Le serie tv in uscita a settembre

I titoli da non perdere in uscita sulle piattaforme

Senza farsi attendere troppo, nonostante i lenti tempi estivi, le piattaforme streaming non hanno indugiato durante il mese corrente a rilasciare i teaser delle serie tv in uscita a settembre. E nocturno non ha perso l’occasione di catalogarne qualcuno per i voi.

Outlast- Gioco di squadra 2 – Netflix

Sarà disponibile fin dal 4 settembre la seconda stagione di Outlast- Gioco di squadra, la serie realizzata in chiave reality show targata Netflix. Si tratta di una gara di sopravvivenza, vera e propria, in cui sedici esperti lupi solitari competono nella selvaggia e spietata natura dell’Alaska per sopravvivere. Per istinto saranno inclini a combattersi e a lottare tra di loro per la sopravvivenza, ma il gioco è regolamentato da un unica norma: collaborare. Solo in questo modo sarà possibile vincere il milione di dollari in palio.

The Perfect Couple – Netflix

Il 5 settembre, sempre Netflix, rilascerà The perfect couple, una miniserie drammatica americana basata sull’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand che promette un affascinante mix di mistero e relazioni personali. La storia segue Amelia Sacks, pronta a sposare il figlio di una ricca famiglia di Nantucket. Il racconto non tarda a prendere una piega più dark quando, proprio nel giorno del matrimonio di Amelia, viene ritrovato un cadavere e tutti i componenti della famiglia, da semplici invitati, si scoprono papabili sospettati. Ciò costringerà i personaggi a confrontarsi con segreti mai rivelati provocando dinamiche familiari e pressioni sociali coinvolgenti. Il cast di eccezione è composto da Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning ed Eve Hewson.

Agatha All Along – Disney+

Disney+ si fa carico della distribuzione del nuovo prodotto Marvel, Agatha All Along, lo spin-off di WandaVision incentrato sulla strega Agatha Harkness, che il 19 settembre approderà sulla piattaforma con i sui otto episodi. Dalla breve sinossi si evince che “la famigerata” Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso adolescente la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo lungo la leggendaria Strada delle Streghe, in cui dovranno affrontare una serie di prove magiche che, se superate, consentano a ogni strega di recuperare ciò che le manca. Agatha e il misterioso adolescente mettono insieme una spietata congrega e si incamminano lungo la celebre Strada. Oltre a Kathryn Hahn, nei panni della protagonista, Agatha All Along è interpretato da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Grande attesa tra gli amanti del crimine è suscitata dalla nuova stagione di Monsters, la serie TV antologica attraverso cui i suoi ideatori, Ryan Murphy, Ian Brennan, navigano le menti dei più celebri e spietati serial killer di tutti i tempi. La prima stagione aveva percorso il truculento viaggio nella mente e nelle vicende di Dahmer, omicida particolarmente cruento condanno nel 1992; questo secondo capitolo si interessa al caso dei fratelli Lyle and Erik Menendez, condannati oltre vent’anni fa per il terrificante omicidio dei genitori che nel 1989 sconvolse l’America. Più che una cronologia degli eventi il trailer promette un’immersione nei lati oscuri della mente umana e della giustizia. Il cast di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story era già stato rivelato, Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez, avrebbero interpretato rispettivamente Lyle e Erik Menendez, ma la produzione ha annunciato l’ingresso di tre nuovi attori che prenderanno parte alla seconda stagione del true crime di Netflix: si tratta di Dallas Roberts, Jason Butler Harner ed Enrique Murciano. Le due vittime verranno interpretate da Javier Bardem e Chloë Sevigny, a Roberts verrà affidato il ruolo del dottor Jerome Oziel, molto importante nella vicenda: Oziel, infatti, è il terapista che Erik Menendez vede dopo l’atroce omicidio dei suoi genitori. Ma non solo perché la figura del dottor Jerome Oziel non è del tutto limpida. Jason Butler Harner, invece, è il detective Les Zoeller, che tenterà con ogni mezzo di fare luce sull’omicidio di Jose e Kitty Menendez mentre Murciano vestirà i panni di Carlos Baralt, avvocato e zio dei fratelli Menendez ma soprattutto esecutore testamentario dei Menendez. Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire da giovedì 19 settembre.