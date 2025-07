Surfin’ Emilia-Romagna

Presentato all’ultima edizione dell’International Film Festival Rotterdam e uscito nelle sale italiane il 3 luglio scorso, L’oro del Reno (2025) è un condensato di memorie, fatti reali e immaginari che racconta la storia del fiume Reno, non quello tedesco – che proprio a Rotterdam sfocia in mare dopo aver attraversato l’Europa – bensì quello italiano, che si snoda tra Toscana ed Emilia Romagna prima di tuffarsi nell’Adriatico. Opera prima di Lorenzo Pullega, il lungometraggio si concentra sulla terra d’origine del regista bolognese, rievocando traumi, miti e leggende a essa indissolubilmente legati. Lo fa navigando le acque del Reno, nelle quali si mescolano storie apparentemente slegate fra di loro, ma utili a dipingere un affresco unitario dove luci e ombre, gioie e dolori, vita e morte fanno la loro comparsa per poi dissolversi, lasciando spazio alle persone e agli echi del loro passaggio. Abbiamo rivolto qualche domanda al regista in occasione della proiezione del suo film al Cinema Beltrade di Milano.

Guardando L’oro del Reno è impossibile non percepire l’influenza del cinema di Federico Fellini. Quanto ha inciso la sua figura sulla tua scelta di diventare regista e sul tuo stile narrativo?

La folgorazione è avvenuta quando avevo poco più di dieci anni. Il desiderio di fare cinema è nato in realtà grazie a due registi, Stanley Kubrick e Sam Raimi. Di Kubrick mi feci regalare un cofanetto che spaziava da Lolita a Eyes Wide Shut: per me il suo è un cinema ragionato, con una messa in scena rigorosa e con un pensiero forte alla base. Raimi mi colpisce invece per il suo meraviglioso talento nel fare cinema anche con pochi mezzi. Ho amato moltissimo i suoi primi film horror, mi trasmettevano l’idea che si potesse fare un film con o senza budget.

Naturalmente ho amato anche Fellini, che mi ha offerto una prospettiva completamente diversa sul mondo. Nel suo caso ci tengo a specificare che il mio non è un interesse citazionista, anzi trovo questo tipo di atteggiamento un po’ intellettualistico e fine a sé stesso. Mi piace molto, invece, quando si attinge alla poetica di un altro autore inconsapevolmente, rendendosene conto solo a posteriori. Per L’Oro del Reno è andata così, e ne sono contento, perché significa che “sono stato vissuto” dal film: questo mi permette di guardarlo, una volta terminato, con gli occhi dello spettatore, scoprendo aspetti di cui prima non ero conscio.

Hai compiuto degli studi particolari per diventare regista?

Inizialmente mi ero iscritto al DAMS. Lo misi in pausa per andare a Londra, dove per un periodo feci teatro. L’obiettivo però era il cinema: tornato a Bologna lasciai l’università e cominciai a lavorare, sperando di conoscere qualcuno che mi aiutasse a realizzare il mio sogno.

Il tuo film è prodotto da Mompracem, la casa di produzione cinematografica dei Manetti bros. Come è stato lavorare con loro?

Li conosco da tanto, avevamo lavorato insieme sia su L’ispettore Coliandro che sulla trilogia di Diabolik, ero responsabile delle location. È nata così una grande stima che ci ha spinti a parlare di tanti progetti, fino a quando mi è venuta l’idea per questo film, di cui loro si sono subiti innamorati. Da quel momento mi hanno lasciato grande libertà, penso di averli visti sul set soltanto una volta.

Come è stato il passaggio dai corti al lungometraggio? Hai trovato difficoltà nel gestire un apparato più complesso o è stata una transizione per te naturale?

Mi sono subito trovato a mio agio, anche perché ho sempre percepito i cortometraggi come un mezzo espressivo limitante. Il lungometraggio è il mio formato preferito, molto più delle serie a cui fatico ad appassionarmi. Questo non significa che il film, per come lo abbiamo pensato, non presentasse difficoltà: pieno di personaggi, quasi costantemente sull’acqua ed esposto al meteo: potrei definirlo una sorta di “Vietnam” emiliano ma la verità è che ci siamo divertiti, e che le sfide più complicate sono quelle che regalano le soddisfazioni maggiori.

