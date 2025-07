Marocco: sulle tracce dei film cult tra casbah e deserto

C’è un paese non lontano da noi dove Madre Natura ha allestito così tanti scenari diversi da renderlo un set cinematografico a cielo aperto: è il Marocco.

Tra labirintiche medine e sconfinate distese di dune, questo paese del nord Africa da decenni è lo sfondo prediletto di registi in cerca di location iconiche e suggestive. È infatti una terra di confine, dove la luce scolpisce i contorni a favore di videocamera e il silenzio del Sahara viene scosso tra rocamboleschi inseguimenti e romantici epiloghi.Esplorare oggi questi luoghi è un viaggio nei cult movie, ripercorrendo scene iconiche in cui la realtà marocchina amplifica la tensione narrativa.

Un fotogenico set a cielo aperto

In principio fu Casablanca, non un film ma un monumento su pellicola. Dal bianco e nero teatrale agli inseguimenti polverosi dei thriller contemporanei, il Marocco è stato e resta la scenografia perfetta per quel cinema che ama le atmosfere esotiche e suggestive, con un fascino magnetico e inquietante al tempo stesso, capace di sostenere storie d’avventura dalle infinite sfaccettature.

Casablanca, icona senza tempo

Impossibile non partire proprio da Casablanca, mito cinematografico che stregò, nel 1942, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Anche se gran parte delle riprese si svolsero negli studios di Hollywood, la città reale continua a ispirare registi in cerca di atmosfere fumose da noir esistenziale. I caffè eleganti, i vecchi hotel coloniali e il porto vibrano ancora oggi di un romanticismo quasi inconsapevole, di cui il cinema non può fare a meno, e neanche i viaggiatori.

Labirintiche Fès e Marrakech

Le medine di Fès e Marrakech sono comparse in numerosi thriller e spy-movie. I vicoli stretti, le porte intagliate e i mercati brulicanti, hanno ospitato fughe rocambolesche e incontri clandestini. In Syriana e in Mission: Impossible – Rogue Nation, la tensione scala le mura antiche di Marrakech, mentre il dedalo di stradine di Fès diventa un set naturale per intrighi in stile Le Carré. Qui, dietro ogni portone, sembra celarsi un mistero: spie, doppi giochi, passaggi segreti, tutto si mescola a una quotidianità immutata fatta di botteghe, minareti e profumi di spezie.

Il Sahara, distese di enigmi

Non solo Ouarzazate, soprannominata “Hollywood del deserto”, ma anche angoli più remoti del Sahara marocchino hanno accolto produzioni memorabili. Le dune di Merzouga, ad esempio, hanno fatto da sfondo a drammi epici e pellicole di avventura come Babel, dove i confini tra verità e illusione si dissolvono nella sabbia. Proprio come nei film, il deserto marocchino, diventa teatro ideale per storie di fragilità umana, solitudine, e ricerche impossibili. Allo stesso modo, i miraggi e le notti gelide sembrano accogliere i segreti più intimi, sussurrati sotto tende nomadi.

Oasi e casbah, rifugi di atmosfere sinistre

Oltre i luoghi del Marocco più battuti anche dalle più interessanti proposte di viaggio organizzato, scorci meno noti come la Casbah di Ait Ben Haddou o l’oasi di Skoura hanno ospitato scene di film memorabili. Qui, tra mura di terra cruda e palmeti silenziosi, film come Il tè nel deserto di Bertolucci, hanno trasformato questi villaggi in quinte teatrali, sospese tra realtà e miraggio, dove i personaggi sembrano cristallizzati in un tempo indefinito, un po’ come questi luoghi.

Un Marocco da film!

Non solo cinema, ma anche grandi produzioni televisive come Game of Thrones, Homeland e Prison Break, solo per citarne alcune, hanno beneficiato della straordinaria varietà dei paesaggi marocchini. Ripercorrere il Marocco cinematografico è un modo per scoprire lo spirito sfuggente e bellissimo di questo paese capace di dare corpo e anima a infinite storie, cinematografiche e reali.