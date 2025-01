Di questi tempi sul web dilagano promesse e rumors su remake e reboot di opere prime e classici cinematografici, ma non si scoraggino gli amanti delle novità, sono previste altrettante sorprese. Ecco le serie tv da guardare a gennaio 2025

Hound’s Hill – Netflix



Dall’8 gennaio sarà disponibile Hound’s Hill, il nuovo thriller targato Netflix, con protagonista un celebre scrittore tormentato da un trauma e da un misterioso ricattatore che torna nella sua città natale per affrontare i demoni del suo passato. Il trailer al cardiopalma, fatto di suspance e tensione, lascia pensare che il 2025 abbia scelto il giusto soggetto su cui far scorrere il suo sipario. Nel cast troveremo Jaśmina Polak, Mateusz Kościukiewicz e Robert Więckiewicz.

M – Il figlio del secolo – NowTV

Dal 10 gennaio 2025 su Sky e in streaming su Now sarà distribuito M – Il figlio del secolo. Gli otto episodi traggono ispirazione dal romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega nel 2019 che racconta l’ascesa di Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. La regia è affidata a Joe Wright, britannico noto per film in costume come Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina. La serie ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al discorso di Benito Mussolini (Marinelli) in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti (Gaetano Bruno) nel 1925. Lo show non trascurerà, inoltre, uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele (Benedetta Cimatti), l’amante Margherita Sarfatti (Barbara Chichiarelli) e con altre figure iconiche dell’epoca.

ACAB: La serie – Netflix

Netflix il 15 gennaio lancerà l’attesissima serie tv tratta dalla celere opera letteraria ACAB di Carlo Bonini e ideata da Bonini stesso e Filippo Gravino. Diretto da Michele Alhaique, lo show ha come protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. Sullo sfondo, una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Giallini), Marta (Bellè) e Salvatore (Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che contrasta i disordini con l’affiatamento famigliare. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare. Come se non bastasse il caos che investe la nuova formazione nel momento di massima fragilità interna, si aggiunge quello dato da una nuova ondata di malcontento della gente verso le istituzioni. Un nuovo “autunno caldo” contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi.

Paradise – Disney+

Disney+ si occuperà, dal 28 gennaio, della distribuzione di Paradise, serie drama di Dan Fogelman, già sceneggiatore del film d’animazione Rapunzel – L’intreccio della torre e ideatore e produttore della sit-com Vicini del terzo tipo. Paradise è interpretata da Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. È ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio.

La ragazza di neve 2 – Netflix

Chiude il mese l’arrivo di una seconda e sospirata seconda stagione: il 31 gennaio debutterà su Netflix La ragazza di neve 2. Dopo gli eventi della prima stagione, Miren indaga questa volta su una scuola d’élite che sembra essere al centro della scomparsa e dell’omicidio di due giovani ragazze, questa volta, però, sarà accompagnata da Miki Esparbé, che si unisce al cast nei panni di Jaime, un personaggio che non appare nei romanzi.