Mecrè – Un noir esistenziale in AI

Mecrè – Un noir esistenziale interamente sintetizzato con l’intelligenza artificiale. Un progetto di Cinema Generativo a firma di Nicola Guarino

Sono online i primi due episodi di Mecrè – Come se non fossi mai andato via, un’opera che rappresenta una svolta nel panorama audiovisivo italiano: interamente realizzata senza riprese dal vero, con ogni immagine, personaggio e ambientazione generati tramite intelligenza artificiale. Le voci sono state create artificialmente, ad eccezione di quella del protagonista. Il progetto porta la firma di Nicola Guarino, filmmaker e sperimentatore napoletano con una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo. Nel 2023 ha prodotto il primo cortometraggio italiano totalmente generato con intelligenza artificiale, Nelle fauci del tempo, basato sul libro di Davide Pulici, segnando l’inizio del suo percorso nella videoarte generativa surrealista. I suoi lavori sono stati presentati in festival come il Reggio Emilia Film Festival, Future Film Festival di Bologna, Accordi e Disaccordi di Napoli e al Rome VideoGame Lab organizzato da Cinecittà.

Con Mecrè, Guarino prosegue la sua ricerca nel Cinema Generativo, concepito come cinema totale: una forma narrativa in cui la tecnologia diventa estensione dello sguardo autoriale, permettendo una fusione tra creatività umana e potenzialità dell’intelligenza artificiale. Un cinema che nasce dalla solitudine dell’autore, attraversa le macchine e torna a parlare al mistero dell’umano. Mecrè è un uomo che indaga senza cercare soluzioni definitive, osserva ciò che resta e ascolta ciò che non si dice. Si muove in una Napoli sospesa tra realtà e immaginazione, tra sogno e perdita. Le sue indagini diventano pretesti poetici per esplorare memorie collettive, assenze familiari e immagini che si rifiutano di svanire.

