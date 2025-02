Le serie tv in uscita nel mese di febbraio

Mentre una parte del Paese è mossa dalla frenesia di creare una propria lega per il Fantasanremo, l’altra metà può dormire sonni tranquilli, interessante e ricco è il menù delle serie tv previste in uscita nel mese di febbraio.

Newtopia – Pime Video

Creata dallo sceneggiatore premio Oscar per Parasite Han Jin-won con Ji Ho-jin e diretta da Yoon Sung-hyun, approderà sugli schermi targati Prime Video Newtopia interpretata dalle acclamate star coreane Park Jeong-min (Hellbound)e Jisoo (Snowdrop) nei panni, rispettivamente, di Lee Jae-yoon, che sta prestando il servizio militare obbligatorio, e della sua fidanzata Kang Young-joo. Jae-yoon sta affrontando l’ansia per il suo futuro e, complice la lontananza, decide di separarsi dalla sua metà dopo una discussione. Contestualmente un’epidemia-zombie si diffonde a Seoul e Jae-yoon è costretto a farsi avanti come leader della sua squadra. Nel frattempo, Young-joo sperimenta le proprie difficoltà come novellina nel mondo del lavoro ed è frustrata per Jae-yoon perché lui ha frainteso i suoi sentimenti. Mentre va a trovarlo, assiste alla furia degli zombie e si adatta per sopravvivere. Il trailer promette una storia dinamica che alterna ai felici momenti della coppia scene concitate legate al nuovo mondo gettato in pasto agli zombie. I due attraverseranno una città infestata dagli zombie per stare di nuovo insieme.

Zero Day – Netflix

Il 20 febbraio sarà la volta di Netflix e di Robert De Niro che, presumibilmente, considerato il clamore degli ultimi mesi, spopoleranno con Zero Day, la nuova miniserie thriller di cui De Niro firma l’interpretazione e la produzione. I sei episodi dello show, dalla durata di un’ora ciascuno, sono diretti da Noah Oppenheim mentre la sceneggiatura e la produzione esecutiva sono a cura di Eric Newman (Narcos, The Watcher). Zero Day si configura come una costante e ossessiva ricerca della verità in un mondo viziato dalle teorie complottistiche e dai sotterfugi. Oltre a Robert De Niro, nei panni di George Mullen, ex presidente degli Stati Uniti, nel cast ci saranno Angela Bassett nel ruolo della Presidente Evelyn Mitchell, l’attuale Presidente degli Stati Uniti, Dan Stevens nel ruolo di Evan Green, conduttore di talk show di destra che racconta le conseguenze dell’attacco informatico, Matthew Modine nel ruolo di Richard Dreyer, presidente della Camera e abile politico, Bill Clamp nel ruolo di Jeremy Lasch, direttore della CIA e confidente del Presidente Mitchell e diversi altri.

Surface 2 – AppleTV+

Torna, a grande richiesta, dal 21 febbraio su AppleTV+, la seconda stagione di Surface, la serie thriller come protagonista Gugu Mbatha-Raw, nei panni di Sophie, una giovane donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio, così mentre Sophie intraprende una ricerca nel passato per rimettere insieme i pezzi della sua vita con l’aiuto di suo marito e dei suoi amici, inizia a chiedersi se la verità che le è stata detta sia in realtà quella che ha davvero vissuto. Questo secondo capitolo, si legge nella sinossi, vedrà Sophie tornare nella sua Londra per svelare i segreti del suo passato e, seguendo i vari indizi, si avvicinerà sempre di più alla verità con il supporto di una giornalista alle prese con lo stesso caso.

A Thousand Blows – Disney+

Sempre il 21 febbraio, questa volta diffuso da Disney+, giungerà in Italia A Thousand Blows, la serie creata e scritta da Steven Knight. La storia è ambientata nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880. Malachi Kirby veste i panni di Hezekiah Moscow che, dalla Giamaica, si trova immerso nel violento melting pot dell’East End londinese post-rivoluzione industriale; e in questo contesto incontra Mary Carr, interpretata da Erin Doherty, leader delle Forty Elephants, la famigerata gang londinese tutta al femminile, entrambi sono determinati a lottare per la sopravvivenza nelle strade. Quando Hezekiah affina le sue nuove abilità, si scontra con Sugar Goodson, interpretato da Stephen Graham, un pugile esperto e pericoloso, ma i due sono presto coinvolti in un’intensa rivalità che si estende ben oltre il ring.