Hai appena dato alle stampe Nei meandri del Mostro di Firenze: 300 pagine, per Nocturno libri. Il titolo dichiara subito il tema. E tu dichiari subito, nel primo capitolo, di avere seguito un filo conduttore molto particolare, “muovendo dal cinema e dalla finzione (nel senso più vasto del termine: quindi serie e speciali tv, ma anche letteratura e fumetti) per agganciare la realtà che li ha generati”…

Ho scritto questo libro la scorsa estate, nel giro di un paio di mesi. E direi che è stato un lavoro convulso e forsennato, che mi è uscito di getto. Perché era un proiettile che avevo in canna e che dovevo sparare. Sì, devo dire innanzitutto che il sottoscritto non è né ci tiene ad essere un “mostrologo”. Non sono un “esperto” della materia, non ho alcuna verità in tasca da sostenere e difendere. Punto numero uno. Io scrivo di cinema, di base. Ma come già era accaduto per il libro Nelle fauci del tempo, pubblicato un paio di anni fa, sulla Macchina del tempo di Padre Pellegrino Ernetti, capita che io venga tentato (o meglio che sia necessitato) a uscire dal solco abituale e ad occuparmi anche di altro. Così è accaduto per Nei meandri del Mostro di Firenze.

Necessitato in che senso?

Nel senso che si è verificata nel luglio dello scorso anno una di quelle sincronicità delle quali parlava Jung: un evento che da casuale si è fatto, ai miei occhi, causale. E che mi ha spinto nella direzione del Mostro. In passato avevo letto i testi “capitali” sull’argomento: Giuttari, Spezi, Lucarelli, il romanzo di Diego Cugia eccetera eccetera. E avevo visto più o meno tutto quello che in termini di fiction, era stato realizzato sul cold case: i film per il cinema, la serie tv di Grimaldi, i vari documentari o docu-fiction come li si voglia definire. E ho quindi pensato che tirare il capo del filo della “finzione” generata dai delitti di Firenze, sarebbe stato interessante. Come difatti è stato. Sotto questo angolo di incidenza, mi metto le piume del pavone nell’affermare che niente del genere era mai stato scritto, a parte un paio di libercoli, molto sommari e infantili, con il peccato originale di essere stati scritti da “mostrologi”, cioè con tesi, balzane o verosimili che fossero, da far valere. Io non avevo alcuna tesi, il mio atteggiamento – e non è presunzione, credimi – è stato il medesimo con cui avevo affrontato l’affaire Ernetti. Ho ricostruito un percorso storico, nell’ambito della ricezione che le vicende fiorentine hanno avuto a livello di “finzione”, quali immaginari ne sono scaturiti.

La scintilla, scrivi, l’innesco sono state alcune immagini tratte da una videocassetta che qualcuno ti aveva sottoposto per una expertise…

Sì, esatto. A luglio del 2024, Valeria Vecchione, ricercatrice nell’ambito dei casi del Mostro, mi inviò alcune catture, degli stop frames, ricavati da una viceocassetta che era stata recapitata nel lontano 1987 alla Procura di Firenze. Sedicentemente inviata dal Mostro stesso. Una vicenda complessa, come tutte quelle che aleggiano attorno al caso, il cui succo è che all’interno di tale nastro magnetico, erano registrati e montati dei brani di trasmissioni della Rai: alcuni di fonte identificata, altri rimasti misteriosi. In particolare una serie di primi piani di “attori”, uomini e donne, ai quali non si poteva dare un nome. La Vecchione mi chiese se la potessi aiutare a identificarli…

E ci sei riuscito?

No, purtroppo. Restano frammenti di cose ignote, passate in tv con certezza, ma che ne io né altre persone di una task force che avevo messo insieme per cercare di venire a capo del rebus, siamo riusciti a identificare. E la cosa continua a rodermi il culo parecchio… Ma tant’è, da lì è scattata l’idea di scrivere Nei meandri del Mostro di Firenze. Il casuale, come dicevo, che si è fatto casuale…

Come ti sei mosso per strutturare il lavoro, a quel punto?

