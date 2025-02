Non c’è due senza quattro

Nel 1994 la Prima Repubblica era stata già essere spazzata via dall’azione giudiziaria di Mani pulite e nella scena politica si accingeva a fare irruzione Berlusconi, le stragi mafiose di due anni prima avevano generato la reazione delle istituzioni e risvegliato le coscienze. Nel resto del mondo Nelson Mandela era stato eletto presidente del Sudafrica e nei Balcani la guerra impazzava. In quell’anno così pieno di stravolgimenti politici e sociali, esce nelle sale italiane Botte di Natale, l’ultima pellicola interpretata da Mario Girotti e Carlo Pedersoli, in arte Terence Hill e Bud Spencer, uno dei sodalizi più felici e redditizi che il cinema italiano ricordi. Come evocativamente il titolo suggerisce, di botte il film abbonda, specie nell’ultima mezz’ora, che è un tripudio di quella che è stata la cifra stilistica più distintiva della coppia: le scazzottate fra i due protagonisti da una parte e i loschi individui di turno dall’altra, che alla fine debbono soccombere di fronte a quei due che menano più di loro (compreso il colpo del piccione, il pugno sferrato dall’alto verso il basso con il quale Bud Spencer colpisce il malcapitato che gli capita a tiro). Tuttavia, Il film dopo poche settimane viene ritirato dai grandi schermi, gli incassi sono molto modesti e i produttori riescono a rientrare nei costi solo grazie agli introiti ottenuti nel mercato estero, in particolare in Germania dove la coppia è stata sempre apprezzata. Eppure, per oltre un quarto di secolo, i film di Bud Spencer e Terence Hill sono stati una garanzia per i produttori, il pubblico ha sempre risposto al richiamo dei due attori, che hanno saputo dosare le loro apparizioni in coppia, qualsiasi fosse l’ambientazione delle storie e i registi che le hanno messo in scena.

Dietro il mancato successo della pellicola vi sono diversi fattori, in primis probabilmente la scelta autarchica dei due attori, che hanno deciso di produrre il film (Giuseppe Pedersoli figlio di Bud), scrivere soggetto e sceneggiatura (Jess Hill, figlio di Terence) e dirigerlo (Terence Hill). Dopo circa dieci anni dalla loro ultima apparizione insieme, vi erano grandi aspettative per il ritorno della coppia al cinema e la nuova pellicola l’avrebbe dovuto dirigere il regista che li aveva lanciati definitivamente, e cioè E. B. Clucher alias Enzo Barboni. Tuttavia, alla fine si decise per una gestione in ambito familiare e si scelse uno script che riproponeva i personaggi che tanti anni prima avevano reso famosa la coppia, e cioè i due fratelli del selvaggio West, dai caratteri opposti e fra loro litigiosi che ricalcavano quelli di Trinità e Bambino, protagonisti dei due film diretti da Barboni, ma con nomi diversi, dato che il copyright dei personaggi apparteneva alla produzione di Lo chiamavano Trinità e sequel. Questa operazione nostalgia che faceva tanto cinema anni 70, non è bastata per decretare il successo dell’ultima pellicola del duo: la trama troppo semplice, scritta funzionalmente per mettere in scena le tipiche schermaglie della coppia, qualche richiamo ai classici topoi contenuti nei film di riferimento (compresa l’immancabile mangiata di fagioli), con snodi narrativi prevedibili ed un lieto fine scontato e zuccheroso, non hanno contribuito ad appassionare il pubblico, sia i nostalgici che hanno rimpianto i film di riferimento, che i giovani i quali non hanno apprezzato una pellicola appartenente ad un genere già tramontato e sporadicamente rivitalizzato da nuovi autori con idee e stilemi più innovativi. Peraltro i due attori, ormai avanti con gli anni (55 anni Terence, 65 Bud), non avevano più il physique du ròle adatto ai due personaggi.

