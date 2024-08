L'edizione numero 21 va in scena dal 4 al 13 ottobre

In seguito alla ricezione di 3.295 film in rappresentanza di 112 paesi, è stata elaborata la selezione ufficiale del 21° Sedicicorto Forlì International Film Festival, che avrà luogo a Forlì dal 4 al 13 ottobre 2024. La direzione artistica, composta da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo, ha scelto 155 cortometraggi, provenienti da 42 paesi, composti dal 50% di genere fiction e documentari e 50% da animazioni. Sono in programma 114 anteprime (74%), tra mondiali, internazionali, nazionali e regionali.

I film selezionati in concorso sono stati tutti prodotti entro i 12 mesi dal termine iscrizione dell’anno precedente, seguendo la volontà artistica di rappresentare quanto di più nuovo è in circolazione sul piano Internazionale. Direzione artistica che nella scelta ha privilegiato, tecnica, originalità narrativa, e diversità geografica, dando forma ad una selezione che sarà in grado di incuriosire i tanti appassionati del cinema breve.

I film selezionati sono suddivisi in 11 sezioni di cui 8 competitive e proiettati dal 4 al 13 Ottobre 2024 presso il cinema San Luigi e Fabbrica delle Candele. Circa 50 film saranno visibili nello stesso periodo anche tramite la piattaforma My Movies.

Di seguito le sezioni competitive:

Movie – 25 film di Fiction e documentari internazionali fino a 35 min.

Animalab – 23 film di Animazione internazionale (Max 35 min.)

Cortitalia – 14 film Film Nazionali di ogni genere (Max 35 min.)

Cortinloco – 6 Film Regionali di ogni genere (Max 35 min)

Under5 – 16 Film internazionali di ogni genere fino a 5 min.

Animare – 25 Film Internazionali di animazione per bambini/ragazzi fino a 20 min.

Student Bendazzi – 14 Film internazionali di animazione realizzati da studenti, (fino a 20 min.

Sketching – 13 Film realizzati dal Liceo Artistico Canova di Forlì fino a 5 min.

Di seguito le sezioni fuori concorso:

Apollo – 11 Film Regione Emilia-Romagna fino a 35 min.

Red – 4 Film con la caratteristica del colore rosso nella narrazione

For Gaza – 4 Film realizzati da registi Israeliani e Palestinesi

L’ elenco dei film selezionati, è consultabile presso il sito www.sedicicorto.it

Il programma del festival suddiviso in 10 giornate sarà pubblicato sul sito. Sedicicorto Forlì International Film Festival continua a consolidare il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama del cinema breve, promuovendo la diversità culturale e artistica attraverso la suggestione delle immagini in movimento.