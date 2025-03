Le serie tv in uscita a marzo 2025

Il nuovo mese è appena iniziato e come sempre Nocturno ha disposto per voi tutti gli aggiornamenti sulle serie tv più promettenti in uscita a marzo.

Daredevil: Born Again – Disney+

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il ritorno di Daredevil con la nuova serie Daredevil: Born Again. Lo show debutterà il 4 marzo 2025 su Disney+ con i primi due episodi, seguiti da un episodio settimanale fino a completare i nove previsti per la prima stagione. La sinossi: Matt Murdock, un avvocato cieco con capacità accresciute, sta combattendo per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk raggiunge i suoi obiettivi politici a New York. Le vite di entrambi sono destinate a incrociarsi inevitabilmente.

Il Gattopardo – Netflix

Il 5 marzo Netflix amplierà il suo catalogo con Il Gattopardo, serie tv in sei episodi prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures che riprende le vicende dell’omonimo e celeberrimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La storia, ambientata nella Sicilia dell’800, vede Don Fabrizio Corbera fare i conti con la minaccia dell’unificazione italiana: il Principe di Salina proverà a stringere alleanze e rivedere i suoi valori per salvare il futuro della sua casata. Un obiettivo che potrebbe condurlo a organizzare un matrimonio d’interesse tra Angelica e suo nipote Tancredi. All’interno del cast, troviamo Kim Rossi Stuart nei panni di don Fabrizio Corbera accanto a Saul Nanni, che interpreta l’affascinante Tancredi. Angelica viene invece interpretata da Deva Cassel, mentre Benedetta Porcaroli presta il volto a Concetta.

Dope Thief – Apple TV+

Apple TV+ il 14 marzo lancerà il nuovo crime drama in otto episodi, creato da Peter Craig e prodotto da Ridley Scott, che dirige anche il primo episodio; si tratta di Dope Thief, interpretato da Brian Tyree Henry, Wagner Moura, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen e Ving Rhames. La serie – basata sull’omonimo libro di Dennis Tafoya – segue due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della Dea per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. La loro piccola truffa si trasforma in una questione di vita o di morte, quando involontariamente scoprono ill più grande corridoio di narcotici della costa orientale.

The Residence – Netflix

Attesissimo dai fan del multiverso “Shondaland” è il nuovo giallo strampalato di Netflix, The Residence. Paul William Davies compare come showrunner, mentre la produzione esecutiva è firmata Shonda Rhimes e Betsy Beers. La trama: 32 stanze, 157 sospetti, un cadavere, una detective estremamente eccentrica e una cena di Stato disastrosa. The Residence è un giallo sconclusionato ambientato nei piani alti, bassi e nei corridoi della Casa Bianca e vivacizzato dall’eclettico staff. Cordelia Cupp è la detective più ambita al mondo, rinomata per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano nonché una grande appassionata di birdwatching. Con lei c’è Randall Park nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Edwin Park. Sebbene Park nutra scetticismo nei confronti dei metodi non convenzionali di Cupp, la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero che cercano di svelare. Ispirata al libro “The Residence” di Kate Andersen Brower, la serie omonima in otto episodi sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo.