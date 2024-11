Mentre le porte che mettono in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti sono ancora spalancate, come da tradizione celtica, ecco, invece, come da tradizione nocturniana, le serie tv da non perdere in uscita a novembre.

Grotesquerie – Disney+

É previsto per il 13 novembre il debutto su Disney+ della serie televisiva statunitense, Grotesquerie. Creato da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, lo show si colloca a metà strada tra l’horror e il thriller condensati in una serie di crimini efferati che sconvolge una piccola comunità. La detective Lois Tryon (interpretata dalla vincitrice dell’Emmy Niecy Nash) sente che questi crimini la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno – o qualcosa – si stesse prendendo gioco di lei. A casa, Lois è alle prese con un rapporto teso con la figlia, un marito ricoverato in ospedale in lungodegenza e i suoi stessi demoni interiori. Senza indizi e non sapendo a chi rivolgersi, accetta l’aiuto di Sorella Megan (Micaela Diamond), una suora e giornalista del “Catholic Guardian”. Suor Megan, con un passato difficile, ha visto il peggio dell’umanità, ma crede ancora nella sua capacità di fare del bene; Lois, invece, teme che il mondo stia soccombendo al male. Mentre mettono insieme gli indizi, Lois e Sorella Megan si ritrovano intrappolate in una rete minacciosa che sembra sollevare più domande che risposte. Nella serie recitano anche Courtney B. Vance nel ruolo di Marshall Tryon, il marito di Lois; Nicholas Alexander Chavez nei panni di Padre Charlie; Raven Goodwin che presta il volto a Merritt Tryon, la figlia di Lois; e Travis Kelce con un ruolo da scoprire nel corso dei 10 episodi.

Bad Sisters 2 – AppleTV+

Sempre dal 13 novembre, questa volta su Apple TV+, sarà disponibile la seconda stagione dell’esilarante dark comedy-thriller con Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene e Eve Hewson, Bad Sisters. Nella prima stagione la trama si è sviluppa su due piani temporali differenti: nel passato, Eva, Ursula, Bibi e Becka Garvey sono molto preoccupate per la sorella Grace, il cui marito John Paul controlla ogni aspetto della sua vita e minaccia e ricatta le cognate. Le quattro sorelle decidono dunque di eliminarlo per salvare Grace; nel presente due assicuratori cercano di chiarire le circostanze della morte di John Paul interrogando le cognate del defunto per scoprire la verità. Il secondo capitolo muoverà dalla “morte accidentale” del marito violento di Grace. Le affiatate sorelle Garvey potrebbero aver voltato pagina, ma quando le verità del passato riaffiorano, le cinque donne si ritrovano di nuovo sotto i riflettori; i sospetti tornano a essere tanti, come le bugie che vengono dette e i segreti che vengono rivelati, al punto da costringere le due a capire di chi possono realmente fidarsi. Le affiatate sorelle Garvey sono molto legate e si sono sempre prese cura l’una dell’altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle donne, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo.

Non dire niente – Disney+

Descritta come una storia di omicidi e di memoria durante il periodo del conflitto nordirlandese, Non dire niente è tratta dall’omonimo romanzo che si è recentemente classificato al numero 19 della classifica in cui si collocano 100 migliori libri del 21esimo secolo secondo il New York Times. La storia è ambientata nell’arco di quattro decenni e la serie si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva. Incentrata sulla storia di diversi membri dell’Irish Republican Army (IRA), Non dire niente esplora i limiti fino a cui alcune persone sono disposte a spingersi in nome delle proprie convinzioni, il modo in cui una società profondamente divisa può improvvisamente esplodere in un conflitto armato, l’ombra lunga della violenza radicale per tutte le persone colpite e i costi emotivi e psicologici dell’omertà. Il cast della serie include Lola Petticrew (Dolours Price) e Hazel Doupe (Marian Price), due giovani donne diventate potenti simboli della politica radicale, Anthony Boyle (Brendan Hughes), un carismatico ma conflittuale stratega militare, e Josh Finan (Gerry Adams), leader politico che avrebbe poi negoziato la pace e che ha sempre negato il suo coinvolgimento con l’IRA. Non dire niente sarà lanciata da Disney+ il 14 novembre.

A Man on the Inside

Buone nuove anche per tutti coloro che si sono scoperti amanti di serie tv come Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation e The Good Place! L’ultima fatica del loro creatore, Michael Schur, A Man on the Inside, sarà disponibile su Netflix dal 21 novembre. Basata sul documentario candidato all’Oscar The Mole Agent, A Man on the Inside segue il veterano della commedia e vincitore di due Emmy Ted Danson nei panni di Charles, un professore in pensione di San Francisco che è alla ricerca del di un nuovo inizio dopo la morte della moglie. Incoraggiato dalla figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis) a trovare qualcosa che lo emozioni, Charles risponde a un annuncio per diventare assistente di un’investigatrice privata del posto, Julie (Lilah Richcreek Estrada). Il suo primo incarico è fingersi il padre di lei per intrufolarsi in un vicino residence per anziani e scoprire chi ha rubato una preziosa collana che apparteneva alla madre di Evan (Marc Evan Jackson), uno dei residenti. Come nuovo residente del pensionato, gestito dalla direttrice onniveggente e onnisciente Didi (Stephanie Beatriz), Charles inizia a fare nuove amicizie, con la vivace e festaiola Virginia (Sally Struthers), ad esempio, dalla quale è subito affascinato, finendo con l’avvicinarsi troppo ai soggetti della sua indagine sotto copertura.