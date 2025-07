Le serie tv più interessanti in uscita a luglio

Dalla commedia allo sci-fi, dalla dark comedy, passando per lo scenario apocalittico, luglio 2025 non si farà mancare nulla. Ecco, di seguito, alcune delle serie tv più interessanti in uscita a luglio.

Adults – Disney+

Adults, la nuova comedy firmata FX e creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw,è disponibile dal 2 luglio su Disney+. Lo show si concentra su un gruppo di ventenni di New York che cercano di diventare adulti rispettabili, nonostante il mondo sia molto più complicato di quanto si aspettino. Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton si ritrovano insieme nella casa d’infanzia di Samir, condividendo pranzi e cene, vittorie e sconfitte e anche tante scoperte più o meno entusiasmanti.

Dexter: Resurrection – Paramount+

Dall’ 11 luglio Paramount+ distribuirà l’attesissima serie originale Showtime che segna il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. Dopo gli eventi di New Blood e dopo che Harrison Morgan ha sparato al padre Dexter, quest’ultimo si risveglia dal coma scoprendo che il figlio è scomparso e decidendo così di rimediare agli errori del passato. Nel cast anche Uma Thurman, Jack Alcott, Peter Dinklage, Neil Patrick Harris e Krysten Ritter. Le nuove puntate ci riporteranno tra le suggestive atmosfere di Miami e Boston, città simbolo delle sue gesta, in una storia che promette sorprese. Questa volta Dexter uscirà dal suo rifugio per affrontare una minaccia che lo costringe a fare i conti con il proprio passato. Ad affiancarlo, Jennifer Carpenter nei panni della sorella Debra. La scrittura ritorna nelle mani di Clyde Phillips, già showrunner delle stagioni più amate del format originale.

Barry – Sky, NowTV

Sempre l’11 lulgio su Sky arrivano in Italia le ultime due stagioni dell’acclamata dark comedy HBO Barry, che racconta la storia di Barry Berkman (Bill Hader), desideroso di lasciarsi alle spalle il suo passato da sicario per dedicarsi alla sua nuova passione, quella per la recitazione. Avvenimenti inaspettati, ruoli che si capovolgono e svolte inimmaginabili accompagneranno tutti gli episodi fino all’ultimo capitolo che ci dirà se, finalmente, Barry sarà pronto per diventare una persona nuova.

The Sandman – Netflix

Il 3 luglio arriva la conclusione dell’adattamento della celebre graphic novel di Neil Gaiman, The Sandman: in questi episodi conclusivi, Morfeo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni e tentare di ricostituire il suo regno, tirando le somme sugli sbagli del suo passato, dovrà prendere decisioni e lottare contro dei, mostri e mortali nella speranza di redimersi in modo definitivo. Nella breve clip di anticipazione viene convocato a ricongiungersi con gli altri Eterni, ovvero i suoi fratelli e le sue sorelle che sono personificazioni delle dimensioni fondamentali e senza tempo dell’esistenza: è proprio Destino a chiamare i suoi simili, che contano anche Distruzione, Disperazione, Delirio, Morte e Desiderio. Morfeo si preparerà a prendere decisioni fatidiche e difficilissime, cercando di salvare non solo il suo regno, quello del Sogno, ma anche l’intera umanità.

The Walking Dead: Dead City – Sky, NowTV

Dal 14 lulgio, sarà resa disponibile, finalmente, anche in Italia, su Sky e NowTV, The Walking Dead: Dead City, primo spin-off di The Walking Dead, che vede come protagonisti Lauren Cohan, che torna nel ruolo di Maggie Greene, e Jeffrey Dean Morgan, ancora una volta nel celebre ruolo di Negan. A loro si aggiunge Zeljko Ivanek, Gaius Charles e Mahina Napoleon. Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City ritrova i due nemici costretti a stringere una fragile e inedita alleanza per sopravvivere mentre attraversano una Manhattan post-apocalittica. Seguirà il 4 agosto la distribuzione della seconda stagione che vedrà l’equipaggio dell’U.S.S. Enterprise guidato dal Capitano Pike (Anson Mount) affrontare nuove avventure, scoperte di civiltà sconosciute e pericolosi nemici.