Diciamo che, come al solito, sono partito dal noto per muovere poi verso l’ignoto. Nel cinema era semplice, perché i film, diciamo “srtoricizzati”, che hanno attinto dalla storia del Mostro di Firenze, li conoscevo bene: quello di Cesare Ferrario, quello di Camillo Teti e quello di Gianni Siragusa. All’epoca, soprattutto l’ultimo, 28° minuto, li avevo studiati abbastanza e ne avevo anche scritto. Ho cominciato da lì, quindi, sezionandoli penso in maniera assolutamente inedita, ricostruendone tutta la storia genetica, molto complessa e, inevitabilmente, snudando i loro agganci con la realtà. Cesare Ferrario è stato preziosissimo per chiarire un sacco di cose che mai finora erano venute a galla. Gianni Siragusa era un amico – ne parlo al passato perché è scomparso due anni fa – e pure lui mi aveva ampiamente parlato delle backstory dietro a quel suo film che uscì con la firma di Paolo Frajoli, per ragioni puramente burocratiche, onde benficiare dei vantaggi dell’articolo 28. Sui lungometraggi più recenti, Lettera H di Dario Germani e Nero fiorentino di Gianpaolo Saccomano, grazie al loro prezioso aiuto, ho scoperto anche lì cose parecchio interessanti, sia sui film in sé sia sui loro addentellati con la realtà del Mostro…

Tu dici di non essere un “mostrologo”, però nelle pieghe dei fatti di cronaca ti ci addentri e direi anche piuttosto in profondità…

Beh, astrarre dalla realtà era impossibile. La materia prima era quella, sia che si trattasse dei film o delle serie tv, dei fumetti, dei romanzi e, soprattutto, delle docu-fiction. Feci una full immersion nel cold case, ho letto gli atti che i numerosi siti mostrologici hanno reso disponibili, mi sono ascoltato tutte le sessioni dei processi, a Pacciani e ai compagni di merende su Radio-radicale. Sono entrato in quel mondo lì con l’impeto con cui di solito affronto i cimenti (ride). E devo dire che mi ha abbastanza ingoiato…

Tu nel libro usi spesso il termine “screenplay” per indicare le teorie sul Mostro, come se si trattasse di copioni, di sceneggiature…

Diciamo che questo era un modo per me di riportare l’ignoto al noto. Come ho detto, io non ho alcuna verità da far valere, non sposo questa tesi piuttosto di un’altra. Quindi man mano che procedevo nell’operazione, mi veniva naturale pensare ai vari scenari prospettati sia dalle risultanze processuali sia dalle fazioni mostrologiche, come a possibili script per una messa in scena… E nel libro mi capita spesso di valutare la suggestività di un’ipotesi, sul metro di un immaginario puramente cinematografico, spettacolare. Che ti posso dire? Una cosa è pensare alla scalcagnata banalità di personaggi che si direbbero incapaci di fare la O con il culo di un bicchiere, immaginandoli come Mostri imprendibili e infallibili, altra cosa è la figura di un giovane apollo biondo che scompare nel nulla assolato e ventoso di un pomeriggio di ottobre… La differenza tra personaggi che hanno dietro della possibile letteratura e personaggi che, al cinema, sarebbero finiti in un film di Risi o di Monicelli, se non, meglio, di Nando Cicero.

Però, salvi Pacciani da questo punto di vista, nell’ultimo capitolo in cui fai un bilancio di quali reliquie, al finale, ti sei portato dietro da questa full immersion nella questione Mostro di Firenze…

Diciamo che Pacciani, per certi versi che spiego nel libro, mi pare personaggio di statura superiore agli altri della combriccola. Cinematograficamente, Pacciani possedeva doti naturali di recitazione stupefacenti. Io ne elogio persino, paradossalmente, l’eloquenza, la capacità di disimpegnarsi dialetticamente in qualunque contesto.

Nel tuo libro, tiri fuori anche una sorpresa circa le serie tv sul Mostro: prima di quella di Antonello Grimaldi, ad esempio, si scopre che ne era stata già fatta un’altra, La stagione dei delitti…

Sì, era una serie antecedente a Grimaldi, che nella seconda stagione aveva tenuto come trama orizzontale, nel corso delle sei puntate, la riproposizione della vicenda del Mostro di Firenze. Passò in Rai, con la regia di Donatella Maiorca e di Daniele Costantini, nel 2007 ma tutti sembrano essersene, stranamente, dimenticati. L’aveva scritta, tra l’altro, Leonardo Fasoli, con il quale Stefano Sollima ha sceneggiato Il Mostro… che dovremo attendere il prossimo autunno per vedere su Netflix…

Il Mostro di cui si sa poco o nulla e che non sei riuscito a incastrare nel tuo libro…

Purtroppo è così, nel senso che contavo di poter far culminare il libro nella serie sul Mostro di Firenze di Sollima, che ero convinto avremmo visto prima della fine dello scorso anno. Mi sbagliavo…Le cose sono andate per le lunghe e l’uscita è stata posticipata all’autunno del 2025.