Negli anni a seguire, entrambi hanno continuato a recitare da solisti, in varie produzioni pure di successo, sia in televisione che al cinema, attendendo, si dice, una proposta di sceneggiatura, più consona ad un’età che avanzava e comunque all’altezza della loro fama, che non c’è mai stata e quindi, con la scomparsa di Bud Spencer avvenuta il 27 giugno 2026, l’epilogo della loro carriera in coppia rimane il film del 1994.

In definitiva, Mario Girotti e Carlo Pedersoli hanno girato insieme ben 18 film, in oltre venticinque anni, se fra questi si vuole annoverare, per dovere storiografico, anche Annibale, produzione in costume sulle gesta del mitico condottiero cartaginese, girato nel 1959 e diretto da Carlo Ludovico Bragaglia e Edgar G. Ulmer. Nessuno allora avrebbe immaginato che quei due giovani figuranti, che avevano condiviso lo stesso set, pur non recitando mai nelle stesse scene e che sono annoverati nei crediti con il loro nome d’anagrafe, avrebbero avuto un percorso artistico di prima grandezza insieme, negli anni a seguire. Ed in effetti, i due si ritroveranno quasi per caso, otto anni dopo, nel cast del film diretto da Giuseppe Colizzi dal titolo Dio perdona… io no!, nel periodo d’oro dello spaghetti western, in una delle tante produzioni uscite dopo che Sergio Leone nel 1964 aveva reinventato il genere, firmando la regia di Per un pugno di dollari. Si narra che per il ruolo interpretato da Terence Hill fosse stato scelto Peter Martell, (pseudonimo dell’altoatesino Pietro Martellanz) più avvezzo a queste produzioni, ma si ruppe una gamba prima di iniziare le riprese (pare per un litigio con la fidanzata), mentre Bud Spencer fu inserito nel cast, nonostante le iniziali titubanze del regista, perché non si riuscì a trovare un attore avente le sue caratteristiche fisiche.

Il napoletano Carlo Pedersoli dopo una intensa e vincente attività sportiva, sia da nuotatore che in altri sport, grazie alla sua imponente fisicità (era alto 1,92 cm) viene notato da alcuni produttori che lo fanno esordire in varie pellicole in ruoli secondari, ma il giovane Carlo all’epoca non pensava che il suo futuro sarebbe stato nel cinema. Mario Girotti, nato a Venezia da padre italiano e madre tedesca, anch’egli con un passato di sportivo, invece, aveva iniziato a recitare fin da piccolo, facendo il suo esordio sul grande schermo all’età di 11 anni nel film Vacanze col gangster (1952), primo lungometraggio di finzione di Dino Risi e da allora aveva continuato a calcare le scene in diverse produzioni, sempre in ruoli di contorno e credeva in un futuro nella settima arte, ma ancora non erano arrivate la fama ed il successo, nonostante la sua partecipazione anche in pellicole d’autore (su tutti il ruolo del conte Cavriaghi in Il Gattopardo, di Luchino Visconti). Dio perdona…io no! ebbe un ottimo risultato a botteghino e subito si intuì la particolare chimica attoriale fra i due interpreti, che spiccava fra gli altri nomi del cast. I due, per la prima volta, assunsero nei crediti i nomi anglofoni con i quali raggiungeranno la notorietà. Come accadeva spesso in quel periodo, i nostri western puntavano anche al mercato estero, ed in Italia venivano scambiati per produzioni importate dall’oltreoceano, quindi tutto il cast doveva avere dei nomi che non tradissero la provenienza autoctona delle pellicole. Così Mario Girotti, fra i tanti nomi suggeritigli dalla produzione, scelse quello le cui iniziali coincidevano con il nome della madre (Hidelgard Thieme), Pedersoli invece si ispirò alla marca di birra che più preferiva per il nome, ed all’attore Spencer Tracy, per il cognome. Altra caratteristica comune dei due, l’aver fatto ricorso a dei doppiatori, che fin da questa pellicola saranno sempre Pino Locchi (Hill) e Glauco Onorato (Spencer), a causa dello spiccato accento napoletano che contraddistingueva la recitazione di Pedersoli e della dizione italiana non proprio perfetta di Girotti, il quale aveva trascorso la sua infanzia dai nonni materni in Germania e poi, dopo le nozze con una donna americana, aveva soggiornato per lungo tempo negli Stati Uniti.

