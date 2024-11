Lovely Bones Cinema Fest

COME DOVE QUANDO

ROMA 18-19 gennaio 2025

c/o Circolo Arci Trenta Formiche

PERCHE’

LBFF nasce a Berlino dall’idea di Lucio Massa (produttore di diversi film underground estremi tra cui Hippocampus M 21th, Beyond Madness, Undercover Mistress). La missione del festival è dare valore e visibilità alle produzioni indipendenti underground che non trovano selezione in altri festival. Partire dagli “scarti” per valorizzarli e cibarsene come il vecchio cinema “da battaglia” degli anni ’70 in cui non si “buttava via nulla”. LBFF vuole proporre e stimolare espressioni di creatività alternative e prive di ogni qual forma di censura.

COSA

Cortometraggi entro i 20 minuti inediti nel mondo scelti e proposti al fine di stimolare dibattiti e interrogativi, ampliare i nostri confini esperienziali e incentivare una produzione e distribuzione indipendente. I temi sono lo sci-fi, l’underground, il trash ed ogni forma di contenuto “raw” e “unseen”.

PREMI

Saranno premiati il miglior cortometraggio italiano e internazionale. Sono previste menzioni speciali per “Most over the top death scene”, “Worst special effect”, “Strangest item used as a weapon”, “Most bloody”, Most disturbing”.

SUBMISSIONS

Le submissions sono aperte attraverso FILMFREEWAY a questo link: https://filmfreeway.com/LOVELYBONESCINEMAFEST

Ultimo giorno utile per inviare i lavori sarà l’8 dicembre 2024.

CONTATTI

www.lovelybonescinemafest.com

[email protected]

www.instagram.com/lovelybonescinemafestival/