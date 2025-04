Nocturno e l’incesto all’Hacker Porn Film Festival

Nocturno arriva all’Hacker Porn Film Festival. Lo fa con un appuntamento importante, ospitato dalla manifestazione diretta da Lucio Massa: sabato 26 aprile alle 19 presentazione del Dossier Incesto su Nocturno n.260, nella sede del Trenta Formiche di Roma (via del Mandrione, 3 – ingresso libero con tessera Arci). A illustrare i gironi dell’incesto sarà la curatrice del dossier, Maria Eleonora Mollard, con Emanuele Di Nicola e Lucio Massa. Verrà raccontata e discussa la costruzione del numero, uno dei più estremi e innovativi della nostra storia, che si potrà acquistare nella sede del festival.

COS’È HACKER PORN FILM FESTIVAL 2025

Torna a Roma per il nono anno consecutivo l’Hacker Porn Film Festival, in collaborazione con il circolo Arci Trenta Formiche. Arrischiato e sfidante, e da sempre orgogliosamente underground, il festival quest’anno si spinge anche oltre, “six feet under” come si suol dire, dichiarandosi morto e sepolto già a partire dal lapalissiano sottotitolo dell’edizione: DEATH.

Cosa vorrà dire questo termine in relazione al festival? Siamo per caso di fronte all’ultima edizione? O sarà soltanto quella più mortale? E poi, parliamo di una morte definitiva o è solo il preludio ad una futura trasformazione? Quel che è certo è che mortale sarà il mood, definitivo l’approccio, un’edizione talmente senza speranza da prefigurarsi per forza di cose eccitante.

Quale miglior modo di inserirsi nella contemporaneità se non con lasciva disperazione? Ma soprattutto anche quest’anno il festival si propone di dare spazio e visibilità al cinema più coraggioso nell’indagare l’ampio spettro delle pratiche sessuali e dei feticismi, nonché le potenzialità dell’erotismo al cinema e le personali epifanie in termini identitari.

Attese per l’ormai puntuale progetto 48 ORE – un cortometraggio realizzato in sole 48 ore durante le giornate dell’Hacker – lə artistə Lola Pistola e Kiki Kazimi, rispettivamente premiatə come BEST INTERNATIONAL SHORT FILM e SPECIAL MENTION NO GENDER NO BORDER nella scorsa edizione del festival. HPFF25 si svolgerà da sabato 26 a mercoledì 30 aprile 2025 presso il Trenta Formiche, in via del Mandrione 3, Roma.

IL PROGRAMMA INTEGRALE