Hai scritto la sceneggiatura insieme a Roberto Romagnoli e Federico Montevecchi. È stato difficile far convivere le diverse esperienze che vi legano al territorio in cui siete nati e cresciuti?

Pensavamo tutti che la struttura dovesse fondarsi su una base molto sottile di realtà da cui partire per un viaggio che, attraversando il fiume, visitasse mondi molto diversi tra loro. È capitato che alcune delle storie in cui credevo di più non convincessero gli altri. Fortunatamente ci conosciamo da molto tempo e siamo in grado di parlarci con onestà, magari arrabbiandoci, ma trovando un punto d’incontro. Setacciando il bacino di circa 50 storie che avevamo scritto, siamo giunti alla selezione finale. Tra le scene su cui avevamo pareri discordanti c’è quella del battesimo: ho insistito per dedicarle un momento importante, in quanto a essa succedono altre due sequenze in cui si celebrano rispettivamente un matrimonio e un funerale. Ci tenevo che questa parabola si svolgesse in modo compiuto, anche se un po’ sghembo.

La musica è estremamente presente nel film. Si può considerare la colonna sonora come un collante della vicenda, al pari della voce fuoricampo del narratore?

Assolutamente sì. La musica del film è stata elaborata quasi con gli stessi tempi della sceneggiatura. Anni fa, quando ancora quest’ultima stentava a prendere forma, ho cominciato a dialogare con Marco Pedrazzi, un compositore che stimo molto. Il nodo principale era trovare un tema musicale che agisse da leitmotiv per tutta la durata del film, seppure con delle variazioni interne: un charleston nella scena delle terme, un valzer, e così via. La sua intuizione è stata, una volta individuata quella semplice melodia dopo un intero anno di lavoro, quella di farla nascere direttamente dal preludio di Wagner, come se il Reno germanico sfociasse direttamente in quello, più piccolo, italiano. Ci tenevo che fosse una musica dolce, nostalgica, quasi demodé e vagamente melensa. Con Marco parlavo del Caffè Florian a Venezia, gli facevo sentire le musiche dei film di Ozu, dal tono elegiaco e un po’ romantico, in cui mi sembrava che risiedesse la chiave sentimentale del film. Per quanto mi riguarda, il cinema si scrive prima di tutto con la musica, è da lì che emergono le immagini. Penso per esempio ai Carmina Burana, che si sentono nella scena in cui la sposa incontra il suo amato: fin da subito sapevo che su quel primo piano sarebbero dovute risuonare quelle specifiche note. Per la sequenza incentrata sul Popolo del Sole, ovvero un gruppo di persone reali che per tutto l’anno si ritrova sul Reno ad abbronzarsi, avevo immaginato una certa musica quando, per puro caso, ho scoperto un gruppo del Ruanda degli anni ’70, gli Orchestre Impala. Sono un gruppo meraviglioso di cui ho esplorato tutta la discografia prima di imbattermi in un pezzo incredibile, allegro ma al tempo stesso malinconico, che recita “cosa hai fatto nella mia vita, cosa hai fatto al mio cuore da quando te ne sei andata…”. Li ho chiamati e ci siamo messi d’accordo.

Rimanendo sulla sequenza che nel film dedichi al Popolo del Sole, come sei entrato in contatto con Eva Robin’s, la loro “leader”?

Eva è una straordinaria attrice televisiva e cinematografica – è stata diretta, tra gli altri, da Dario Argento in Tenebre – che io ho conosciuto a teatro grazie allo spettacolo Frigo, scritto da un fantastico autore argentino omosessuale di nome Copi. Da sola interpretava dieci personaggi diversi: quando, tempo dopo, ho scoperto che si recava quotidianamente a prendere il sole sulle sponde del Reno insieme a un folto gruppo di persone, ho capito che dovevo incontrarla.

I membri del Popolo del Sole, per come appaiono nel film, sono tutti personaggi reali?

