Lovely Bones Cinema Fest: un festival underground

Lovely Bones Cinema Festival nasce a Berlino dall’idea di Lucio Massa. Si tiene a Roma il 18 e 19 gennaio 2025 al Circolo Arci Trenta Formiche (via del Mandrione, 3). La missione del festival è dare valore e visibilità alle produzioni indipendenti underground che non trovano selezione in altri festival. Partire dagli “scarti” per valorizzarli e cibarsene come il vecchio cinema “da battaglia” degli anni ’70 in cui non si “buttava via nulla”. LBCF vuole proporre e stimolare espressioni di creatività alternative e prive di ogni qual forma di censura, premura o pudore. Sito ufficiale: https://lovelybonescinemafest.com

Sono arrivati 645 cortometraggi da cui abbiamo selezionato 59 lavori tutti molti interessanti che raccontano produzioni indipendenti da ogni parte del mondo. I temi sono lo sci fi, l’underground, il trash ed ogni forma di contenuto “raw” e “unseen”. Sono 4 le sezioni del festival: SPAGHETTI (che raggruppa i migliori corti italiani), EVIL NIGHTMARE (i migliori corti internazionali) e GRUESOME / ANTISOCIAL (che presentano una selezione dei migliori corti di animazione).

Sono previste due proiezioni speciali. Il sabato sera il documentario RINO DI SILVESTRO STORY di Luigi Pastore e Antonio Tentori che presentano la vita ed il cinema del regista siciliano autore di film come La Lupa Mannara e Hanna D. La domenica concluderà il festival Luigi Cozzi che presenterà Blood on Melies moon. Ci sarà anche una piccola anteprima con primo montaggio inedito di un documentario dedicato allo stesso Cozzi realizzato di Simone Senatore. Completa il programma la presentazione di libri. Il sabato Nuovo Cinema Horror di Emanuele Di Nicola e la domenica Cozzilla di Marco Chiani un libro dedicato al cinema di Luigi Cozzi. Nel corso del week end saranno presenti dei banchetti di “distro” indipendenti, una mostra di foto e la possibilità di fare flash tattoo, tutto condito da selezioni muscali in linea con lo spirito folle e stravagante del festival.

IL PROGRAMMA di sabato 18 gennaio

ORE 16.00 SPAGHETTI HORROR (CORTI) 62’

ORE 17.15 ANTISOCIAL ANIMATION (CORTI) 42’

ORE 18.15 GRUESOME ANIMATION (CORTI) 46’

ORE 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO Nuovo Cinema Horror di Emanuele Di Nicola

ORE 19.30 EVIL NIGHTMARES (CORTI) 73’

ORE 21.00 RINO DI SILVESTRO STORY (DOC) 120’

di Luigi Pastore e Antonio Tentori (AUTORI PRESENTI)

ORE.23.30 DJ SET

IL PROGRAMMA di domenica 19 gennaio

ORE 16.00. GRUESOME ANIMATION (CORTI) 46’

ORE 17.00 SPAGHETTI HORROR (CORTI) 62’

ORE 18.15 ANTISOCIAL ANIMATION (CORTI) 42’

ORE 19.00 PRESENTAZIONE LIBRO Cozzilla di Marco Chiani

ORE 19.30 EVIL NIGHTMARES (CORTI) 73’

ORE 21.00 LUIGI COZZI – UN CRONONAUTA AL CINEMA (DOC) 5’

di Simone Senatore

BLOOD ON MELIES MOON (LUNGOMETRAGGIO) 120’

di Luigi Cozzi (AUTORE PRESENTE)

ORE.23.30 DJ SET