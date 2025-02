INTRODUZIONE: BERLINALE NERA

THE GOOD SISTER di Sarah Miro Fisher

HOW TO BE NORMAL AND THE ODDNESS OF THE OTHER WORLD di Florian Pochlatko

MAYA, GIVE ME A TITLE di Michel Gondry

THE ICE TOWER di Lucile Hadžihalilović

MOTHER’S BABY di Johanna Moder

LESBIAN SPACE PRINCESS di Emma Hough Hobbs e Leela Varghese

NIGHT STAGE di Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

IL PROGRAMMA INTEGRALE

A cura di Emanuele Di Nicola, Maria Eleonora C. Mollard, Matteo Vergani