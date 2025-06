Per quel che concerne il mondo del piccolo schermo e delle serie tv, giugno quest’anno sarà un mese ricco di nuove scoperte e di grandi ritorni. Di seguito, le serie tv da vedere in uscita a giugno 2025:

Ginny & Georgia 3 – Netflix

Torna su Netflix, dal 5 giugno, la terza stagione di Ginny & Georgia, una commedia umoristica, drammatica, intrisa di tematiche attuali, a tratti velata da qualche sfumatura dark. La seconda stagione aveva segnato un netto passo in avanti rispetto agli inizi, per un titolo in crescita sia dal punto di vista della scrittura che della regia. Questo terz0 atto dovrà quindi cercare di proseguire sulla stessa strada, in una maturazione che potrebbe trasformare la serie in un piccolo gioiello del catalogo Netflix.

The Walking Dead: Daryl Dixon – Sky, NowTV

Particolarmente attesa anche la quinta serie spin-off legata all’universo di The Walking Dead che segue le vicende di Daryl Dixon, interpretato dal carismatico Norman Reedus. Dixon dovrà affrontare un viaggio che ancora una volta sarà caratterizzato da alleanze e pericoli; lo seguiremo in una Francia post-apocalittica dove ad attenderlo ci saranno ovviamente non-morti e volti, fino a ora, del tutto ignoti. Dixon è uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell’epidemia, è l’ultimo membro superstite della sua famiglia che in questo viaggio giunge in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano. The Walking Dead: Daryl Dixon debutta il 2 giugno esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ironheart – Disney+

L’inesauribile produzione ambientata nel mondo Marvel, sforna anche quest’anno uno spin-off, questa volta ambientato dopo gli eventi legati a Black Panther, si tratta di Ironheart, dal 25 giugno su Disney+. Wakanda Forever, Ironheart riaggancia gli appassionati dell’universo Marvel, attraverso le imprese di Riri, un’appassionata di tecnologia che prova a creare una sua tuta avanzata ispirata a quella dell’eroe Iron Man, per quello che sembra un vero e proprio passaggio di testimone. Nel cast, troveremo Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam, Anji White, Jim Rash, Shea Couleé, in un titolo che proverà a riguadagnare la fiducia dei fan, soprattutto dopo gli alti e bassi recenti.

The Bear 4 – Disney+

A offuscare i grandi titoli di giugno potrebbe pensarci il lancio di una serie tv, decisamente più di nicchia ma acclamata dalla critica, The Bear che tornerà dal 26 giugno su Disney+ con la sua quarta stagione. E’ la storia di un ristorante sgangherato, colorito da toni di voce altissimi e dialoghi confusi e sovrapposti,noto per i suoi personaggi fortemente caratterizzati e in continua crescita. La quarta stagione promette nuove sfide per Carmy e il suo team, mentre cercando di raggiungere l’eccellenza, tutto questo mentre Richie dovrà affrontare le conseguenze del suo divorzio e Sydney decidere se accettare un’offerta di lavoro altrove.

Squid Game 3 – Netflix

Il 27 arriva su Netflix la terza e ultima stagione di Squid Game, la serie coreana che ha battuto ogni record nel 2021, la cui seconda stagione, uscita a dicembre 2024, ha registrato il picco di visualizzazioni più alto nella prima settimana di debutto. Il regista Hwang Dong-hyuk (anche sceneggiatore e produttore dello show), ha dichiarato che per questo capitolo finale riprenderà le fila del racconto lì doveva l’avevamo lasciato: i nuovi episodi catapulteranno Gi-hun (Giocatore 456) di nuovo al centro dei giochi. In preda all’angoscia per il tradimento e la perdita del suo amico e alleato Jung-bae (Giocatore 390), Gi-hun sarà costretto a mettersi alla prova affrontando nuove sfide. Tra loro c’è il Front Man, infiltrato nella ribellione, il Giocatore 001.