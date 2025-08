Le serie tv da non perdere in uscita ad agosto

Agosto porta con se diverse novità. Di seguito una short-list di serie tv con cui le piattaforme streaming soccorreranno almeno un paio di generazioni per distrarle dalle kiss-cam dei Coldpaly. Ecco le serie tv da non perdere in uscita ad agosto

Mercoledì 2 – Netflix

La più attesa fra tutte è Mercoledì, primogenita degli Addams interpretata da Jenna Ortega, che torna su Netflix con la sua seconda stagione proprio dal 6 agosto. In questo capitolo Mercoledì dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di oscuro e bizzarro caos. Armata di affascinante arguzia e ostinata imperturbabilità, Mercoledì si ritroverà al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Tra le novità del cast della seconda stagione assisteremo all’ingresso di Steve Buscemi e alla partecipazione di Christopher Lloyd oltre che a un’apparizione di Lady Gaga. Lo show è già stato rinnovato per una terza stagione.

Alien: Pianeta Terra – Disney+

Dal 13 agosto su Disney+ sarà disponibile lo spinoff televisivo della saga horror fantascientifica prodotto da Noah Hawley di Fargo e Legion. Si tratta della saga horror fantascientifica che ha segnato i cuori degli amanti del genere e che – tuttavia – negli ultimi anni, si è trasformata in colossale delusione a causa dei prequel targati Ridley Scott. Alien: Pianeta Terra (in originale Alien:Earth), invece, è la prima e promettente serie televisiva del franchise, affidata a Noah Hawley. Lo show, prequel dell’Alien del 1979, sarà ambientato sul Pianeta Terra nell’anno 2120, appena due anni prima che Ellen Ripley incontrasse il suo primo xenomorfo a bordo della Nostromo. È l’epoca in cui le cinque più potenti aziende tech del mondo – la Prodigy, la Weyland-Yutani, la Lynch, la Dynamic e la Threshold – si contendono la fetta di mercato più ampia. L’occhio di bue punterà sulle vicende di Wendy (Sydney Chandler), un androide sperimentale con il corpo di una donna e la mente di una bambina, e un gruppo di altri ibridi incaricati di indagare su un’astronave precipitata nella metropoli Prodigy City. La nave su cui si avventurano Wendy e i suoi amici è la USCSS Maginot, una nave della Weyland-Yutani che ospita le specie aliene più pericolose. La corsa della spietata zaibatsu per sviluppare la vita robotica sarà un tema centrale nello show, sviluppato proprio attraverso le figure degli ibridi.

Butterfly – Prime Video

Su Prime Video, sostenitore delle spy-story, approda dal 13 agosto Butterfly, la serie basata sull’omonimo graphic novel di Arash Amel, creata e scritta da Ken Woodruff e Steph Cha. Si tratta di uno spy- thriller con Daniel Dae Kim e Reina Hardesty . La storia esplora le complesse dinamiche familiari all’interno dell’intricato mondo dello spionaggio globale. David Jung (Kim), un enigmatico e imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani che vive in Corea del Sud dovrà fare i conti con una decisione sbagliata e un fantasma del passato che manderanno in frantumi la sua vita ritrovandosi braccato da Rebecca (Hardesty), una giovane agente, sociopatica e letale, incaricata di ucciderlo dalla sinistra organizzazione di spionaggio per cui lavora, Caddis.

The Terminal List: Dark Wolf – Prime Video

Chiude il mese The Terminal List: Dark Wolf, serie tv thriller statunitense, disponibile su Prime Video dal 27 agosto. Creata da Jack Carr, autore del bestseller del New York Times “The Terminal List” e dal creatore e showrunner della prima stagione dell’omonima serie, David DiGilio, The Terminal List: Dark Wolf è una serie prequel incentrata sul personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch), nel periodo di passaggio dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti (Navy SEAL) al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. La serie, di genere spy thriller, esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che comporta. The Terminal List: Dark Wolf vedrà anche Chris Pratt riprendere il suo ruolo di James Reece.

