Raccontava Rena Niehaus delle difficoltà che ebbe a passare durante la lavorazione di Nero veneziano e del crollo nervoso di cui, a un certo punto, fu vittima. Problemi interni, emotivi che Rena si portava dietro da parecchio tempo, ma anche colpa di un clima assolutamente disordinato e caotico che regnava sul set. Il regista, Ugo Liberatore, pare riscrivesse quotidianamente, schizofrenicamente, la sceneggiatura e nessuno degli interpreti, Rena per prima, riusciva a capire cosa fosse con esattezza il film nel quale stava lavorando. Anche il produttore, Luigi Borghese, uno simpaticissimo napoletano noto per essere il marito di Barbara Bouchet, parlava di memorabili litigate con il regista, che un giorno avrebbe persino minacciato di suicidarsi lanciandosi dalla terrazza dell’albergo. La risposta, fulminante, di Borghese fu: “O torni a dirigere, oppure di sotto ti ci butto io”. Che la realizzazione sia stata molto travagliata, anche senza quel che dicono la Niehaus o il produttore, basta a capirlo il film stesso che è, tra gli sconclusionati, sconclusionatissimo e appare cupamente dominato, più che dalla figura di un “Dio nero”, dalla mancanza di una qualsivoglia continuità della storia, come narrata in micro-segmenti del tutto autonomi. Alcune idee dello script al quale si erano applicati, oltre a Liberatore, Roberto Gandus, Ottavio Alessi e Domenico Rafele, erano molto interessanti e tradivano una certa conoscenza della letteratura correlata all’anticristo. Yorgo Voyagis, il “Dio nero” di cui sopra, che invade, alla Pentecoste, un vecchio hotel ricommutato in bordello, porta il nome di Dan, che nella profezia di Daniele è quello della tribù dalla quale dovrà sortire il figlio del diavolo. Quest’ultimo, in Nero veneziano, è concepito da una vergine e percorre la medesima strada terrena del Cristo, venendo tradito nel corso di un’ultima cena (la sequenza migliore, con le puttane-apostole ubriache che ballano tra loro mascherate da scimmie e scheletri), morendo e quindi risorgendo, non per ascendere al cielo, ma per fondare il proprio regno di sangue sulla Terra. E la trovata di un “contro Vangelo” che Fabio Gamma compila, via via annotando la gesta del piccolo demonio, poteva essere foriera, se sviluppata in maniera diversa, di qualcosa di valido. Invece, è tutto un miscuglio di cose che vanno e che vengono ad happening, di situazioni incongrue reiterate.

I giovani Mark e Christine (Renato Cestié e Rena Hiehaus, lui del 1963, lei del 1954), di sangue misto italo-inglese, vivono a Venezia sotto la tutela della nonna. Mark, diventato cieco dopo un incidente, è preda di sinistre visioni, in cui un uomo, con mantello, bastone e cane al seguito, lo minaccia. Quando i due ragazzi, dopo la morte della nonna, si trasferiscono presso gli zii in un pensionato alla Giudecca, l’individuo delle visioni appare nella realtà e seduce Christine, che nel frattempo, scomparsi anche i parenti ospiti in maniera violenta, ha riorganizzato l’hotel come casa di appuntamenti. A nulla valgono i moniti di Mark: la sorella resta incinta e, dopo essersi sposata a Fabio Gamma, un artista alcolizzato che funge da San Giuseppe della situazione (nonché da evangelista), dà alla luce il figlio del Diavolo. Perché mai Rena (doppiata magistralmente da Emanuela Rossi) mostra tanto accanimento nei confronti del povero Renato Cestiè, rinfacciandogli di continuo la sua cecità, non lo si afferra: a un certo punto viene il sospetto che quando la sceneggiatura aveva qualche buco, non si trovasse di meglio che ficcarci dentro una lavata di testa di Christine ai danni del menomato fratello. Oppure un funerale: al quarto si perde il conto… Ci sono personaggi che non si sa né da dove arrivano né chi siano esattamente. Olga Karlatos interpreta addirittura tre ruoli differenti, la donna che appare insieme al demonio Voyagis, la vecchia zia di Mark e Christine, e la madre di una ragazzina, Vicky (Gloria Bozzola), amica di Renato Cestié. Le puttane della cerchia della Niehaus hanno, pure loro, presenze a dir poco rapsodiche: quelle che dovrebbero essere nomi di punta del cast e che escono anche ai generici iniziali, Lorraine De Selle e Ely Galleani, sono sulla scena forse un paio di minuti complessivamente e la Galleani si stenta quasi a riconoscerla (anche in una lunga scena di sesso con Fabio Gamma). Delle altre, la stupenda Florence Barnes ha un momento di gloria (cioè, è bene inquadrata in volto) nella sequenza più spinta, in cui insieme alle colleghe, nude, pugnala a morte Gamma in un’orgia sadica che fa parte delle improvvise visioni del ragazzino cieco. Tiziana Cipelletti e Francesca Bosco fan da belle statuine di sfondo, Jacqueline Kluger balla con una maschera da scimmia nel corso dell’ultima cena dove Linda Larsen (che era, tra l’altro, la fotomodella americana ispiratrice della hit Linda dei Pooh) siede alla destra di Christine, tipo San Giovanni (o Maddalena che sia, secondo certe spericolate esegesi moderne). Al computo delle otto apostole manca solo Angela Covello, che dopo questo film, purtroppo, gettò la carriera di attrice alle ortiche.

Nero veneziano, che partirono a girare nel febbraio del 1977 e che avrebbe avuto la prima diffusione nelle sale soltanto un anno più tardi (e la frase di lancio sui manifesti “il trilling ‘maledetto’ del 1978” corre il rischio di sembrare un calembour sui travagli di lavorazione summenzionati), ebbe parecchio successo in Germania, tant’è che le migliori edizioni in home video restano a tutt’oggi quelle tedesche. E rivedendo il film, al di là di tutte le considerazioni buonsesaie che si possono fare in sede critica (perché il piccolo Anticristo in fasce del quale Christine si è sgravata nella scena prima, nella scena dopo, che dovrebbe essere consequenziale ha già l’aspetto di un bimbo di qualche mese per tornare, di lì a poco, infante?), dico che avevano ragione i tedeschi, ad apprezzarlo. Lo sfondo veneziano fotografato da Alfio Contini, la colonna sonora, struggente e a dir poco sublime di Pino Donaggio che riesce a far ingoiare anche le situazioni più apparentemente indigeste, gli attori perfetti (con Rena in testa: quelli che non ci arrivano a capirlo, sono problemi loro, non di Cestié, né di Gamma, della Karlatos o di José Quaglio – c’è pure lui -, fino all’ultima delle belle puttane), il marcatissimo aspetto “gore”, nonché il generale tenore di decadenza e morbosità nera, rovesciano completamente le carte in tavola. Un cult “maledetto”, sgraziato ma al contempo pieno di grazia e di spirito del cinema bis (la scena in cui Mark riacquista la vista bagnandosi con l’acqua del pozzo miracoloso), del quale sarrebbe stato bello essere testimoni diretti sul set, per scoprirne tutti gli arcani, che non dovettero essere pochi.