Un capitolo abbastanza sosprendente nel tuo libro è dedicato ai fumetti, anche ai sexy-pocket, che non solo traevano spunto dalle vicende del Mostro ma almeno in un caso le anticipavano…

Fumetti pop e fotoracconti sexy sono davvero un universo sorprendente. Predavano la realtà più truce e finivano addirittura per inserire nelle trame elementi che non è escluso possano addirittura avere ispirato il Mostro o i Mostri. Il caso più eclatante è quello in cui, in uno di questi fumetti, l’assassino dopo avere infierito sul sesso di una vittima femminile, le taglia il seno. Nella realtà, fino a quel momento vi erano state solo escissioni della vagina, il seno ancora non era entrato in gioco. Accadde solo in seguito. Il Mostro si è ispirato a quel fumetto? In un vecchio fotoracconto sexy, nel contesto di un agguato del maniaco a una coppia, salta fuori una rosa rossa che viene poggiata sul bassoventre della donna… Ciò accadeva prima del 1974, prima del tralcio di vite nel sesso della povera Stefania Pettini, e molto prima delle costruzioni fanttasmatiche sull’ordine della Rosa Rossa uscite da un certo milieu mostrologico… Voglio aprire una parentesi: nel libro, anche a rischio di sembrare sgradevole, ho frustato parecchio le cazzate che sono state diffuse da sedicenti esperti e periti a proposito di teorie magiche ed esoteriche connesse ai delitti del Mostro. Non perché questo non sia possibile, ma perché chi ha formulato/avallato queste teorie maneggiava concetti in maniera approssimata e cialtronesca. Parlavano di cose più grandi di loro… Anche nel bel romanzo di Diego Cugia, Una notte all’inferno, sovrabbondano, connesse a Narducci, delle sciocchezze madornali in merito alla connection esoterica. Si era abbeverato alle fonti sbagliate, Cugia…

Se dovessi consigliare un documentario sul Mostro, tra le decine realizzate, quale sarebbe?

Devo fare un distinguo, qui: se uno vuole guardare qualcosa che abbia un’impostazione neutrale, un approccio storico e informativo, si cade male perché, in un modo o nell’altro, ogni narrazione di questo tipo sul Mostro comporta quasi di necessità una presa di posizione, una scelta di campo. Comunque, I delitti del Mostro di Firenze di Paolo Cochi, del 2010, potrebbe essere un buon approccio all’argomento. In tempi più recenti, L’enigma del Mostro di Firenze – Tutta la verità, del 2019, di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, dà conto di tutte le ipotesi successivamente emerse, compreso lo screenplay fantascientifico che chiamava in causa la sovrapponibilità di Zodiac al Mostro. I vecchi special di Carlo Lucarelli sono tutti avvincenti, grazie all’abilità del conduttore. Nel libro io tradisco la mia affezione per il copione, molto speziato di fragranze satanico-orgiastiche, del documentario di Andrea Vogt Il triangolo della morte – I Mostri di Firenze, del 2021, che fu visto (manipolato) nella trasmissione Atlantide di Andrea Purgatori. Sotto il rispetto della suggestività e anche tecnicamente, è tra i migliori, ma va recuperato integrale e originale.

E tra i film?

Quello di Ferrario, Il Mostro di Firenze, senza dubbio, insieme a Lettera H di Germani, che è costruito su un’idea geniale, ovvero usare una delle vetture che furono teatro del crimine (quello del 1974) per “resuscitarla” animata da un’aura maledetta che ricrea, oggi, la medesima situazione di allora. Non solo: è anche un tentativo, pressoché unico, di raccontare la vicenda del Mostro ponendosi esclusivamente dal punto di vista delle vittime.

Nel libro ricorre spesso il nome di Dario Argento: un film sul Mostro di Firenze lui, però, non lo ha mai girato…

No, infatti, ma attorno all’argomento, che lo interessava parecchio, ha, per così dire, “sfarfallato”. Phenomena contiene dei riferimenti in tal senso e anche La Sindrome di Stendhal. Connessa ad Argento, anche Daria Nicolodi fu sempre molto coinvolta dalla vicenda: aveva scritto una sceneggiatura per un film, e sosteneva addirittura di essere a parte di sconvolgenti verità ultime sul Mostro. Ma le ha portate con sé nella tomba…

La cosa più inquietante che ti è capitato di vedere o di leggere, tra tutta la produzione di fiction che hai preso in esame?

A parte i film che ho citato, direi due romanzi: Coniglio il martedì… di Aurelio Mattei, un’opera a chiave, scritta da un appartenente ai Servizi e che sposa la prospettiva del Mostro, nella narrazione. Disseminato di indovinelli e con un finale doppiamente sorprendente, con buona pace di chi lo disprezza. E poi Il sospetto di Laura Grimaldi, che ha qualità letterarie superiori e prende letteralmente alla gola…