L’ALDIQUÀ – Il Boogeyman e il finto True Crime

Richard Chizmar è un tipo molto sottovalutato. I più lo conoscono come collaboratore di Stephen King, che è una benedizione ma anche una maledizione: insieme hanno scritto La stanza dei bottoni di Gwendy e relativo sequel, quindi giù critiche e insulti al povero Chizmar “colpevole” di essere la spalla del Re. I romanzi che scrive da solo, come La piuma magica di Gwendy, sono oggetto di tiro al piccione per il semplice fatto che manca King e la sua prosa… Chizmar invece è una figura piuttosto importante, prima di tutto come editore e responsabile di Cemetery Dance, rivista americana di riferimento per i racconti dell’orrore e il lancio di autori giovani. Ma soprattutto ha scritto un libro straordinario: Inseguendo l’Uomo Nero, in italiano con Sperling & Kupfer nel 2022, titolo originale Chasing the Boogeyman ovvero “cacciando il boogeyman”.

Qual è la particolarità? Inseguendo l’Uomo Nero è un falso True Crime. Dichiarandolo fin dall’inizio, Chizmar costruisce una storia di finzione come se fosse un fatto vero: nella sua cittadina natale, Edgewood nel Maryland, nell’estate del 1988 inizia a colpire un terribile serial killer che viene ribattezzato dalla stampa boogeyman (uomo nero, appunto). Una giovane viene prelevata dalla sua stanza, nottetempo, condotta attraverso la finestra – la zanzariera è divelta -, portata nel bosco e barbaramente uccisa, con un orecchio mozzato e messa in posa per il pubblico. Non c’è violenza carnale, ma dal secondo omicidio in poi comincia anche lo stupro; una catena di eventi allucinante soprattutto in un paese, dove tutti si conoscono e nessuno ha mai fatto niente di male, tranne goliardate o piccole sciocchezze.

Il protagonista è proprio l’autore Richard che racconta la storia in prima persona: vent’anni, giovane scrittore in erba, appassionato di horror, crimini e luoghi oscuri, si lancia sulle tracce del maniaco coi mezzi di cui dispone. Il principale è la conoscenza di tutti i ragazzi e le ragazze del posto, ma soprattutto la vicinanza con la migliore amica giornalista, che a tratti gli fornisce particolari occulti dalle scene dei crimini. C’è poi un tratto inverosimile, cioè quello del detective incaricato del caso che si confronta con Chiz – così per gli amici – fino a diventare intimi e perfino rivelare dettagli sull’indagine. Il racconto è un portento: tratteggia alla perfezione il clima di psicosi collettiva in una piccola comunità, terrorizzata e in piena paranoia (le donne si tagliano i capelli perché il killer preferisce le chiome lunghe), e lo fa attraverso una prospettiva originale, quella dell’autore-scrittore che allora era un ragazzo. Nel libro ci sono perfino le foto dell’epoca, come si addice al True Crime: lo scatto della ragazza morta, l’abitazione della vittima, i poliziotti all’opera così via.

Ebbene, è tutto finto: tranne alcuni piccoli dettagli cittadini, ogni cosa è stata inventata ad arte da Chizmar compresi gli articoli di giornale e le immagini fotografiche, lo svela la postfazione che funge da rivelazione. Eppure il libro è un vero e proprio page-turner, come si dice oggi, dalle prime righe vieni totalmente travolto e non riesci a smettere. Chizmar è molto bravo, certo. Ma la riflessione che ti lascia è un’altra: c’è davvero così tanta differenza tra una storia finta e una storia vera? Quando nell’horror, o nel thriller, insomma nel genere si legge “ispirato a fatti realmente accaduti” è per forza un valore aggiunto? Ecco cosa cambia se una storia non è vera: secondo me niente, la potenza e l’inquietudine restano intatte, come dimostra Chiz col suo vertiginoso finto True Crime.

