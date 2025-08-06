Summer of Fear: il cult dimenticato di Wes Craven

Tutti odiano questo film, o quasi, ma per qualche arcano motivo sono tantissimi quelli che ci hanno visto qualcosa, compreso chi scrive. Iniziamo col dire che si tratta di un film televisivo, ripescato qua e là in dvd negli anni e comparso da qualche tempo anche nel catalogo di Prime Video. Prima di Summer of Fear (Stranger in our House), Craven ci aveva già scioccato con L’ultima Casa a sinistra (1972) e Le colline hanno gli occhi (1977), ma vuoi per la sua destinazione, il vecchio Wes si concede al mezzo catodico con un approccio piuttosto classico, senza osare più di tanto, ma questo non penalizza affatto il film e più avanti vedremo perché.

Dopo che i suoi genitori e la domestica sono morti in un incidente stradale, Julia (Lee Purcell) viene accolta a casa dai suoi zii, Tom e Leslie Bryant e accetta di dividere la camera con sua cugina Rachel (Linda Blair). In casa tutti si mostrano disponibili e premurosi nei confronti di Julia, soprattutto i maschietti della famiglia, lo zio Tom (Jeremy Slate), i figli Peter e Bobby, nonché il ragazzo di Rachel, Mike (Jeff McCracken), totalmente rapiti dal fascino ammaliante della ragazza e dalla disgrazia che le ha cambiato la vita. Dopo l’arrivo di Julia, però, si verificano tutta una serie di sfighe che torturano la povera Rachel: il cavallo dà di matto e le muore, la cugina le porta via il fidanzato, e altri fattacci che portano la ragazza, dopo la scoperta di strani feticci, a convincersi che Julia sia una strega, soprattutto dopo che il suo amico anziano, il professor Jarvis (Macdonald Carey), le presta qualche volume sulle origini della stregoneria.

Linda Blair non ha avuto vita facile dopo il successo planetario de L’Esorcista (1973), e soprattutto quando tornò a far parlare di sé per il suo ruolo da protagonista in La ragazza del riformatorio (1974), film televisivo diretto da Donald Wrye dove interpreta Christine, un’adolescente spedita dai genitori in riformatorio, e dove tra le altre cose è vittima di uno stupro con un manico di scopa, tanto che la scena sconvolse i penpensanti e fu censurata nei passaggi successivi. L’Esorcista II (1977) la vide tornare nei panni dell’indemoniata Regan MacNeil, ma come sappiamo, le cose non andarono bene, e la Blair, anche per vicissitudini personali e l’arresto per possesso di cocaina, fu in qualche modo relegata a ruoli marginali e da emarginata, e successivamente in film discutibili, per non dire dimenticabili. Forse, proprio questi ruoli di outsider devono aver colpito Wes, che le affida il ruolo della vittima sacrificale. Alla povera Linda, in questo film, accade davvero di tutto, tanto che le sfighe della Gen Z di oggi, al confronto, fanno sorridere. Bullizzata dalla cugina, lasciata dal fidanzato, derisa dai fratelli e ignorata dalla famiglia, la povera Rachel-Linda ne passa di tutti i colori e si finisce per empatizzare con lei fino al riscatto finale. Già, perché se il formato televisivo penalizza Craven e lo addolcisce nella spettacolarizzazione orrorifica della vicenda, giova invece alla Blair dal punto di vista del suo profilo psicologico, regalandoci una delle outsider più coraggiose di sempre. Rachel riuscirà a superare una delle fasi più difficili della crescita e raggiungere la credibilità che le viene rubata da un’altra donna, più bella e formosa di lei. Summer of Fear, seppure non perfetto, è un piccolo film tv da riscoprire, da guardare con gli occhi di oggi più che con quelli di ieri. E se non dovesse bastare, ci trovate anche Fran Drescher, negli anni 90 icona pop dell’indimenticabile serie tv La Tata.