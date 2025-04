Pink Floyd Live at Pompei. Un rituale misterico

L’esperienza di Pink Floyd Live at Pompei di Adrian Maben, goduto su schermo iMax e restaurato in 4K, non è solo la lisergica riproposizione di un concerto leggendario, ma diventa un vero e proprio rituale misterico, grazie alle mesmerizzanti immagini della villa dei Misteri, dei volti pagani ripresi dagli scavi, del ribollire della solfatara, interpolate con le lunghe carrellate, gli split screen, i lenti zoom sui 4 componenti della mitica band, visti per la prima volta su una scala visiva colossale.

Tralasciamo gli innumerevoli aneddoti, reperibili in rete, sull’ideazione (la location doveva essere inizialmente il Grand Canyon) e la realizzazione (il lungo cavo industriale steso nella città per far arrivare corrente a sufficienza) del film-concerto del regista franco/scozzese Adrian Maben. Ciò che vorremmo portare all’attenzione sono quei dettagli che, su uno schermo 22×16 metri come l’iMax, balzano fuori: le vene sul braccio ossuto di Roger Waters mentre prova gli effetti alla console per On The Run, all’interno degli Abbey Studios; le screpolature sugli affreschi e le statue di Pompei; le facce enormi di Wright, Mason, Gilmour e Waters che si rivolgono direttamente allo spettatore nelle interviste; il suono cristallino e avvolgente del restauro attuale; l’espunzione di quei brutti effetti digitali della versione “rimasterizzata” del 2003, incoerenti con la fattura analogica del filmato dell’epoca; il recupero dei colori originali (anche rispetto al restauro 2003) e, ovviamente, la definizione pazzesca.

Alcuni episodi musicali in particolare acquistano nuova vita nella grandezza dell’iMax: le note suadenti e dal vago sapore orientale di Set the Controls for the Art of the Sun, si sposano perfettamente e alchemicamente con le immagini rubate agli affreschi della Villa dei Misteri: il ghigno dei satiri, l’inizianda in ginocchio, forse in attesa della frusta, gli astanti in estasi, tutti elementi dionisiaci che entrano in risonanza con la sontuosa suite musicale del gruppo inglese, colto alla conclusione nonché all’apice della prima fase, quella più psichedelica, della sua carriera.

Infine l’urlo di Rog su “Careful with that Axe Eugene” che ovviamente ti aspetti ma, quando arriva, ti colpisce comunque in pieno i sensi con l’impatto delle forze dell’inconscio più selvaggio, ormai liberate. In effetti è questo Pink Floyd Live at Pompei: puro Id, ovvero la parte ancestrale e istintuale della mente umana, disciolto in suoni e immagini che parlano direttamente a quell’uomo vecchio di milioni di anni che, secondo Jung, ognuno di noi si porta dentro, che ne siamo consapevoli o meno. La visione di Adrian Maben, ideatore e regista dell’intera operazione, prende vita sugli schermi odierni, per un appuntamento imperdibile, sia per vecchi fan, ma anche per eventuali giovani che vogliano accostarsi a della musica con una profondità e un’anima, che non è possibile ritrovare nella trap oppure negli insulsi motivetti martellanti di tanti cantanti pop in voga oggi.