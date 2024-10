Il mondo horror grottesco e spaventoso ideato da Luca Ruocco con il romanzo Denti da latte torna in libreria e su tutti gli store online a novembre, con il nuovo capitolo della saga: Solo ossa.

Nel nuovo libro di Ruocco, sempre edito da Bakemono Lab, al piccolo succhiasangue Vali e a suo padre Bela, si unisce un nuovo co-protagonista tutto da scoprire che trascinerà i suoi nuovi amici e i lettori all’interno di una memorabile avventura ambientata durante la notte di Halloween!

Come il precedente capitolo, anche Solo Ossa è una storia pensata per gli amici dell’horror più giovani, che stanno compiendo i primi passi dentro il lato più oscuro dell’universo del genere fantastico, ma riesce a essere una lettura curiosa e divertente anche per i Vampiri millenari più stagionati, che di certo troveranno rimandi e contaminazioni ad hoc dedicate a una visione più consapevole!

Questa la sinossi del nuovo libro: A scavare in mezzo alle tombe nel cuore della notte non si tira fuori mai niente di buono. A meno di non essere Vampiri e avere l’abitudine di girare per camposanti alla ricerca di feretri dal passato interessante. In quel caso può succedere infatti di imbattersi in creature bizzarre che, sorgendo da un tumulo che credevano eterno, abbiano ancora qualcosa da dire o da fare. Qualcuno addirittura, come scopriranno il giovane Vampiro Vali e suo padre Bela, potrebbe avere anche un corpo e una memoria da voler recuperare.

«Ho sempre amato le storie di fantasia e non, le storie in generale in cui hai poche certezze e molto mistero, e i ruoli, forse, possono invertirsi: non è scritto da nessuna parte che i vampiri debbano essere i cattivi e gli umani i buoni.», scrive nella prefazione Claudio Chiaverotti, sceneggiatore di Dylan Dog e creatore delle serie a fumetti Brendon e Morgan Lost che, da maestro del racconto fantastico, continua: «Solo Ossa è la fiaba che vorresti farti raccontare per non addormentarti, ma per contrasto vorresti sognarla ancora e ancora e ancora, per sentirti quel ragazzo-vampiro che si affaccia alla non-vita.»

Luca Ruocco racconta la non-vita dei suoi Vampiri cattivi cattivi con ironia, leggerezza e un po’ di nonsense, ma senza rinunciare all’orrore e all’oscurità che da signori delle tenebre devono portarsi dietro e trasmettere agli spettatori.

Solo ossa arriverà in libreria e su tutti gli store online da novembre, ma è già acquistabile in pre-order sul sito della casa editrice Bakemono Lab a questo link: https://bakemonolab.it/prodotto/solo-ossa/

Ai soli preordini arrivati entro il 31 ottobre Bakemono Lab invierà in omaggio insieme al libro il Kit di gadget del perfetto non-morto che include: un segnalibro, una spilletta con il temibile Bela e la cartolina con i protagonisti del nuovo romanzo disegnati da Luca Ruocco.

Le creature della notte di Solo Ossa, insieme al loro autore, saranno a Roma da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre 2024, all’interno della manifestazione “Più Libri Più Liberi”.

Le illustrazioni di copertina e di apertura capitolo di Solo ossa sono realizzate da Stefano Tambellini, illustratore di libri per ragazzi e regista di film d’animazione, vincitore del premio Méliès d’argent per il cortometraggio Impossible Maladies [2023] e già autore della cover di Denti da latte.

La prefazione è di una delle voci più autorevoli del fumetto horror/fantastico italiano: Claudio Chiaverotti.

«Morsetto o scherzetto?»

Luca Ruocco

Guarda solo film coi mostri. Scrive, interpreta, scarabocchia.

Nel 1999 fonda insieme a Ivan Talarico la compagnia teatrale DoppioSenso Unico.

Ha collaborato con numerose testate di critica cinematografica e fumetti: da Taxidrivers a Splatter.

Firma redazionali e sceneggiature per Bugs Comics.

Nel 2010 fonda InGenereCinema.com, Gazzetta del Cinema e della Cultura Horror e del Fantastico, che tuttora dirige.

Dal 2012 fa parte dello staff organizzativo del Fantafestival e dal 2020 è parte del comitato editoriale di Heroes International Film Festival.

Nel 2016 scrive e dirige con Marcello Rossi il documentario Dylan Dog – 30 anni di incubi, prodotto da Studio Universal in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Tra il 2019 e il 2023 ha creato e sceneggiato Il Giro dell’Horror, docuserie dedicata all’horror italiano distribuita da Weird Book.

Nel 2024 è co-autore della trilogia di disperazione comica Niente di nuovo sotto il suolo, pubblicata da pièdimosca Edizioni.

Con Bakemono Lab ha pubblicato il suo primo romanzo horror per ragazzi, Denti da Latte, di cui Solo Ossa è il sequel.

Bakemono Lab è una casa editrice che attinge le sue venature dark dalla tradizione favolistica mondiale, dal linguaggio fumettistico, dal pop surrealism e dall’universo cinematografico. Nella sua vita editoriale ha dato vita con gli anni a uno stile narrativo ibrido fatto di ombre e inchiostro, proponendo percorsi di lettura alternativi. Nel catalogo delle sue pubblicazioni saggi di cinema, illustrati e narrativa.