Santecchia Horror Festival è il primo festival di cinema horror cilentano, che si svolgerà, dal 31 luglio al 4 agosto 2024, a Gioi, un antico borgo medievale situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, già set di due importanti corti horror, che hanno fatto il giro del mondo, vincendo svariati premi: Malum aeterni e Ivi Elv, nonché luogo di leggende e storie che si tramandano da generazione in generazione. Il festival è al suo primo anno, ma si inserisce nel contesto ormai decennale del noto “L’Anatema di Santa Santecchia”, gioco di ruolo/escape room a squadre, che giunto alla sua decima edizione, vanta centinaia di partecipanti provenienti da varie regioni italiane. Dalla sinergia di Luigi Scarpa, direttore del festival e regista horror pluripremiato e il team dell’Anatema di Santa Santecchia, nasce questo nuovo progetto, che si pone come obiettivo quello di portare il cinema horror in questa zona dell’Italia, dall’indiscusso fascino esoterico e di allargare il suo raggio di azione verso un pubblico nazionale e internazionale, coinvolgendo come ospiti le eccellenze del cinema Horror made in Italy. Il festival sarà un’esperienza totalmente immersiva, che coinvolgerà l’intero borgo: proiezioni speciali nelle location più suggestive, tour guidati nei boschi e alla ricerca di vecchi casolari per un vero e proprio location scouting, workshop e incontri, aperitivi e momenti conviviali, per assaporare tutte le bellezze che la terra cilentana è in grado di offrire.

Trenta sono le opere in concorso, suddivise in una sezione riservata agli script e un’altra dedicata ai cortometraggi. I dieci soggetti selezionati sono:

Un demone di paese di Salvatore Iodice

Villa Torre di Pierfranco Allegri

Donkey eyes di Eleonora Cadelli

B.R.S. Brigate Rosso Sangue di Maria Zara Fullone

TU(A)MORS di Vincenzo Pandolfi

Il cimitero delle auto di Vincenzo Pandolfi

Squame di Vincenzo Pandolfi

CERNUNNOS! di Luca Pedretti

Al Crepuscolo di Filippo Santaniello

Giù nel buio di Giuseppe Rasi

Questi, invece, i 20 cortometraggi in gara:

Will You Come Up? di Ho-Seung Son

Angelica di Gianni Carbotti

Cul-de-sac di Francesco Gabriele

Sacra Victima di Danilo Greco

Scomparire di Daniele Nicolosi

Nahialli – Un cuento de oro y sangre di Grace Amabile, Enrique Montoya

Stay Human di Francesco Foletto

THE BLACK reCAT di Paolo Gaudio

Next Please di Eva Bonnevits

Dispensary of Death di Simon O’Neill

Liver di Alessio Cuboni

Finché morte non ci separi di Michele Martino

Ex camera di Domiziana Nardi

One for the Road di Daniel Carsenty

Embrace di Axel Zeltser

Shakespeare for all Ages di Hannes Rall

Braccato di Neagu Eugen

Poacher Poacher di Keil Orion Troisi

La Nueva (The Newcomer) di Ivan Villamel

Juggernaut di Daniele Ricci e Emanuele Ricci

A stabilire i vincitori del Best Horror Short e del Best Horror Script, oltre ai premi come Best Director, Best Special Effects, Best Cinematography, Best Editing, Best Actor, Best Actress e Best Soundtrack, sarà una giuria presieduta dal regista Claudio Lattanzi e composta dall’attrice Ilaria Monfardini, dalla co-fondatrice e amministratrice di Ore D’Orrore, primo brand horror social d’Italia, Tania Bizzarro, dallo sceneggiatore e saggista Antonio Tentori e dal nostro Davide Pulici.

Appuntamento, dunque, nella suggestiva cornice del Convento di San Francesco a Gioi, per una cinque giorni di horror & magiche atmosfere fuori dal tempo.