Ed è proprio in quegli anni che esordisce dietro la mdp Giuseppe Colizzi, che è stato il regista che più ha legato le sue fortune a quelle di Bud Spencer e Terence Hill. Nipote di Luigi Zampa, dopo un apprendistato da aiuto regista e direttore di produzione, Colizzi, infatti, ha la grande occasione di esordire da regista con il film del 1967, a cui seguiranno altre tre pellicole con i due attori, altrettanto fortunate al botteghino. Ma se nella prima produzione la presenza dei due era stata quasi occasionale, i film successivi vengono pensati e realizzati per sfruttare la nascente intesa fra i due protagonisti, che affineranno le caratteristiche che li hanno resi famosi come coppia. Nei due anni a seguire, il regista dirigerà ancora due western, I quattro dell’Ave Maria (1968) e La collina degli stivali (1969), dove i toni cupi e violenti, caratteristici dei prodotti leoniani e dei tanti epigoni, si fanno più sfumati, assumendo tinte maggiormente scanzonate e ironiche. La collaborazione fra il regista e la coppia si concluderà nel 1972, con il film Più forte ragazzi, non più un western ma una storia ambientata nella giungla amazzonica, contenente tutti gli ingredienti tipici che i due interpreti aveva già affinato con i lavori nel mentre realizzati. Se il regista romano ha il merito di aver fatto esordire i nostri due attori con ruoli da protagonisti ponendo le basi che gli hanno consentito di esprimere la cifra attoriale che li ha contraddistinti, è il già citato Enzo Barboni che li ha consacrati definitivamente come la coppia d’oro del cinema italiano, la cui fama ha travalicato gli italici confini e che ha il primato del maggior numero di pellicole dirette, con i due dall’altra parte della mdp. Barboni è stato un valido direttore della fotografia e sceneggiatore prima di debuttare alla regia nel 1970, e fu allora che aggiunse al cognome della madre tedesca (Clucher) le iniziali delle sue generalità. Il suo film d’esordio, uno spaghetti western come tanti (Ciackmull – L’uomo della vendetta 1970), non fu apprezzato, tuttavia, nello stesso anno il regista romano decise di infondere nuova linfa ad un genere ormai al collasso, tanto era stato sfruttato e declinato in tutte le sue forme e variazioni.

Così realizzò Lo chiamavano Trinità (1970), con cui nacque la variante comica e quasi parodistica del filone inaugurato da Sergio Leone e dai tanti suoi imitatori all’opera. In realtà, quando scrisse soggetto e sceneggiatura, Barboni non pensò subito alla coppia di protagonisti che stavano avendo successo con i western firmati Colizzi. In particolare, per il ruolo di Trinità, la prima scelta del regista era stata Franco Nero, che però non accettò la parte, perché impegnato in altre produzioni. Si narra che fu lo stesso Bud Spencer, intanto scelto per la parte di Bambino (ma all’inizio si era pensato a George Eastman alias Luigi Montefiori), a consigliare quell’attore con cui aveva recitato nel trittico western di Giuseppe Colizzi, con il quale irruppero nel genere, e così fu quasi giocoforza affidare a loro il ruolo di protagonisti, che sembrava fosse stato pensato per la coppia. Scritto il copione e formato il cast, occorreva trovare chi producesse un film che avrebbe definitivamente scardinato le coordinate del genere e non fu facile convincere un produttore ad accettare questo azzardo, fino a quando Italo Zingarelli non acconsentì e mise i soldi. La pellicola ebbe un enorme successo, posizionandosi ai primi posti degli incassi, tanto che l’anno successivo venne girato il sequel, sempre diretto da E.B. Clucher, dal titolo … Continuavano a chiamarlo Trinità, con incassi ancora superiori, che lanciò definitivamente la coppia, la cui fama travalicò i confini nazionali, grazie a questi due film che furono esportati all’estero. Da quel momento, il napoletano Pedersoli, che era una persona gioviale ed estroversa, sullo schermo, in coppia con il veneziano Girotti, interpretò il personaggio (all’apparenza) più burbero e scontroso dei due, dal fisico corpulento ma dall’animo buono, in contrapposizione dell’altro, che nella realtà è una persona dal carattere riservato ed al cinema impersonò il personaggio che era bello e furbo, più empatico e simpatico del socio, e tale alchimia attoriale il duo lo riproporrà negli anni a seguire in (quasi) tutte pellicole che riscossero sempre grandi consensi di pubblico e critica, in cui la componente avventurosa delle storie si amalgama con toni da commedia, compresi i primi western, dove l’uso delle armi e della violenza cedono il passo alle scazzottate contro i cattivi di turno, abilmente costruite e coreografate.

