Nuovo Cinema Horror, venerdì 13 la presentazione a Roma

Sarà una serata horror quella di venerdì 13 dicembre alla Libreria Altroquando di Roma (via del Governo Vecchio, 82). Alle 21 si presenta Nuovo Cinema Horror, il libro di Emanuele Di Nicola appena uscito per le edizioni Mimesis (pagg. 180, euro 18). Nella storica sede della Altroquando, nella cornice della sala pub, va in scena la discussione sui grandi horror del presente: da It Follows a The Witch, da Hereditary a Midsommar, un’indagine su cosa ci fa paura oggi e come ce lo mostrano i registi. Per farlo la scelta è caduta su una data simbolica per tutti gli appassionati del genere: venerdì 13, citando il cult Friday the 13th di Sean S. Cunningham che negli anni Ottanta ha riscritto le regole dello slasher.

A dialogare con l’autore sarà Mariangela Sansone, critica cinematografica e co-direttrice del Ravenna Nightmare Film Fest, il più importante festival italiano di cinema horror. Sarà lei a guidare la platea in un viaggio nei nuovi film dell’orrore, scoprendo e dibattendo i titoli contenuti nelle pagine del libro. È previsto un incontro interattivo: Di Nicola e Sansone apriranno la discussione rispondendo alle domande e osservazioni del pubblico.

