi a una tendenza nell’horror di oggi, di cui comunque King resta il sacerdote: basti pensare al romanzo Holly che è il primo vero thriller-horror dell’epoca Covid… Una tendenza, dicevamo, che striscia sotterranea ma si impone in modo sempre più evidente. L’ha postulata di recente Oddity di Damian Mc Carthy, horror irlandese, perla nera e punta di diamante del nuovissimo horror della scorsa stagione. Al centro c’è una medium cieca, che vuole vederci chiaro sulla morte della sorella: si reca allora a casa del marito, adesso con la nuova fidanzata, in compagnia di uno strano manichino.

Non si può rischiare lo spoiler, ma una cosa si può dire chiaramente: tutto l’impianto concettuale di Oddity è imperniato sulla possibilità o meno di un diverso piano dell’essere. La medium, per sua natura, ovviamente ci crede e lo frequenta quotidianamente col suo emporio di oggetti esoterici; di rimando, a rovescio della medaglia, l’uomo che fa lo psichiatra lo rifiuta senza appello. Del resto uno che coltiva la medicina non è certo un believer, eppure rischia grosso perché finisce per scontare, per dirla alla Montale, “gli scorni di chi crede / che la realtà sia quella che si vede”. Oddity imbastisce una scommessa pascaliana sull’esistenza del soprannaturale: non c’è una parola definitiva, nessuno può sapere davvero, bisogna solo buttarsi da una parte o dall’altra.

Il sottotitolo italiano del libro di Stephen King è Salto nel buio, particolarmente opportuno per descrivere la situazione. Si può solo saltare nell’oscurità e vedere dove si finisce. Non è un caso che proprio nel nostro tempo torni il tema della “scommessa”: nell’era del pensiero magico, dei no vax e degli sciatori chimici, più altre bestialità a scelta da pescare nella rete. Qui invece il discorso è serio: c’è qualcosa oltre a quello che vediamo? Un nodo spinoso che si declina in varie modalità, grandi o piccole che siano, come l’horror nostrano Al progredire della notte di Davide Montecchi che germoglia dall’idea della metafonia, ossia la pratica di parlare coi morti. Il presupposto è che il loro mondo esista. Non è facile accettarlo. Parola di Danny Coughlin: “Credere è difficile, vero?”. Si sdraia sul cuscino, poi si mette le mani sugli occhi – come per oscurare entrambi i mondi, quello visibile e quello che c’è dietro e che si rivela così raramente – e ripete: “Credere è difficile”.