Peraltro, i film di Bud Spencer e Terence Hill non incassavano solo in Italia, i due avevano un grande riscontro anche all’estero e allora perché non sfruttare subito questo momento di stasi della coppia e riproporre la stessa formula vincente di due personaggi aventi le loro caratteristiche fisiche e la loro interazione attoriale, ci si è chiesti. In particolare l’idea venne a Mauro Bolognini: bastava trovare due attori che ricalcassero le loro peculiarità, fisiche ed interpretative, riproporre la formula della loro interazione e così accadde e la scelta ricadde sul calabrese Antonio Cantafora e sull’americano di origini ebraiche Paul L. Smith. Il primo aveva già fatto il suo debutto al cinema, in diverse pellicole di genere, fra cui alcuni western, accreditato con il suo nome, ma non aveva mai recitato in ruoli da protagonista ed era molto somigliante a Mario Girotti. Paul L. Smith, invece, che non aveva mai lavorato in Italia, aveva esordito nel grande schermo in diverse pellicole e chi lo vide notò subito la notevole rassomiglianza con il suo collega napoletano. Furono quindi subito scritturati e per tre anni l’attore americano si trasferì nel nostro Paese, dove realizzò insieme con Cantafora, ben cinque pellicole. L’esordio della nuova coppia è stato un western dal titolo Carambola (1974), con la regia di Ferdinando Baldi, che li dirigerà ancora l’anno successivo nel sequel Carambola, filotto… tutti in buca, ed entrambi i film sono prodotti da una casa di produzione riconducibile a Manolo Bolognini, fratello di Mauro. Già a partire da questo dittico, Antonio Cantafora si tinse i capelli di biondo per essere più somigliante a Terence, cambiò il suo nome in quello più esportabile di Michael Coby ed entrambi gli attori vennero doppiati da Pino Locchi e Glauco Onorato, gli stessi che prestavano la loro voce alle copie originali. Seguiranno altre tre pellicole, ed alla regia si alterneranno Giuliano Carnimeo, autore di Simone e Matteo – Un gioco da ragazzi (1975) e Il Vangelo secondo Simone e Matteo (1976), le cui musiche sono curate da Guido e Maurizio De Angelis (gli Oliver Onions), come in tanti film di Bud e Terence, e pure Gianfranco Parolini, che ha firmato un solo film dal titolo Noi non siamo Angeli (1975).

