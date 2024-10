Le serie tv in uscita a ottobre

In vista dell’arrivo di ottobre, è bene ricordare che, tra una sagra della castagna e l’altra, toccherà occuparsi del cambio di stagione e rinnovare gli abbonamenti alle piattaforme streaming. Di seguito cosa inserire nella lista not to be missed di ottobre.

Teacup – Peacock

Su Peacock, servizio streaming statunitense, debutterà Teacup, una nuova serie horror che si ispira al bestseller di Robert McCammon. Prodotta da James Wan, la cui firma è apposta su altri horror acclamati dalla critica (The Conjuring, Saw, Insidious), la serie può contare sui volti e sulle interpretazioni di Yvonne Strahovski e Scott Speedman. Teacup segue un gruppo eterogeneo di persone della Georgia rurale (non in Texas come nella storia originale) che uniscono le forze per affrontare una minaccia misteriosa e sopravvivere. Strahovski e Speedman interpretano Maggie e James Chenoweth, due membri del gruppo. La serie si presenta come un horror/thriller su cui, volutamente, non sono stati condivisi molti altri dettagli, per non rovinare le sorprese che verranno.

Disclaimer – La vita perfetta – AppleTv+

Intensi anche i rumors attorno alla nuova miniserie che AppleTv+ lancerà l’11 ottobre, Disclaimer – La vita perfetta. Lo show tratto dal romanzo omonimo di Renée Knight, scritto e diretto da Alfonso Cuarón si colloca all’interno del genere thriller psicologico e vede come interpreti la diva di Hollywood Cate Blanchett affiancata da Kevin Kline. La trama segue le vicende dell’acclamata giornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett), la cui “vita perfetta” è minacciata dal romanzo di uno sconosciuto che sta per rivelare al mondo intero un oscuro segreto che la riguarda. Catherine dovrà scoprire l’identità dell’autore, per farlo sarà costretta a confrontarsi con il suo passato e ciò incrinerà il rapporto con suo marito Robert (interpretato da Sacha Baron Cohen) e quello con suo figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Sweet Bobby: Imposture Made to Measure – Netflix

Un altro thriller psicologico strutturato come una docu-serie approderà su Netflix il 16 ottobre. Prodotta dai creatori di The Tinder Grifter e The Kidnapped Truth: From American Dreams to Nightmares, la serie Sweet Bobby: Imposture Made to Measure, racconta la storia della straziante manipolazione emotiva di cui è stata vittima, per circa dieci anni Kirat, una giovane donna intrappolata in una relazione amorosa virtuale basata sulla menzogna. La serie denuncia i pericoli del catfishing e, allo stesso tempo, quei meccanismi psicologici che ci rendono vittime di frodi emotive a cui, inconsapevolmente, si può andare incontro, semplicemente, accettando un invito sui social network. Nel caso di Kirat, questo invito la conduce a una relazione online con Bobby, un uomo che sembra perfetto, premuroso e innamorato. Ma dietro questa facciata si nasconde una terribile verità: Bobby non è chi dice di essere. Per un decennio Kirat vive una relazione basata sulla menzogna e sulla manipolazione, senza mai sospettare l’inganno che si nasconde dietro le quinte.

La legge di Lidia Poët

Chiude il mese di halloween una serie tv dalle sfumature non propriamente dark, ma creata aldiquà delle Alpi. Torna su Netflix, a partire dal 30 ottobre, l’attesissimo secondo atto di La legge di Lidia Poët con protagonista Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d’Italia. A Lidia non è concesso fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, mettendo in fuori gioco gli avversari con acume e ironia, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.