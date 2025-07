L’ALDIQUÀ – Resurrection, un film insopportabile

L’inversione totale e terribile del concetto di maternità è alla base di Resurrection di Andrew Semans, proiettato per la prima volta al Sundance Film Festival il 22 gennaio 2022. Un film passato sotto silenzio, anche per la miopia della distribuzione italiana, che ha raggiunto i nostri lidi direttamente a noleggio sulle piattaforme. A tal proposito, si potrebbe aprire una riflessione su quanto cinema di genere sia stato “salvato” e reso visibile dalle piattaforme nel corso degli ultimi anni, a partire dall’apocalisse Covid con l’ultra-boom dello streaming in poi. Perfino un titolo fondamentale del nuovissimo horror come Oddity di Damian Mc Carthy ha saltato la sala ed è finito direttamente a noleggio per pochi euro. Insomma, laddove non c’è stata la possibilità o la prontezza di portare questi film al cinema, viene concessa almeno l’opportunità di vederli in lingua originale con sottotitoli su schermi più piccoli.

Resurrection è un film indipendente che percorre la strada dell’horror psicologico, puntando comunque su due interpreti di ampia visibilità: la protagonista Rebecca Hall e il suo avversario Tim Roth. Margaret è una donna in carriera di Albany, stato di New York, e una madre single di Abbie che ormai si sta avviando al college. Seppure abbia avuto un trauma nel passato, oggi la vita sembra scorrere su binari prestabiliti e sereni; finché non si imbatte in David, un uomo che arriva dal passato e risveglia incubi che sembravano superati. David e Margaret si erano conosciuti quando lei aveva 18 anni: l’uomo aveva costruito gradualmente una relazione tossica, basata sulla devastante gelosia e sulla sottomissione della donna. La giovane era riuscita a liberarsi e spezzare il giogo per iniziare un’altra vita. Ma prima di questo ha messo al mondo un figlio, Benjamin, e quando il piccolo è improvvisamente scomparso David sostiene di averlo mangiato. “Ben è qui dentro di me”, dice David a Margaret oggi, decenni dopo, per ripiombarla nella subdola dominazione. Può essere possibile una cosa del genere? L’uomo ha davvero divorato il neonato?

Nel nuovo e implacabile accerchiamento, Margaret va alla resa dei conti sostenendo quello che non è solo uno stalking movie, ma molto di più e altro: con una provocazione estrema e radicale, il film rimesta in un vero tabù, ribaltando il concetto di maternità e perfino di gravidanza. David si tocca il ventre e sostiene che Ben è dentro di lui, vuole parlare con la sua mamma… Un film a suo modo atroce, che mette in discussione una certezza acquisita; nella prova sfaccettata di Rebecca Hall, nel personaggio davvero mefistofelico di Tim Roth, propone un’incarnazione definitiva dell’idea classica del perturbante, in senso freudiano, ossia il terrore paralizzante che deriva da ciò che prima era noto e familiare. L’inversione è radicale: il padre diventa madre, l’uomo antropofago è l’impossibile “incubatore” del bambino. Non a caso dal cinema indie giunge un’idea innovativa per un nuovo tipo di horror, anche perché libero da legacci commerciali, jumpscare e svolte obbligatorie. Il risultato è notevole. Visto e rivisto, Resurrection lascia addosso un malessere impossibile da sciogliere e segna il punto nell’angoscia psicologica, portandola a un livello forse inesplorato. Francamente difficile da sopportare. L’hanno visto in pochi, peccato per la circolazione limitata, ma si può sempre rimediare.

