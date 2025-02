L’ALDIQUÀ – Questo non è un horror

“Questo non è un horror”. Una frase ricorrente, nel pubblico ma anche nella critica, tra gli esperti e studiosi di cinema ma anche tra la gente comune, i grafomani dei social network, i tuttologi che sfruttano l’eccesso di democrazia digitale. La tenace volontà di negazione in teoria si può applicare a tutto. Qualche esempio: The Substance non è un horror, perché riflette sul femminile e inscena la contesa di una donna con se stessa, con due versioni di lei nella società dello spettacolo contemporaneo, dove un corpo maturo va messo da parte. Nosferatu mica è un horror: è un apologo sul desiderio femminile e sulla donna come unica arma per sconfiggere il mostro, perfino una storia d’amore. E poi trattandosi di Eggers, è un film d’autore…

Wolf Man di Leigh Whannell è la storia di una famiglia, neanche l’uomo lupo è più un mito dell’orrore. MaXXXine non è un horror, ovviamente, perché Mia Goth offre una riflessione sull’industria del cinema hollywoodiano, nell’incipit fa persino un provino. Anche Titane non era un horror, ci mancherebbe, fu detto a chiare lettere dopo la Palma d’oro a Cannes: quello poneva perfino la questione di genere con la donna che si accoppia con la macchina, generando una creatura terza e inedita. Non poteva certo essere un film dell’orrore. E potrei continuare.

Ma questo cosa vuol dire davvero? Ancora nel 2025, purtroppo, per cercare di nobilitare un film si dice che non è un horror. Per reggere questa strana teoria di solito si fa affidamento a un grande tema che serpeggia dentro il racconto. Insomma: se c’è un tema non è un film dell’orrore. Ma questo, per estensione, potrebbe valere per tutto il genere contemporaneo, tranne rarissime eccezioni: qual è l’horror che non ha un tema? Anche nella più becera produzione commerciale americana, volendo, si può trovare un seme d’attualità e vedere The Nun come riflessione sulla religione. Restano in pochi inattaccabili, forse la serie Terrifier, ma non è sicuro perché potrebbero raccontarci che il Suspiria di Dario Argento non è horror in quanto rappresenta il percorso di emancipazione di una donna…

E se fosse vero il contrario? Se invece fossero tutti horror? Di più: se l’orrore servisse proprio a nobilitare il cinema, qualunque cinema, dal commerciale all’autore? Horror non è una parolaccia. L’altro giorno, nell’omaggio postumo che tutti abbiamo reso nei confronti di David Lynch, ho rivisto The Elephant Man. Nel 1980 Lynch viene chiamato a rappresentare la storia di John Merrick, l’uomo elefante, orribilmente deforme e umiliato come fenomeno nel baraccone del freak show. Ebbene, nella prima mezz’ora il regista adotta una serie di codici squisitamente di genere: strade buie, nebbia serpentina, incubi industriali e soprattutto la negazione della figura intera del Mostro che rende tutto ancora più angosciante e ansiogeno. In altre parole, un grande film lynchiano come The Elephant Man usa l’horror per nobilitarsi, non il contrario. I segnali dell’orrore valorizzano qualunque film, anche il più estremo e autoriale: Lynch l’aveva capito, altri continuano a dubitare.