Queste pellicole, pur non raggiungendo gli incassi dei film a cui si ispiravano, ebbero comunque un discreto successo di pubblico, tanto che le storie cinematografiche di Simone e Matteo (come era anche nota la coppia) furono esportate all’estero, in particolare in Francia, in Spagna e nel resto d’Europa, con dei titoli che riecheggiavano il personaggio di Trinità. Si racconta che in Germania, dove Bud Spencer e Terence Hill erano divi assoluti, durante una proiezione, il pubblico in sala insorse appena si rese conto che nel film a cui stavano assistendo, i protagonisti non erano i loro beniamini, ma dei loro cloni. Gli emuli di Spencer e Hill, dopo questa breve ed intensa parentesi, non reciteranno ma più insieme, P. L. Smith fece ritorno negli States, dove reciterà in tanti altri film, fra cui Fuga di mezzanotte (1978) di Alan Parker, nel ruolo del secondino aguzzino, in servizio nelle carceri da dove il protagonista riuscirà a fuggire, e Popeye (1980) di Robert Altman, nel ruolo di Brutus. Cantafora continuò la sua carriera da attore con il suo nome all’anagrafe, comparendo in tante produzioni, alcune dirette da autori prestigiosi, senza più però ricoprire ruoli da protagonista. Ma non furono solo i due attori-fotocopia di Hill e Spencer, a interpretare due personaggi con quelle caratteristiche, potendosi individuare altre produzioni chiaramente ispirate ai film dei due uomini d’oro del cinema italiano. Seguendo un criterio cronologico, il primo titolo che viene in mente è Anche gli angeli mangiano fagioli, diretto nel 1973 dallo stesso regista di Trinità. Dopo avere firmato il sequel del film campione d’incassi del 1970 e prima di dirigere il terzo film della coppia, Barboni si dedicherà alla realizzazione, sia in fase di scritture che di regista, di due pellicole in cui i due attori recitano separatamente. Dapprima Terence Hill che Barboni dirigerà in E poi lo chiamarono il Magnifico (1972), una sorta di racconto di formazione in chiave western, poi sarà la volta di Bud Spencer, protagonista nella citata pellicola dell’anno successivo. Anche gli angeli mangiano fagioli è pure essa una commedia, che si ibrida con il genere gangster, ambientata in una New York degli anni trenta, in cui Bud impersona un personaggio che ricorda molto quelli interpretati con il partner abituale, tanto che a suo fianco troviamo un attore dalle caratteristiche fisiche affini a quelle di Hill, e cioè Giuliano Gemma, all’epoca volto molto noto ed apprezzato della variante italiana del western. Il motivo per cui non fu scelto per la parte proprio Terence Hill, che Gemma si sforza di imitare e di non fare rimpiangere (riuscendoci), non è dato saperlo con certezza, ma sembra che l’attore in quel periodo, sotto contratto con altre case di produzioni, stesse recitando in Il mio nome è nessuno (1973) diretto da Tonino Valeri.

Nonostante la coppia fosse monca, il film riscosse un buon successo di pubblico, quindi il seguito fu quasi scontato, tant’è che, con la regia dello stesso E.B. Clucher, l’anno successivo uscì nelle sale Anche gli angeli tirano di destro, che riproponeva le stesse dinamiche attoriali fra i due protagonisti, che sono ancora Giuliano Gemma nel ruolo di un giovane che sogna di diventare un gangster nella grande mela degli anni del proibizionismo, ostacolato in questa sua aspirazione da un prete corpulento e manesco, che ricorda i personaggi di Bud, ma che è interpretato dall’attore svedese Richy Brunch, dotato di una grande fisicità (era alto circa due metri), al debutto dopo una eccellente carriera da atleta in patria, nel lancio del disco e del peso. L’effetto nostalgia coglierà pure il regista che aveva fatto esordire la coppia nel 1967, vale a dire Giuseppe Colizzi, che nello stesso periodo in cui era all’opera Clucher con il duo originale, dirige Arrivano Joe e Margherito (1974), una commedia interpretata da Keith Carradine (Joe) e Tom Skerritt (Margherito), nei ruoli di due picciotti in missione in Sicilia per conto di un boss italoamericano, che alla fine si redimono. Pur non avendo una fisicità affine a quella di Terence e Bud, anche in questa pellicola è evidente come i due si ispirano chiaramente (e dichiaratamente) all’interazione dei due colleghi più illustri.

