Speciale – Quarant’anni di Silent Night, Deadly Night

Cineverse ha deciso di reinventare un’altra volta il Natale. Dai produttori di Terrifier, annunciato per il 2025 il reboot del più classico horror natalizio: il nuovo Natale di sangue (Silent Night, Deadly Night) sarà presentato al prossimo American Film Market di Las Vegas. Nel quarantennale del primo Babbo Natale con l’ascia insanguinata, sono filtrati anche i primi nomi. Il progetto sarà scritto e diretto da Mike P. Nelson (Wrong Turn, V/H/S/85) e prodotto da Scott Schneid e Dennis Whitehead, i due produttori esecutivi del film originale Tri-Star del 1984, affiancati da Jamie R. Thompson. Secondo il sito Deadline, che per primo ha lanciato la notizia, Brandon Hill e Brad Miska (Terrifier 3) supervisioneranno invece il franchise per conto di Cineverse come produttori esecutivi insieme a Erick Opeka e Yolanda Macias. Natale di Sangue non è stato sicuramente il primo horror natalizio né, preceduto qualche anno prima da Christmas Evil (Un Natale macchiato di sangue, 1980) di Lewis Jackson, il primo con un Bad Santa pluriomicida. E’ stato invece il primo a rivendicarlo apertamente nel trailer e sui manifesti. Uscito nelle sale lo stesso giorno di A Nightmare on Elm Street, uscì anche trionfante dal confronto del box office. All’epoca gli slasher come Halloween e Venerdì 13 erano all’apice della popolarità ma le associazioni dei genitori si mostrarono assai meno tolleranti con un film che prometteva di rovinare il Natale ai propri figli. Appoggiati dalla stampa, in molti scesero in piazza chiedendo a gran voce di ritirarlo e costringendo molti gestori a farlo. Un decano della critica come Gene Siskel, apostrofò i filmmaker senza mezzi termini: “i vostri profitti sono davvero soldi sporchi di sangue”. Per capire cosa era veramente successo facciamo un passo indietro.

Christmas Eve, la notte della vigilia, rappresenta un tempo speciale per il cinema americano e per molti anni un momento praticamente off limit per il cinema di genere. Anche il sequel di un classico come Cat People (1941) di Jacques Tourneur non potè esimersi da una sdolcinata chiave soprannaturale quando si trattò di resuscitare il fantasma di Irena Dubrovna Reed nel clima natalizio di The Curse of the Cat People (1944), opera prima del grande Robert Wise. Le cose cambiano negli anni ‘70 con Black Christmas (1974) di Bob Clark, un thriller ambientato in un collegio femminile e ispirato alla leggenda urbana della babysitter, e, prima ancora, con Silent Night, Bloody Night (1972), una pellicola a metà strada tra la black comedy e lo slasher, con un cast di personalità warholiane della Factory newyorkese come Ondine, Candy Darling, Tally Brown, Freddie Francis. Più o meno negli stessi anni un episodio di Tales From The Crypt (1972), ispirato alle storie gotiche della EC Comics, mostra Joan Collins nei panni di una spregiudicata uxoricida uccisa a sua volta da un serial killer vestito da Babbo Natale che la figlia accoglie in casa credendo il vero Santa. È solo negli anni ‘80 però che, sulla scia dei nuovi franchise, si fa largo l’idea di agganciare al Natale una storia che ogni dodici mesi possa presentarsi a battere cassa durante il periodo più caldo dell’anno per il botteghino. Con Halloween III: Season of the Witch ci provarono senza successo John Carpenter e Debra Hill, e quella era più o meno anche l’idea di Schiend e Whitehead con Natale di sangue. Allo scandalo iniziale fece poi seguito la consacrazione ma anche una delle serie direct to video più bizzarre e sconclusionata di sempre, con episodi così sconnessi che la critica finì molto spesso per snobbare, malgrado i molteplici spunti autoriali offerti, a cominciare dalla presenza di Monte Hellman e Brian Yuzna dietro alla macchina da presa.

