Pupi Avati: il mio ritorno al gotico padano

Intervento delizioso e coinvolgente del regista Pupi Avati, moderato da Enrico Magrelli, che ha preceduto la proiezione , al cinema Barberini di Roma, del suo nuovo film, L’orto americano. Il regista, in forma e sorridente, condivide tutta la sua soddisfazione per la sala piena ma anche, a prescindere da ciò, per essere riuscito a realizzare, in età matura (scherza molto sui suoi 86 anni), un lungometraggio che sognava da tempo, ispirato al cinema noir in bianco e nero degli anni ’40, soprattutto un gotico, genere da lui frequentato anni or sono e che pure gli era valso diversi successi, uno fra tutti La Casa dalle finestre che ridono, un vero e proprio cult.

Avati, nel raccontare la genesi della sua ultima fatica cinematografica, coglie l’occasione per strizzare l’occhio ai giovani in sala, ai quali raccomanda l’importanza di seguire i propri progetti e le proprie inclinazioni, ma anche agli “anziani” che nel tempo sono stati fondamentali per la sua carriera; in particolare, racconta un aneddoto riguardante Ugo Tognazzi e di come l’attore, nel pieno della sua carriera, si fosse offerto di recitare gratuitamente per lui dopo i primi due flop di botteghino e critica. Il film sarebbe stato La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, e gli avrebbe fatto guadagnare finalmente un reale riconoscimento del suo status di regista.

Ma il messaggio trasversale che Pupi Avati sente di condividere a tutti è quello dell’importanza della scrittura. Scrittura come rivelazione, come fuga, come espressione, il mezzo tuttora Ne L’orto americano la scrittura, soprattutto di lettere e memorie, sarà fondamentale crocevia di eventi dipanati attraverso decenni, e il protagonista è un aspirante scrittore sempre in cerca di una ispirazione difficile da rinvenire; Avati però ci tiene a sottolineare l’importanza della scrittura nel cinema , e di quanto i film siano soprattutto prima sceneggiatura, la forma più completa di scrittura. La tecnica cinematografica, le immagini, le scene, di cui il nostro si rivela indiscusso maestro anche in questa opera, vengono dopo.

