L’Eden, ma per chi?

Un hamburger ad un drive-in: così raggiungeva la fama internazionale, dapprima come interprete, l’allora diciannovenne Ron Howard nel cult American Graffiti, firmato George Lucas. Un hamburger come tanti, che nel 1973 aveva il sapore della perdita dell’innocenza giovanile con salsa di nostalgia, in vista dell’imminente partenza per il college. Un hamburger delizioso, seppur tanto amaro, che tanti adolescenti si sono ritrovati a gustare prima di dire addio all’ingenua “verde età”. Con ogni probabilità, nessuno avrebbe allora immaginato che l’interprete di Steve Bolander, il quale aveva precedentemente già partecipato a diverse produzioni cinematografiche e televisive come attore bambino, sarebbe infine approdato sulle sponde della regia, peraltro tracciando una carriera che l’ha portato oggi ad essere particolarmente ben accetto dalle Major proprio grazie al suo stile incisivo ma innocuo. Valore, questo, che non ha esentato il nostro da aspre critiche nel corso degli anni, convergenti sull’eccessivo carattere buonistico all’interno delle sue opere. Ebbene, si può certamente affermare che Eden, sua ultima fatica, rappresenti in questo un definitivo spartiacque. A partire da Apollo 13, datato 1995, risulta facilmente evidenziabile l’interesse di Howard nei confronti di storie basate su eventi realmente accaduti, “che sottopongono i personaggi a forti pressioni fino a rivelare molto su loro stessi”, stando ad una sua stessa dichiarazione.

Sullo stesso tracciato si muovono anche, tra gli altri, Cinderella Man e Rush, entrambi racconti di carattere sportivo, e In the Heart of the Sea, adattamento su celluloide del romanzo che ispirò Herman Melville nella stesura del celeberrimo Moby Dick. Se si può dire che In the Heart of the Sea possa rappresentare un primo, seppur vago, esperimento di survival movie da parte del cineasta, possiamo allora certamente dichiarare che Eden dimostra di portare con sé alcuni stilemi familiari nell’opera howardiana, dal soggetto elaborato su vicende reali al suo (qui preponderante) elemento survival. Altro elemento degno di menzione e che accomuna un’altra volta Eden con In the Heart of the Sea è senz’ombra di dubbio la relazione uomo-mare o, per meglio dire, regista-mare. Lo stesso mare di Fellini, Kitano e tanti altri maestri dell’audiovisivo, e che per Howard assume un significato assai pragmatico: se nel film del 2015 era messo al servizio di una metafora di separazione dagli affetti, nonché di ostilità contro la quale l’essere umano in nessun modo può prevalere, in Eden ritroviamo lo stesso Oceano pacifico al largo delle coste ecuadoriane in veste di garante tra una società sull’orlo del collasso economico, l’ascesa del nazifascismo e l’imminente scoppio della Seconda guerra mondiale.

Proprio qui, sull’isola di Floreana nell’arcipelago delle Galápagos, nel 1929 il medico tedesco Friedrich Ritter decide di isolarsi dal resto della razza umana insieme alla compagna Dora, affetta da sclerosi multipla. Il suo obiettivo: elaborare uno scritto filosofico di carattere nietzschiano circa il fine ultimo dell’umanità. Tre anni dopo, ispirati dalla corrispondenza di Ritter regolarmente pubblicata sui giornali, i coniugi Wittmer decidono di seguirne l’esempio nella speranza che ciò possa giovare al figlio Harry, malato di tubercolosi (pare, infatti, che la sclerosi multipla di Dora sia notevolmente migliorata). Poco tempo dopo, sull’isola approda la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn la quale, insieme ai due amanti e ad un servitore, si mostra decisa a costruirvi un hotel di lusso, ulteriore causa di frizione tra un vicinato di discutibile ospitalità e che non farà che aumentare nel tempo, con sempre più aspri attriti tra le tre micro-comunità. Su una superficie di 173 km² e mossi dalle motivazioni ideologiche di ognuno, l’Eden auspicato dai nostri si schianta inevitabilmente contro una realtà ben più arcigna, indice di una natura sempre soverchiante nei confronti dell’uomo che poco può oltre al semplice adattamento.

È quando si ritrova a fare i conti con la progenitrice della vita che l’essere umano sfodera gli artigli di cui è stato originariamente dotato, ritornando infine a uno stato animalesco che la regia di Howard qui non manca di sottolineare. Non importa quanto lontano si possa giungere: ciò che siamo e a cui siamo indissolubilmente legati sarà sempre connesso alle nostre ambizioni, per quanto moralmente accettabili possano essere. È così, quindi, che la misantropia, i paradossi e la dittatura da cui i nostri sono fuggiti, vengono ripristinati nel microcosmo dell’isola stessa, divenendo lo specchio di una società distante nello spazio ma non nel pensiero. Insomma, pare chiaro come Ron Howard abbia definitivamente detto addio all’innocuità dalla quale aveva da sempre faticato a disaffezionarsi, abbracciando un pragmatismo di carattere herzoghiano in esercizi di messa in scena che vertono sull’ostilità dell’essere umano e dell’ambiente. Ciò a cui si riferisce l’Eden del titolo non è tanto il Paradiso terrestre, quanto la dimora del peccato originale: un Eden per i personaggi e per il réalisateur, il quale decide di percorrere un cammino del tutto differente da quello a cui era stato per anni relegato. Non sappiamo se questa audace svolta possa essere reiterata nei suoi futuri progetti, ma la notizia che, dopo decenni di carriera nel medium, un cineasta si prodighi in un tale esperimento espressivo, non può che far diletto.