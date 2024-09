Il 23, 24 e 25 settembre in 4K per il cinquantesimo anniversario

Non aprite quella porta torna in sala

Un regalo prezioso e terribile attende tutti i fan dell’horror più estremo: torna in sala Non aprite quella porta, ovvero The Texas Chainsaw Massacre, uno dei più grandi cult nella storia del cinema dell’orrore. Il film di Tobe Hooper compie cinquanta anni dall’uscita, nel 1974, e si riaffaccia al cinema grazie a Midnight Factory.

È un evento speciale in versione originale sottotitolata: le date sono il 23, 24 e 25 settembre 2024. Una grande occasione per vedere o rivedere uno dei film più importanti di tutti i tempi, fondamentale nella nascita del cinema moderno, non solo dell’horror.

La trama… Davvero qualcuno non la conosce? Eccola di seguito. A Newt, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…