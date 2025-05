Lo Studio Ghibli non è un tempio zen. E l’IA non è il demonio

Hayao Miyazaki siede su una panchina in mezzo al verde. Davanti a lui, su un tavolo da giardino, un gattone bianco sonnecchia. Il Maestro si accende una sigaretta, lo guarda e commenta: «Tu sì che sei spensierato, non hai scadenze». A mostrare queste immagini è Il regno dei sogni e della follia, un documentario del 2013 di Mami Sunada. La regista aveva seguito le ultime fasi della lavorazione di Si alza il vento, concentrandosi sui ritmi e le tecniche del famoso studio d’animazione giapponese, lo Studio Ghibli. Ne viene fuori il ritratto accurato di un artista complesso e fuori dalla norma, divertente e profondo ma anche duro al pari di un sergente militare, assillante con i suoi collaboratori, severo e mai contento dei risultati. Il film finisce con la conferenza stampa in cui Miyazaki annuncia il suo ritiro, poi ritrattato, dal mondo del cinema.

Un ambiente, quello dello Studio Ghibli, più complesso – nel bene e nel male – di quello raccontato nelle scorse settimane da molte testate che cavalcando l’onda del clickbait hanno appiattito tutto a uno scontro retorico tra “cuore umano vs macchina fredda”.

Il trend delle immagini in stile Studio Ghibli, esploso su X, ha innescato uno sdegno condiviso nei confronti dell’intelligenza artificiale che lo stesso Miyazaki avrebbe definito “un insulto alla vita stessa”. Peccato che la citazione sia decontestualizzata e usata impropriamente.

Esiste un altro documentario del 2016, The Never Ending Man, che riprende e mostra da vicino tutte le contraddizioni di Hayao Miyazaki. In quel periodo lo Studio Ghibli appariva vuoto, spoglio, e il suo fondatore alternava sentimenti di rassegnazione e attesa della morte a riflessioni sull’uso di nuove tecnologie per aggiornare il lavoro dell’animazione. La politica dell’azienda è sempre stata tradizionalista, notoriamente improntata sul lavoro manuale, ma con l’avanzare della vecchiaia e i cambiamenti dell’industria culturale lo stesso Miyazaki, spinto dal socio Toshio Suzuki, inizia a valutare nuove prospettive. Il desiderio è quello di poter continuare a realizzare film, sfidando il tempo, gli acciacchi e il calo dell’attenzione.

In una scena del documentario due stagisti presentano a Miyazaki e soci una previsione destinata a realizzarsi: tra 5 o 10 anni i computer potranno disegnare come le persone. I ragazzi mostrano un progetto sperimentale realizzato con l’IA: l’animazione di un essere mostruoso che si trascina a terra in modo scomposto, studiata per i videogiochi zombie. Miyazaki reagisce duramente: l’immagine gli ricorda un amico affetto da disabilità. «Ripensando a lui non riesco a farmi piacere questa cosa. Chi crea queste cose non considera il dolore» dice severo, «È davvero disgustoso. Ognuno è libero di fare cose ributtanti se lo desidera ma non voglio che entrino a far parte del nostro lavoro. Secondo me è un affronto alla vita». Queste le parole semplificate al punto da divenire una sentenza contro la tecnologia quando, in realtà, basterebbe documentarsi e guardare l’intera scena per capire che Miyazaki non condanna il mezzo – all’epoca non esisteva nemmeno ChatGPT – ma il risultato e la mancanza dell’empatia quando si realizza un’animazione. Sempre lui, in un’altra scena del documentario, rimprovera un illustratore dicendo: «Stai disegnando una persona, non un personaggio. Devi pensare, se non sai farlo sei fuori».

Lo Studio Ghibli viene spesso romanticizzato, soprattutto dalla stampa Occidentale, come un posto in cui regna lo zen, l’arte della lentezza e della “poesia del gesto” senza scadenze. In realtà, l’atmosfera – come si vede in entrambi i documentari – è ben diversa. I ritmi di lavoro sono massacranti fatti di routine ripetitive, di pressione continua, di dedizione assoluta al progetto del Maestro. Il “fatto a mano” è affascinante, ma anche spietato. E in Giappone – in particolare nel mondo dell’animazione – artigianato non coincide sempre con umanità o libertà. Raccontare questa realtà non toglie valore all’opera, ma aiuta a vederla per intero.

Lo stesso Miyazaki dice essere depresso cronico, di non riuscire a dormire senza sonniferi, di avere il corpo spezzato dalle ore passate a disegnare. E mentre guarda il gatto sonnecchiare, pensa che lui può farlo solo perché non ha una scadenza da rispettare.

In Giappone viene chiamata Karoshi la “morte da superlavoro” che sopraggiunge all’improvviso causata da ictus, infarti e, in alcuni casi, suicidi. «Ho formato dei successori. Ma dopo averli formati, ho finito col divorarli. Lo Studio Ghibli divora le persone», afferma Miyazaki ne Il regno dei sogni e della follia, forse riferendosi a Yoshifumi Kondō, il regista de I sospiri del mio cuore, morto a 47 anni per una dissecazione aortica causata, secondo un’ipotesi medica, dal troppo lavoro.

“Fatto a mano”, quindi, non è sempre sinonimo di tranquillità e salute mentale, anzi, può coincidere con la cultura del sacrificio e se si romanticizza un mestiere senza raccontarlo per intero si rischia di distorcere la realtà per piegarla all’oggetto della critica, in questo caso ChatGpt e l’IA.

Nel lontano 2005 il Guardian intervistò Miyazaki parlando dell’animazione tradizionale come un mestiere in fase d’estinzione. In quell’occasione, l’inventore dello Studio Ghibli ammetteva di utilizzare la CGI nei suoi film: «In realtà, penso che la CGI abbia il potenziale per eguagliare o addirittura superare ciò che la mano umana può fare», affermava elogiando Toy Story. Nessun portavoce dello Studio si è per ora espresso sul trend divenuto virale che secondo alcuni “ruberebbe il lavoro agli artisti umani”, anche se questa prospettiva funesta, per ora, è priva di fondamento. Modificare la propria foto “ghibilizzandola” è davvero un affronto al mondo dell’illustrazione? Per certi versi è pubblicità gratis. Senza tralasciare il dettaglio che ChatGpt crea immagini, lo Studio Ghibli animazioni, film dallo stile inconfondibile non solamente per i disegni ma anche per le sceneggiature, le musiche, i dialoghi e i temi narrati. Resta il problema della ripetibilità e della mercificazione. Ma, a ben vedere, le icone della casa d’animazione giapponese sono ovunque da decenni, stampati su magliette, borse, cuscini e capi fast fashion.

L’intelligenza artificiale non è l’unica a riciclare un’estetica che consideriamo autentica, lo fa anche la cultura pop da decenni. È necessario intavolare un dibattito sull’arte, l’intelligenza artificiale e la tutela diritto d’autore ma per farlo occorre uscire dal meccanismo del clickbait che premia l’indignazione e il conflitto riducendo una realtà complessa a uno scontro binario tra buoni contro cattivi. Se è vero che nessuna macchina potrà mai sostituire la potenza di un film come La città incantata, è altrettanto vero che nessun film, per quanto artigianale, è stato immune dal compromesso, dal sacrificio o dalla fatica estrema. E forse, sapere anche questo, rende quelle opere ancora più vere.