Tornando al 1984, Schneid e Whitehead, si vedono imporre dalla TriStar un regista stilisticamente estraneo al genere horror come Charles E. Sellier Jr. Malgrado ciò non demordono e si attengono al concept iniziale. Ispirato a un racconto di Paul Caimi si può riassumere con il claim che campeggia anche nei poster: “Lui sa se sei stato cattivo o buono, quindi sii buono per l’amor del cielo..“. Il film inizia subito con un bambino di cinque anni, Billy Chapman, che la vigilia di Natale deve assistere alla feroce uccisione dei suoi genitori da parte di un killer vestito da Babbo Natale. Lo shock si abbarbica ancora di più nella sua psiche una volta finito in orfanotrofio, tra le grinfie di Madre Superiora, una suora all’antica con il pallino delle punizioni corporali. Dieci anni più tardi rivediamo Billy, un cristone diciottenne (Robert Brian Wilson) costretto a trovarsi un lavoro. Mandato a bottega deve travestirsi da Babbo Natale per trastullare i piccoli clienti sulle ginocchia. Il seguito del film dimostra che non è stata una buona idea.

A differenza di Bruce Wayne, in seguito alla perdita traumatica dei genitori a Billy non scatta infatti la sindrome del vigilante, quella che, per restare nel genere natalizio, spinge, mutatis mutandis, l’oscuro protagonista di Christmas Evil a vendicare l’”autentico” spirito del Natale, massacrando a sinistra e a destra i presunti filistei vestito da Santa. L’episodio porta invece Billy a rivivere da adulto il trauma ma dalla parte dell’assassino. Il suo obiettivo emerge gradualmente dalla nebbia mentale e si concretizza finalmente nel terzo atto: trasformare l’odiata vigilia natalizia in un evento luttuoso per chiunque si accinga a celebrarlo (tra le sue vittime spicca Linnea Quigley, la “scream queen” del cinema horror anni ‘80 in Night of the Demons, A Nightmare on Elm Street 4, Hollywood Chainsaw Hookers). La missione di Billy alla fine sembra quella di voler “salvare” dal Natale (e da Madre Superiora) i bimbi dell’orfanotrofio dove farà la sua macabra raintree. “Siete salvi, Babbo Natale muore” sono le sue ultime parole.

Morto lui, il fratellino Ricky, è pronto a raccogliere la sua ascia di guerra. Avendo assistito alla brutale uccisione del fratello maggiore sappiamo che farà a sua volta la fortuna di qualsiasi terapeuta. In effetti, lo ritroviamo in compagnia di uno psichiatra, ormai ventenne e con le sembianze di uno spiritato Eric Freeman, all’inizio di Silent Night, Deadly Night Part 2 (1987). Sembra la premessa di un sequel qualsiasi ma non è così: privo di un vero budget, il film è stato infatti concepito come una variante del primo Natale di sangue. Sellier si ritira dall’operazione che viene affidata a Lee Harry. Per quanto possa suonare incredibile, soltanto all’ultimo la produzione opta invece per un sequel, riutilizzando per i flashback circa 40 minuti del film originale su 90 di screen time complessivi. Il risultato andrebbe mostrato in qualsiasi corso di montaggio cinematografico ma è anche il tipo di film che normalmente mette la parola fine a qualsiasi franchise. A qualsiasi, forse, ma non a Natale di sangue. In un’epoca che sarà ricordata come la “golden age dell’home video”, due anni dopo si decide infatti di riprovarci. Il terzo episodio, Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out! (1989) è affidato nientemeno che a Monte Hellman (La sparatoria, Strada a doppia corsia, The Cockfighter), uno dei padri della nuova Hollywood anni ‘60 -’70 post cormaniana. Perchè è una scelta bizzarra? Perché il regista, come ama ripetere nelle interviste, detesta i film horror e confessa di aver riso come Franti quando gli è capitato di vedere l’Esorcista. Non bastasse ha la febbre quando decide di gettare lo script alle ortiche e di riscrivere di sana pianta il soggetto in una settimana, e di girarlo subito dopo a rotta di collo perché deve andare a Cannes e ha già in tasca il biglietto.

La storia. Il nuovo Ricky (Bill Moseley), l’iconico Choptop di Non aprire quella porta 2, sopravvissuto ai proiettili al termine del film precedente, è paralizzato in coma in un letto di ospedale. Il suo cervello fa bella mostra di sé in una calotta cranica trasparente. Alla mercé del mad doctor di turno (l’ex Toni di West side story, Richard Beymer), Ricky è collegato telepaticamente alla sensitiva Laura. Ovviamente è vigilia di Natale e l’esperimento lo risveglia dal suo lungo sonno senza sogni. Sulle tracce della telepate cieca, che risulta anche la prima e ultima final girl del franchise, Ricky versione frankenstein lascia dietro di sé la consueta scia di cadaveri. Lo spunto rispolvera apparentemente il motivo del coma e dei poteri ESP di thriller fantascientifici anni ‘70 come Il tocco della Medusa (1970), Coma profondo (1978), Patrick (1978), ma passati i primi minuti il sequel di Hellman risulta terribilmente piatto e noiso.

Chi sovvertirà definitivamente gli schemi del franchise, è quel genio iconoclasta di Brian Yuzna, rispettivamente regista e produttore di Silent Night, Deadly Night 4: Initiation and Silent Night (1990) e di Deadly Night 5: The Toy Maker (1991), i ultimi due ultimi capitoli della saga, narrativamente autonomi dalla trilogia iniziale. Il primo, in particolare, ambientato a Los Angeles, è un notevolissimo body horror, dai risvolti gore psichedelici che rimandano al Cronenberg degli anni ‘80. Un film giustamente riscoperto, dopo essere stato identificato per anni con un franchise fallimentare. L’atmosfera voluttuosa e pop, da thriller soprannaturale, che si respira nella prima parte, è attraversata da flash improvvisi ed esplosioni sensoriali. Sciami di insetti e hamburger marci raccolti dai cassonetti nascosti come bombe a tempo infestano di continuo la visione dello spettatore. Dietro a ogni colpo di scena, lo stato di allucinazione si mescola al trasalimento prodotto dai corpi incendiati, sventrati, fuori di sesto. Gli effetti speciali di Screaming Mad George, un fedelissimo (Bride of Re-Animator, Society), che Yuzna ha voluto anche in Deadly Night 5, portano il franchise al livello successivo dell’imponderabile e dell’inatteso, dove nessuno era mai arrivato. La storia segue, con un interessante postura di genere, Kim Levitt (Neith Hunter), una giornalista bullizzata dai colleghi maschi del suo giornale e vessata dal padre antisemita dal partner. Contro il parere dei suoi capi, svolge un’inchiesta indipendente che la porta ad indagare i riti iniziatici di una misteriosa setta di donne wicca. È un film che con Babbo Natale non c’entra ovviamente più nulla.

Potrebbe essere l’ultimo colpo di coda di una serie direct to video che invece sale nuovamente e inaspettatamente in quota con Deadly Night 5: The Toy Maker (1991) di Martin Kitrosser L’episodio torna al tema slasher e al leit motiv dei bambini traumatizzati dal Natale ma, ovviamente, lo fa alla maniera di Yuzna che ne approfitta anche per reinterpretare la favola di Pinocchio. Al centro della vicenda troviamo alcuni magnifici giocattoli killer e, nei panni del loro creatore, il giocattolaio Joe Petto, un geppetto di eccezione: Mickey Rooney. Il celebre attore, che nella sua carriera aveva già interpretato Babbo Natale, accettò la parte malgrado anni prima si fosse unito al coro di riprovazione per Natale di sangue. I tempi erano evidentemente davvero cambiati e nei permissivi anni ‘90 un anziano e rispettato entertainer nei panni di un giocattolaio matto non mena più di tanto scandalo. Il plot risolve il finale con un twist nella migliore tradizione all’orrore tecnologico: Pino, il giovane psicopatico che trasforma i giocattoli in macchine assassine, si scopre essere un robot intelligente, “una AI”, che il giocattolaio senza figli ha creato per supplire alla paternità mancata.

A quasi trent’anni da Natale di Sangue non è mancato neppure lo pseudo remake con Silent Night (2012, Steve C. Miller), una pellicola mediocre, con un Malcolm McDowell ai minimi sindacali. Vagamente ispirata al film di Sellier va a rimpinguare un filone che da decenni pullula ormai di corpulenti killer rosso vestiti. Un filone che, con il trucco del sacrilegio, ha saputo nel tempo infestare l’atmosfera natalizia, assimilandola a quella di Halloween. Decostruendo l’immaginario consumistico ben oltre i termini austeri della mondanità cristiana.