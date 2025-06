Palermo-Milano, andata e ritorno. Detta così potrebbe sembrare il sequel mai girato del dittico poliziesco, diretto negli anni novanta da Claudio Fragasso (Palermo – Milano, solo andata e Palermo-Milano, il ritorno), ma in realtà vuole essere semplicemente un riferimento geografico che introduce la nostra storia, costellata di coincidenze, similitudini ed affinità fra due personaggi dello spettacolo. Nel capoluogo lombardo, così come il quello siciliano, si possono rintracciare le traiettorie (dissimili, ma sotto diversi aspetti assimilabili) di due comici fra loro coetanei i quali, negli anni, dopo tanta gavetta, fra cabaret e vari spettacoli in tv, apparizioni nei social e alcuni piccoli ruoli in opere più o meno di successo, avevano guadagnato la notorietà, principalmente a livello regionale. Poi la svolta: quando entrambi erano ormai avanti con gli anni, arriva nel 2021 l’esordio sul grande schermo, con due diversi lungometraggi di cui finalmente sono protagonisti, con due seguiti, da loro interpretati sempre come attori principali, usciti nelle sale nel 2024. In questi film, i due comici hanno incarnato i loro consueti personaggi già noti nei media e riscosso un discreto successo, non solo in “patria”. A rendere ancor più serio questo gioco cinefilo di rispecchiamenti, in due dei loro lunghi da protagonisti, troviamo la medesima guest star che li ha tenuti a battesimo: l’attore ultraottantenne, cabarettista e cantautore sardo Benito Urgu, che ha ricoperto un piccolo ruolo. Stiamo parlando del meneghino Germano Lanzoni e del palermitano Giovanni Cangialosi, entrambi classe’66, che sarebbe riduttivo definire semplicemente attori (o comici). Nel loro curriculum, infatti, si trovano le più svariate esperienze artistiche (entrambi cantanti, poi, in ordine sparso, chi pittore, chi speaker di squadra di calcio ed altro), tuttavia a farla da padrona è la lunga esperienza maturata nei cabaret dei loro rispettivi territori, dove si sono formati e hanno affinato le rispettive cifre artistiche, tanto da aggiungere, infine, alla loro carriera di artisti poliedrici il tassello che mancava, quello cinematografico, che è ciò di cui vogliamo occuparci.

Cominciando dal profondo sud, Cangialosi debutta sul grande schermo ricoprendo piccole parti in diversi film, due dei quali diretti da suoi conterranei più illustri ed affermati: Salvo Ficarra e Valentino Picone lo inseriscono nel cast del loro terzo film, Il 7 e l’8 (2007), da loro codiretto insieme a Giambattista Avellino, mentre due anni dopo è la volta di Giuseppe Tornatore che gli affida un piccolo ruolo, quello di un personaggio balbuziente che viene arrestato dai fascisti, in Baaria (2009). E, in effetti, Cangialosi, nella vita, balbuziente lo è davvero, ma è solo quando si trova a recitare sul palco o davanti la mdp che riesce a superare questo disturbo del linguaggio. Tuttavia, è stata proprio la sua balbuzie a fargli avere la parte nel film del regista bagherese. Lo stesso attore ha ricordato l’aneddoto in una recente intervista, raccontando: “Allora, è andata più o meno così: lessi in una rivista o in un giornale che Tornatore stava cercando attori molto magri per affidargli un ruolo nel film che avrebbe dovuto girare, appunto Baaria. Quindi, mandai subito una mail per prenotare il provino alla produzione, loro mi chiamarono ed io mi presentai. Ricordo che quel giorno c’erano tantissimi partecipanti, ed era proprio Tornatore ad assistere ai tanti provini. Quando venne il mio turno, mi colse l’emozione, forse anche per trovarmi al cospetto di un regista Premio Oscar e, non richiesto, cominciai a balbettare, non riuscendo a ripetere le battute che mi erano state affidate. Pensai allora che mai avrei avuto la parte, invece Tornatore, alla fine del provino, mi disse subito che il ruolo era mio, perché cercava proprio un personaggio che, oltre ad essere magro, sul set avrebbe dovuto recitare la parte di un balbuziente”.

