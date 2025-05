Le serie tv in uscita a maggio

Maggio è il mese della moderatezza, non è infame e non pretende lodi; è caldo ma non troppo, offre i nuovi frutti di stagione, ma senza esagerare e lo stesso faranno le piattaforme streaming: modesta ma estremamente interessante è la programmazione della serie tv in uscita a maggio, in linea con i gusti dei lettori nocturniani.

Sirens (Netflix)

Il 22 maggio Netflix pubblicherà Sirens, una commedia drammatica che vede come protagonista Julianne Moore. Dietro questo titolo c’è Molly Smith Metzler, nota per l’apprezzatissima serie Maid, che torna con una nuova serie “femminile, cupa e sexy” i cui eventi si esauriranno nel corso di un weekend. Devon pensa che la sorella Simone abbia una relazione davvero inquietante con la sua nuova capa, l’enigmatica e mondana Michaela Kell. Lo stile di vita lussuoso ed esclusivo di Michaela è come una droga per Simone e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Ma quando rintraccia la sorella per dirle francamente cosa pensa non immagina nemmeno che tipo di formidabile avversaria sia Michaela. Ambientata nella sontuosa tenuta sul mare dei Kell, Sirens è una rappresentazione incisiva, sexy e arricchito da un impietoso umorismo nero sulle donne, sul potere e sulle classi sociali.

Nove perfetti sconosciuti 2 – Prime Video

Dal 22 maggio, invece, Amazon Prime Video distribuirà la seconda e attesissima stagione di Nove perfetti sconosciuti, la serie-thriller con protagonista Nicole Kidman nei panni di Masha Dmitrichenko, adattamento del romanzo omonimo del 2018 scritto da Liane Moriarty. Usciranno due nuovi episodi ogni settimana, fino al finale di stagione del 3 luglio. La trama: nove sconosciuti, legati tra loro in modi che non avrebbero mai potuto immaginare, vengono invitati dalla misteriosa guru Masha a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Nel corso di una settimana, la guru li porterà sull’orlo del baratro. Masha è disposta a provare qualsiasi cosa pur di guarire tutte le persone coinvolte, compresa sé stessa. In questo secondo capitolo, abbandonato il wellness center australiano della prima stagione, lo show cambia aria, dunque, rinunciando a molti volti noti (a partire da quello della scrittrice Francis Welty di Melissa McCarthy). Il resto del cast include Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers.

Sorelle sbagliate – Prime Video

Prime Video il 29 maggio renderà disponibile Sorelle sbagliate, crime drama basato sul libro dell’autrice di bestseller Alafair Burke. Sorelle sbagliate è una miniserie thriller elettrizzante, composta da 8 episodi, che racconta di tutte quelle cose orribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare. Chloe (Jessica Biel), una executive di alto profilo, vive una vita da sogno con un affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan), mentre la sorella separata Nicky (Elizabeth Banks) lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte. La serie vede nel cast Jessica Biel nel ruolo di Chloe Taylor, Elizabeth Banks nei panni di Nicky Macintosh, Corey Stoll interpreta Adam Macintosh, Kim Dickens è la Detective Nancy Guidry, Maxwell Acee Donovan nel ruolo di Ethan Macintosh, Bobby Naderi nei panni del Detective Matt Bowen, Gabriel Sloyer è Jake Rodriguez, Gloria Reuben è Michelle Sanders, con Matthew Modine nel ruolo di Bill Braddock e Lorraine Toussaint in Catherine Lancaster.