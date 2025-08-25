Mercoledì – Stagione 2

Cupa, perspicace ed eternamente incompresa, Mercoledì Addams, dopo il successo della prima stagione della serie Netflix, è stata proclamata icona di adolescenti tormentati e irrisolti, ciò grazie alla vincente collaborazione fra Tim Burton, Alfred Gough e Miles Millar. Due sono stati gli anni di attesa per questo secondo capitolo che, finalmente, dal 6 agosto è disponibile sulla piattaforma con i suoi primi 4 episodi, preceduti da una campagna di marketing in pompa magna. Quel che conosciamo già attraverso questo primo atto è che il cast è confermato quasi nella sua interezza con l’aggiunta di qualche new entry: Steve Buscemi nei panni del nuovo preside della Nevermore, Thandiwe Newton, Christopher Lloyd, manca ancora all’appello l’attesissimo volto di lady Gaga. La trama c’è, ma non ci è ancora dato sapere con certezza chi siano i buoni e i chi i cattivi, per questo dovremo attendere la seconda parte della stagione che Netflix renderà disponibile del 3 settembre.

Il secondo capitolo di Mercoledì inizia con una parodia dello stesso show e del successo ottenuto, Mercoledì torna in una scuola, nella quale fin dal principio si era sentita emarginata tra gli emarginati, in cui tutto è cambiato; la realtà si confonde con la finzione, così come aldilà dello schermo è diventata icona di stile e idolo delle giovanissime (per il suo celebre balletto divenuto challenge tra i tiktoker dell’intero pianeta, per i suoi outfit, per il suo make-up), allo stesso modo per l’intera utenza della Nevermore ora è l’indiscussa nuova eroina. Il primo vero, grande, spaventoso pericolo a cui Mercoledì deve far fronte durante questo nuovo anno scolastico è la popolarità, l’essere stata votata, dopo aver salvato la Nevermore, a simbolo di autoaffermazione, bandiera degli emarginati e, ancor peggio, trendsetter. Ed è questa, almeno per quel che riguarda i primi episodi, l’unica nota innovativa di cui si ha percezione, per il resto l’impressione è che gli addetti ai lavori abbiano scelto di puntare su una mano sicura: gli episodi, procedendo con fatica, richiamano all’appello, uno ad uno, tutti gli elementi che insieme avevano contribuito al successo dello show: la formula del nuovo anno scolastico, i corridoi hogwartiani, il grande evento competitivo a squadre, l’ambiguità delle azioni del nuovo preside e della nuova psicoterapeuta etc.).

Tutto ciò, circoscritto ad ambientazioni note, personaggi famigliari e circostanze reiterate inframezzate da dialoghi e scene che fanno riferimento all’evoluzione emotiva e relazionale dei personaggi come la complicate amicizia fra Enid e Mercoledì, il controverso rapporto madre-figlia, il triangolo amoroso che coinvolge Enid, abbattono la tensione dell’aspetto più strettamente macabro che ruota attorno al caso che la protagonista si appresta a risolvere, avvicinando pericolosamente lo show alla red flag “teen drama”. La dimensione sentimentale intacca la funerea formula vincente che è garanzia di successo degli Addams da quasi novant’anni avvilendo l’ironia del rovesciamento che ne è alla fondamenta. Ma siamo ancora e metà del percorso e, parafrasando il motto stesso della famiglia più gotica di tutti i tempi, è ancora troppo presto per iniziare a banchettare di coloro che per ora non sono ancora riusciti a terrorizzarci a morte.