Ma non è solo la balbuzie ciò che lo contraddistingue, come personaggio poi portato sullo schermo: vi è anche la sua congenita magrezza, a cui accoppia una notevole espressività mimica, su cui basa le sue gag, forse memore, in una sorta di crasi generazionale, delle qualità artistiche delle due icone del cinema (e teatro) popolare palermitano, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Agli inizi degli anni Venti di questo secolo, tuttavia, Cangialosi decide che è arrivato il momento di diventare protagonista anche al cinema e, da neofita nel mondo della settima arte, realizza qualcosa che ha pochi uguali fra le produzioni cinematografiche nostrane: scrive soggetto e sceneggiatura, compone le musiche, quindi dirige e si autoproduce un primo film, e poi un secondo, anche con il contributo economico di alcuni sponsor privati, nei quali si mantiene fedele alla particolarità irriducibile del suo personaggio. Il 2021 è l’anno di Chi non muore si rivede, che narra di un ingenuo cassamortaio di paese, il quale per colpa di un equivoco deve sfuggire ad un mafioso che crede che la moglie lo abbia tradito con lui; quindi, segue il più recente Nato con la camicia (2024), dove il protagonista è un don Giovanni impenitente, che deve sposare una donna illibata per riscuotere un’eredità, ma alla fine trova l’amore. Quest’ultimo film fu girato a sei mani, dallo stesso Cangialosi insieme a Paola Salute, che è la protagonista femminile, e Bruno Tedesco. Entrambi i lavori sono caratterizzati da costruzioni visive attente e curate, location ben scelte e, soprattutto, vedono l’interazione del Cangialosi protagonista con gli altri personaggi dei cast (spiriti affini del cabaret palermitano, alcuni anche volti noti, quali Giovanni Cacioppo e il già citato caratterista sardo Benito Urgu), da cui scaturiscono i calembour e le trovate demenziali, nel solco della tradizionale farsa della italica commedia. I due film vengono proiettati in diverse sale siciliane, ottenendo incassi più che lusinghieri. Poi, arriva la svolta inaspettata: Chi non muore si rivede è selezionato al festival ICFF film festival di Toronto, dove viene proposto con i sottotitoli in lingua inglese, divertendo i tanti spettatori di origine siciliana e non solo, accorsi alla proiezione, mentre Nato con la camicia, trova spazio nella programmazione di Amazon Prime video, dove inizia il suo percorso in sordina, per poi, dopo pochi mesi, trovarlo già fra le pellicole più popolari del palinsesto televisivo.

Ancora più prorompente è stata la scalata verso una notorietà (anche) cinematografica da parte di Germano Lanzoni e del suo personaggio più riuscito, “il milanese imbruttito”, che quando viene portato sullo schermo con il film Mollo tutto e apro un chiringuito (2021), già spopolava nel web. A circa un decennio prima risale l’incontro fra questo milanese dotato di grande ironia e di uno spiccato sarcasmo con il collettivo di videomaker italiani, noto come il Terzo segreto di satira, di cui diventa un attore di riferimento, esordendo sul grande schermo in un piccolo ruolo nel primo film diretto dal collettivo Si muore tutti democristiani (2017). Questa collaborazione consente a Lanzoni di dare vita al suo personaggio più riuscito, questo milanese doc, che incarna i tanti vizi e le poche virtù del “bauscia”, disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di avere successo e fare soldi. Ma raramente un personaggio nato sul web e che riscuote tanto successo su You tube e sugli altri social trova il travaso indolore sul grande schermo, tuttavia Lanzoni riesce nell’impresa dove tanti hanno fallito. Alcuni registi del collettivo (Pietro Belfiore, Davide Bonacina e Andrea Fadenti) firmano la regia del film d’esordio di Lanzoni protagonista, trovano la storia giusta e la cuciono addosso al milanese imbruttito, adattandosi in maniera soddisfacente al diverso linguaggio della settima arte. La pellicola, uscita in sordina, riscuote un discreto successo al cinema e poi in streaming, arriva così la seconda esperienza cinematografica per Lanzoni, che viene chiamato da Alessandro Siani per ricoprire un piccolo ruolo in Tramite amicizia (2023), diretto dallo stesso attore napoletano.

Ma inevitabilmente arriva il sequel del primo film, girato tre anni dopo, dal titolo Ricomincio da taaac. Sempre diretto dagli stessi registi del Terzo segreto di satira, ripropone il medesimo cast composto da volti noti della scena milanese, insieme ad attori più affermati (su tutti Claudio Bisio e Paolo Calabresi) e vede ancora protagonista il milanese imbruttito, con un plot che segue le medesime coordinate narrative del precedente, dove il nostro vive alterni momenti di successi e sconfitte imprenditoriali, ma alla fine trova il modo di riemergere e confermare le peculiarità del suo personaggio. Entrambi i due film con Lanzoni protagonista hanno divertito il pubblico e non deluso i critici, alcuni dei quali, i più entusiasti per la ventata di novità insita nel personaggio creato da questo milanese doc, hanno scomodato mostri sacri del passato, azzardando paragoni con esempi illustri del nostro immaginario cinefilo, addirittura trovando affinità con il Rag. Ugo Fantozzi, in arte Paolo Villaggio che ci ha divertito per circa cinque lustri e che è stato protagonista di dieci pellicole.