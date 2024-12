Oddity, una perla nera perturbante

In un’annata che – da Longlegs a The Substance, da Terrifier 3 a Late night with the devil, da Maxxxine a In a violent nature – ha visto il cinema horror emergere trionfante in praticamente tutte le sue possibili declinazioni, manca ancora all’appello un piccolo capolavoro, sfuggito per ora ai radar e, soprattutto, alla visione del pubblico. Parliamo di Oddity, una chicca cinematografica così formalmente perfetta che non sarebbe forse dispiaciuta neppure al maestro Hitchcock in persona. Scritta e diretta dal quarantaquattrenne irlandese Damien Mc Carthy (Caveat), la pellicola dà voce a quel cinema indipendente a bassissimo budget, con cui spesso e volentieri ci piace riempirci la bocca. Vincitore del Midnight Audience Award all’ultimo SXSW di Austin, al termine del tour nei festival, Oddity, coprodotto da Shudder e disponibile sulla piattaforma, è stato distribuito quest’estate nelle sale americane, pare piuttosto svogliatamente.[1] Dalle nostre parti, meritoriamente introdotto al TOhorror 2024, attende ora una data di uscita ufficiale da Plaion Pictures, prevista indicativamente per febbraio-marzo 2025, in base a quanto i produttori di Keeper Pictures hanno comunicato a Nocturno.

Quello che colpisce maggiormente di Oddity è il minimalismo spinto agli estremi, la sua essenzialità. Per Damien Mc Carthy, cresciuto da piccolo nel negozio di VHS del padre, appassionato di horror, la lesson learned tramandata dai gloriosi ‘80 è stata soprattutto una: “less is more”. Per inciso, tra i classici, dice, il suo favorito è John Carpenter, tra i “moderni” Bong Joon-ho. La scuola di cinema e dieci anni di gavetta e cortometraggi (visibili su Youtube[2]) determinano forse anche il lascito di un’estetica gotico-calvinista austera e sostanzialmente estranea al barocchismo spendaccione. La location stessa, utilizzata per il set di Caveat, nella contea di Cork, sull’estremo meridionale dell’Irlanda, è stata nuovamente utilizzata per Oddity. Non si tratta in questo caso solo di virtuose economie produttive: McCarthy predilige effettivamente gli spazi scenici chiusi, con un taglio perimetrale netto e geometrie riconoscibili, luoghi che nel processo filmico possono facilmente diventare – come in questo caso – un personaggio a sé.

Se in Caveat lo spazio era delimitato dalla corsa stessa della catena che frenava Isaac quando si muoveva all’interno della casa, Oddity si muove tra due linee temporali principali ma in un puzzle di flashback che convergono in unità di spazio, nella residenza di campagna di Ted (Gwilym Lee), uno psichiatra rimasto vedovo in seguito al misterioso assassino della moglie Dani per mano di un suo paziente. Un anno dopo, trasformata nell’ elegante abitazione di un medico in carriera, la casa si presenta come un capolavoro di perturbante minimalismo, dove andrà in scena il secondo tempo di un delitto annunciato. Senza questa premessa potrebbe suonare fuorviante (o incresciosamente banale) sottolineare come Oddity riesce miracolosamente a fondere in un solo giro di valzer il thriller giallistico, la casa infestata, l’horror psicologico, il soprannaturale con un tonalità folk, ecc. Il punto non è infatti mescolare o ibridare i sottogeneri. La “magia” weird di Mc Carthy alla fine produce secondariamente questo effetto, ma non coincide affatto con esso. Non consiste nell’esecuzione più o meno riuscita del soggetto, nella sua scrittura cinematografica, ma nell’esecuzione resa con soltanto gli elementi strettamente essenziali, la dotazione minima indispensabile. Dotazione non limitata ai classici stereotipi di un horror da camera – che passa con disinvoltura dai pupazzi ai cannibali all’orrore ospedaliero – che non esclude neppure il ricorso a veri e propri feticci.

Al tempo presente la gemella di Dani, Darcy, una medium in grado di udire la voce dei morti attraverso i loro oggetti personali, in questo caso l’occhio di vetro di Olin Boole, il presunto omicida, piomba nella casa di Ted (e della nuova fidanzata, Yana), decisa ad incastrarlo come mandante dell’assassinio. La sensitiva e il medico interpretano ovviamente gli estremi opposti – empowerment psichico vs. razionalità scientifica – della commedia umana. Non bastasse, nel suo day job la medium – interpretata come la sorella da un’immensa Carolyn Bracken (You Are Not My Mother) – manda avanti un oscuro negozio di antiquariato esoterico e questo spiega perché al centro del film figura l’inquietante pupazzo di legno di grandezza umana (The Wooden Man) e con la bocca spalancata come l’urlo di Munch, che Darcy regala alla coppia.

Nel cavo del suo cranio Yana scopre inorridita capelli, foto e denti della defunta. Il pupazzo è insomma un feticcio folk, una Golem ligneo, una marionetta stregonesca destinata prima o poi a entrare in azione, ma anche un impareggiabile Mcguffin che per metà del film se ne starà seduto come un inatteso commensale di legno ad occupare la scena. È un trucchetto che il filmaker ha già sperimentato con il sinistro coniglietto giocattolo di Caveat, che qui rivediamo in un cameo sugli scaffali del negozio di Darcy. Mc Carthy cita questa volta Child’s Play, Creepshow ma soprattutto Wicker Man come fonte di ispirazione per il pupazzo, riservandosi d’altra parte il sacrosanto diritto a non fornire troppe spiegazioni. Ottimo per le chiacchiere del dopo cinema, come tutti i burattini basta e avanza per sgonfiare con la sua ingombrante presenza l’illusione marionettistica del libero arbitrio anche nelle menti di umani razionali e logici come Ted.

