Le serie tv in uscita ad agosto

Se è vero che Agosto “è capo d’inverno”, meglio correre ai ripari e colmare il vuoto che lasceranno i mojito annacquati vista sunset e i motivetti da atassia cerebellare, riempiendolo con qualche promettente serie tv. Ecco un elenco selezionatissimo sugli show in uscita il prossimo mese.

Come uccidono le brave ragazze – Netflix

Già a partire dal primo agosto sarà disponibile su Netflix la serie tv, adattata dallo sceneggiatore Poppy Cogan e diretta da Dolly Wells, Come uccidono le brave ragazze. La trama segue l’indagine di una giovane studentessa, Pip Fitz-Amobi (interpretata da Emma Myers), sull’omicidio di una diciassettenne avvenuto qualche anno prima in una tranquilla cittadina inglese. Fin da quando la popolare studentessa Andie Bell fu brutalmente uccisa e il suo fidanzato, Sal Singh, accusato prima di togliersi apparentemente la vita, Pippa “Pip” Fitz-Amobi si convinse che il vero assassino fosse ancora in circolazione. Cinque anni più tardi Pippa, decide di avvicinarsi al fratello minore del presunto assassino, Ravi, e avvia, così, una vera e propria indagine fingendo di essere alle prese con un progetto scolastico. Sfortunatamente, ogni interrogatorio mette Pip in maggiore pericolo, ma la ragazza resterà inamovibile rispetto alla sua ossessiva ricerca della verità. Completano il cast: Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin e Gary Beadle.

The Umbrella Academy 4 – Netflix

L’8 agosto approderà sul piccolo schermo, traghettata da Netflix, la quarta stagione di The Umbrella Academy. Lo show muoverà proprio dalla grande resa dei conti avvenuta nella terza stagione all’Hotel Oblivion: i fratelli sono bloccati in una nuova realtà in cui non hanno alcun potere. Ora, infatti, dovranno imparare a difendersi da soli e iniziare una nuova vita all’insegna dell’ordinarietà. Tuttavia, gli aspetti del loro nuovo inquietante mondo si riveleranno presto troppo difficili da ignorare a lungo; per iniziare, il loro padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra ed è entrato nella sfera pubblica, supervisionando un potente e nefasto impero commerciale. Il cast di The Umbrella Academy 4 vede il ritorno di Elliot Page insieme a Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Aidan Gallagher nei panni dei sei fratelli originali. Al team storico si aggiungono Megan Mullally e Nick Offerman, che interpreteranno due nuovi personaggi, i dottori Jean e Gene Thibedeau. L’ultima stagione sarà composta da sei episodi anziché i soliti dieci delle prime tre stagioni.

The Bear 3 – Disney+

Tra i più grandi ritorni del 2024 si colloca sul podio The Bear 3, in arrivo il 14 agosto su Disney+. Si tratta della serie tv FX che segue la storia di Carmy Berzatto, Sydney Adamu e Richie Jerimovich e del loro rinato vecchio locale ormai raffinato ristorante. Nella nuova stagione Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo; ciò spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ogni membro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 – Prime Video

Torna, invece, su Prime Video, a partire dal 19 agosto il secondo capitolo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Sauron è tornato, scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua volontà. Dovendo fare i conti col le pretese e l’ambizione della prima stagione, questo nuovo atto farà immergere i personaggi, anche quelli più amati e vulnerabili, in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno di loro a ritrovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro.