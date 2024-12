Squid Game: le premesse della stagione 2

In occasione dell’ultimo Halloween, in un locale delle mie parti c’è stata una serata “a tema”. Niente streghe, vampiri, fantasmi o zucche: i camerieri portavano addosso la tuta porpora delle guardie di Squid Game. Questo per definire, intanto, la portata culturale di una serie-fenomeno che ha senza ombra di dubbio rappresentato un successo planetario. E adesso che è ormai imminente l’uscita della seconda stagione (26 dicembre, sempre su Netflix), gli echi di una mania assopita dai larghissimi tempi seriali ricominciano a martellare, rendono nuovamente proponibili analisi e, magari, aspettative su un prodotto immediatamente asceso a racconto pop. Nessun mistero, sia chiaro sin dal principio. La cosiddetta korea-mania era già stata intavolata dal trionfo internazionale ottenuto da Parasite prima dell’epoca Covid e, proprio in funzione di essa, è stata favorita dal sempre più ampio consumo di prodotti audiovisivi da piattaforma.

Ma naturalmente, oltre la superficie degli uomini senza volto e recanti una fin troppo chiara geometrica simbologia al mondo videoludico che ha presto invaso il tritacarne asettico e fintamente anarchico dei social, c’è sempre stato altro. Anche in Squid Game risiede un’identità culturale, appartenente alla cinematografia orientale più vicina a quella occidentale nel mondo, stavolta resa ancora più limitrofa. E quindi una strada semplice da attraversare, anche per gli strenui boicottatori di quel modo di fare intrattenimento. Il succitato film di Bong Joon-Ho è evidentemente presente, visto che la serie ideata da Hwang Dong-hyuk non fa altro che ampliare e spettacolarizzare il discorso della guerra tra poveri. Così come in nuce è facilmente ravvisabile, nel protagonista Seong Gi-hun, l’Oh Dae-su di Oldboy. Riferimenti fin troppo facili per un pubblico che va conquistato senza troppi giri di parole.

Gi-hun rientra senza dubbio tra i personaggi televisivi più efficaci e autentici di quest’ultima era seriale. È un perdente che non si dà mai per vinto, un farabutto con una morale, un ingenuo che però sa anche usare il cervello. Una contraddizione in movimento, che sbatte, sbatte e sbatte ripartendo ogni volta. Ma soprattutto è un uomo mai cresciuto e questo diventa un elemento che praticamente si sposa con ciò che lui e le tante altre persone dovranno affrontare una volta indossata la fatidica tuta verde. Questo perché il gioco, nella sua mortale e diabolica proposta, ha a che vedere con il mondo dell’infanzia: da esso scaturisce sia nelle singole prove che nelle ambientazioni color pastello e quasi frutto di un immaginario puerile. Il tutto per uomini e donne che non sono ancora scesi a patti con l’età adulta, non sapendosi districare mai tra famiglia, lavoro e soldi e mandando difatti tutto a puttane. In un dormitorio tipo campeggio, composto da una lunga fila di letti a castello, le guardie impartiscono loro regole e si assicurano che vengano rispettate. E anche quando la vera natura del gioco emerge, l’obiettivo rimane quello di preservare l’ordine, in una sorta di illusorio patto sociale dove la gara rimane semplicemente una gara e non una mattanza. Insomma, come ci si rivolge a dei bambini anche di fronte all’orrore, Benigni docet.

Ovviamente non è tutto, tante sono le diramazioni che prende Squid Game. Tutte cose che dinanzi alla follia (anti)estetica delle suddette piattaforme social e dell’inutile produzione collaterale sono sicuramente passate sottotraccia fino ad essere probabilmente dimenticate in questi tre anni di pausa narrativa. I filo-orientali hanno potuto trovare As the Gods Will di Miike Takashi, visto che entrambi i giochi mortali iniziano con “Un, due tre, stella!”. Ed è impensabile non rivedere pure la spettacolarizzazione della violenza nel cult Battle Royale di Fukasaku Kinji, anch’esso basato su un gioco mortale e il cui romanzo di origine è tornato “stranamente” alla ribalta dopo l’uscita della serie coreana. Naturalmente sono tutti riferimenti imperfetti, quasi “acchiapponi”. La narrativa messa in piedi da Hwang Dong-hyuk ha avuto il merito di mischiare il survival con il thriller di indagine, ovviamente scandendo i ritmi sulle possenti spalle del primo sottogenere. Appassionante e spietato, in grado di rendere universale e di richiamo qualcosa che sembrava destinato alla nicchia. Che poi è la storia di molte serie televisive riuscite laddove molte altre hanno fallito.

La korea-mania, che ovviamente è da imputare anche al successo in occidente di gruppi musicali come BTS e similari, è un fenomeno non molto dissimile ai tempi della grande ondata anime che trovò spazio sul seguitissimo canale MTV nei primi anni 2000. Il tempo ha congelato però queste tendenze e adesso verrà nuovamente testato sulla spinta della seconda stagione di Squid Game, che promette di viaggiare sugli stessi binari della prima. Anche se il gioco sarà senza dubbio diverso nelle regole e probabilmente negli esiti. Sempre per chi gradirà e per chi deciderà di non seguire più. Perché tanto la questione è sempre seguire, dall’inglese “to follow”.