Alla fine dello scorso millennio, sempre Enzo Barboni decide di concludere la sua carriera di direttore di attori, con la regia di un western che è uno spinoff del suo film del 1970 che lo ha reso celebre, dal titolo Trinità e Bambino… e adesso tocca a noi (1995), uscito l’anno successivo di Botte di Natale, la pellicola che avrebbe dovuto dirigere lui. I protagonisti sono proprio i figli dei personaggi di Lo chiamavano Trinità, e cioè Trinità Jr. e Bambino Jr., interpretati da due attori al debutto Heath Kizzer (figlio di Trinità) e Keith Neubert (figlio di Bambino), abbastanza somiglianti ai genitori cinematografici, e anche loro avvezzi a usar le mani in luogo delle pistole.

Per concludere questa nostra carrellata sulle pellicole ispirate alla coppia d’oro del cinema italiano, non si possono non citare due recenti titoli di casa nostra. Il primo film di cui parliamo è …Altrimenti ci arrabbiamo (2022), produzione omonima di quella diretta da Marcello Fondato nel 1974, che è stato uno dei più grandi successi della coppia. Alla regia di questo remake (o reboot) troviamo gli YouNuts, alias Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, che mettono in scena una storia che ricalca abbastanza fedelmente l’originale (compresa la mitica colonna sonora dei Fratelli De Angelis), i cui protagonisti sono però i figli di Ben e Kid, cioè i personaggi interpretati da Bud Spencer e Terence Hill nel film a cui si ispirano, cui danno il volto il corpulento Edoardo Pesce ed il biondo Alessandro Roja; l’altra pellicola è Django Undisputed (2024), che è stata firmata ed interpretata da Claudio Del Falco e presto uscirà sugli schermi italiani. Anche se il titolo evoca un altro personaggio icona dell’epoca d’oro del western italiano, in realtà il film si ispira al cult interpretato da Hill e Spencer del 1970 e sequel, entrambi diretti da Enzo Barboni. Del Falco ormai da anni è impegnato ad interpretare ruoli in cui può sfoggiare le sue abilità fisiche nell’uso nelle arti marziali, in produzioni realizzate e pensate più per il mercato estero, quindi questo film da lui diretto ed interpretato costituisce un unicum nella sua carriera e vuole essere un sentito omaggio da parte sua ai due personaggi interpretati dalla coppia in Lo chiamavano Trinità e sequel. Nella pellicola si è cucito addosso il ruolo ispirato a Trinità, mentre ad impersonare la parte che fu di Bambino, fratello del protagonista, troviamo Fabio Romagnolo, un campione italiano di culturismo, al debutto cinematografico, che aggiorna l’iconografia del personaggio, non più una figura molto corpulenta con qualche chilo di troppo, ma un protagonista in perfetta forma fisica, più in sintonia con i gusti e le mode dei giovani. Fra gli altri nomi del cast vi sono Tomas Arana, Anna Rita Del Piano e nei panni del padre dell’interprete principale, a costituire un ideale ponte con il passato, c’è lo stuntman e maestro d’armi, oltre che attore, Ottaviano Dell’Acqua, volto ricorrente in tante pellicole di Bud Spencer e Terence Hill.

Alla fine di questa retrospettiva degli epigoni di Terence Hill e Bud Spencer, ci piace citare Nice Guys, una commedia d’azione diretta nel 2026 da Shane Black ed interpretata dalla coppia di divi d’oltreoceano Ryan Gosling e Russel Crowe. Quando il film uscì negli schermi italiani, al dipanarsi dell’intreccio che vede due personaggi fra loro diversi, uno biondino, piacente ed estroverso, l’altro corpulento e burbero, che loro malgrado si accordano per risolvere una vicenda intricata, non risparmiandosi nel menare le mani quando occorre, in tanti nel nostro Paese videro evidenti assonanze con la nostra coppia di attori. La somiglianza, non stupì più di tanto critica e pubblico: del resto le pellicole di Bud Spencer e Terence Hill erano state apprezzate anche dal pubblico americano. La domanda al cast, in sede di presentazione del film in Italia, quindi, fu quasi d’obbligo, gli si chiese se la fonte d’ispirazione della pellicola fossero stati Terence e Bud, ma il Gladiatore Russel Crowe, glissò l’argomento, apprezzò l’accostamento e si mostrò più che lusingato di questo paragone.