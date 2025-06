Lo squarcio di The Elephant Man

In un vecchio articolo del Los Angeles Times si racconta che la star del pop Michael Jackson più volte avesse tentato, invano, di acquistare, al non modico prezzo di mezzo milione di dollari, lo scheletro di John Merrick, custodito a scopi scientifici nell’Hospital Medical College di Londra. Jackson aveva, a quanto pare, una fascinazione ai limiti del patologico nei confronti della storia dell’uomo elefante e voleva assolutamente aggiungere i suoi resti nella sua collezione di oggetti inusuali. Al di là del mero pettegolezzo, mai del tutto confermato, la storia può essere esemplare di quanto l’anormalità, la mostruosità – e il latino monstrum esprime l’orripilante così come il prodigio, la straordinarietà – sia oggetto di contemplazione, di voyeurismo, al pari della sessualità esplicita.

In questa forma sottile e nello stesso tempo tragica di orrore si colloca The Elephant Man, uno dei film più sconvolgenti di David Lynch appena tornato in sala in versione restaurata 4K dal 14 al 16 giugno, in attesa del DVD e Blu-ray. Un film che, pur non appartenendo in senso stretto al genere horror, vi ha lasciato un’impronta profonda nella sua storia e nella sua estetica. È un dramma biografico, direttamente tratto dagli scritti di Frederick Treves, il medico che ne studiò la malattia e che nel film è interpretato da Anthony Hopkins, ma la sua forza perturbante, la sua capacità di inquietare e far vacillare lo spettatore, ha più affinità con l’orrore esistenziale che con il racconto storico, declinandolo secondo alcune coordinate che lo integrerebbero nel sottogenere del body-horror.

The Elephant Man però ridefinisce radicalmente la cornice del genere. Non ci sono trasformazioni, infezioni, mutazioni da laboratorio. Merrick è già così. E non ha nulla da temere da sé stesso, semmai dal mondo che lo osserva. Il suo corpo non è uno spettacolo grottesco, ma una condizione di isolamento. L’alienazione non è soltanto sociale, è prima di tutto epidermica: il confine fra la pelle e lo sguardo degli altri diventa campo di battaglia. Rispetto all’immaginario cronenberghiano, Lynch compie un’inversione: l’orrore non nasce dal cambiamento, ma dall’impossibilità di cambiar nulla. Ed è proprio questa condizione di immobilità a rendere la vicenda di Merrick così devastante. Non è un mutante, non è un mostro: è un essere umano pienamente consapevole della propria condizione.

Il vero mostro è l’uomo normale: il suo “proprietario” all’interno del circo, l’alto borghese che finge tolleranza solo perché Merrick è diventato di moda o l’inserviente dell’ospedale che sfrutta l’uomo elefante per raccogliere soldi da una manica di gente impaziente di deridere e maltrattare, se non abusare, il deforme. Persino Treves/Hopkins dubita sulla genuinità del suo aiuto nei confronti di Merrick, Lo sguardo di Lynch è consapevole e supera le facili trappole retoriche collegandosi idealmente al Freaks di Browning, divenendo ponte tra quell’esempio di cinema, estremo, coraggioso e irripetibile e il cinema contemporaneo di autori come Guglielmo del Toro, che ha addirittura vinto un Oscar raccontando una storia d’amore tra una donna e una creatura anfibia in La forma dell’acqua, o Darren Aronofsky, il cui sguardo passionale e appassionato nei confronti della diversità fisica in The Whale ha più di un debito con il capolavoro di Lynch. Così come il recente The Substance, grande calderone di suggestioni visive del cinema del passato, o il poco conosciuto e interessante L’uomo senza volto di Mel Gibson.

Il bianco e nero denso, sporco, granuloso, firmato dal direttore della fotografia e regista di tanti film horror Freddie Francis, richiama l’orrore gotico e il cinema espressionista tedesco – ed è curioso che il produttore di The Elephant Man, Mel Brooks, avesse compiuto in prima persona lo stesso esperimento qualche anno prima con Frankenstein Junior. Il lavoro sulle ombre e sul fuori campo amplificano l’orrore. Le sequenze oniriche, soprattutto quelle iniziali della donna aggredita (abusata?) dall’elefante, funzionano come aperture su un inconscio collettivo in cui l’orrore non ha volto, ma ha voce. Una voce confusa, animale, profondamente umana.

Il lavoro sul suono è altrettanto incisivo: rumori ovattati, silenzi tesi, brusii che sembrano provenire dal profondo della mente. Persino sul piano industriale, il film ha lasciato un segno: sebbene le immagini più rappresentative del film vedano il volto di Merrick celate dietro un telo bucato, Lynch, sempre interessato a esplorare le zone d’ombra, non si tira indietro nel mostrare Merrick in tutta la sua fisicità alterata e costringe John Hurt a lunghe e massacranti sessioni di trucco per poter applicare le numerose protesi. Un lavoro notevole e un risultato così efficace sullo schermo che l’assenza di un Oscar al miglior trucco portò l’Academy a istituire l’anno dopo una categoria apposita. Ma la sua eredità vera è quella culturale e artistica: The Elephant Man ha scardinato l’idea che il cinema horror debba sempre scioccare o intrattenere. Può anche ferire e da quello squarcio rivelare qualcosa sull’animo umano.