Tutti, a parte un attore che interpreta l’amico del regista e pochissimi altri, tra cui Silence, un personaggio impersonato da uno splendido signore che ho conosciuto sul set di un mio cortometraggio precedente e che ho voluto comparisse anche qui. In questa scena appare anche il direttore di produzione del film: è l’uomo che offre a Silence una fetta di cocomero.

Tra le tematiche cardine del film c’è la memoria, che viene mostrata in tutta la sua natura effimera e inevitabilmente soggettiva. Qual è il tuo punto di vista su questo aspetto?

Sicuramente è presente il senso di un limite oltre il quale razionalmente non ci si può spingere e che solo le storie, soprattutto di finzione, possono varcare. Il mio è un film sul rivivere i ricordi, rivedere le cose per re-immaginarle. Da questo punto di vista, ricordare è soprattutto reinventare.

Sono queste le ragioni che ti hanno spinto a realizzare un film di finzione invece di un documentario?

Inizialmente la mia volontà era proprio quella di impostare il film come un documentario, anche dei più banali, per poi farlo collassare, scemare a poco a poco e sfociare nell’invenzione più pura. Perché spesso la realtà, così com’è, non basta a raccontare.

Come siete arrivati a scegliere Neri Marcorè per interpretare il narratore invisibile del film?

Ero molto indeciso se usare la mia voce, poi ho realizzato che questo mi avrebbe impedito di mantenere quella distanza necessaria per raccontare questa storia al meglio. Prima di Marcorè sono stati presi in considerazione diversi attori tra cui Stefano Accorsi, che apprezzo molto ma la cui voce è estremamente riconoscibile, mentre per me era importante che questo personaggio tendesse quanto più possibile al nulla, alla neutralità assoluta. Volevo che il suo ritratto fosse lo specchio di quello che vedeva, perché ciò che gli sta di fronte è molto più importante di lui. Marcorè, oltre a essere un ottimo attore, aveva una tonalità di voce adatta a questa mia esigenza.

Nel film il narratore si interroga su quali aspetti concentrare il suo sguardo: paesaggistici, umani…sei riuscito a capire quale sia il tuo “oro del Reno”?

Credo che siano le persone, ma, soprattutto, quello che le persone rappresentano o suggeriscono. Il vero valore non risiede nelle storie ma nella loro eco: la presenza di così tanti fantasmi nel film forse va in questa direzione, di mettere in scena entità che sopravvivano alla morte.

Sempre il narratore, incerto sul da farsi, decide di partire pur non sapendo precisamente in quale direzione muoversi. È successo lo stesso anche a voi con questo film, oppure avevate ben chiaro in mente quale percorso intraprendere?

Siamo partiti soprattutto inventando, anche perché ciò che di vero scoprivamo nel corso delle ricerche era quasi sempre deludente. Alcune cose sono reali, come il battesimo del bambino africano, ispirato a una scena a cui ho assistito personalmente. Al tempo stesso, era per noi di primaria importanza non limitarsi ai fatti. La stessa scena iniziale per esempio, con i melomani giapponesi fanatici di Wagner che confondono il Reno italiano con quello tedesco, è di pura fantasia.

Per la scena con gli spettri dei bambini affogati nel Reno, i cui occhi brillano di luce propria, ti sei ispirato a Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti di Apichatpong Weerasethakul?

Adoro Apichatpong e in particolare il suo Tropical Malady, quindi in qualche maniera, inconsciamente, sì. Questa immagine deriva da un fatto realmente accaduto, la morte di quattro bambini nel fiume: di finto c’è invece la tomba che mostriamo nel film, con le foto dei bambini che in realtà sono quelle degli sceneggiatori, dell’aiuto regia e di me da piccoli… questa cosa non l’avevo mai detta. In ogni caso è una storia che risale agli anni ’60. I nostri genitori ce la raccontavano per tenerci lontani dal pericolo e ci è rimasta impressa. Questo è tra l’altro uno dei momenti più intimi del film, in quanto mi ero prefissato di far sì che non si vedesse mai il volto a cui appartiene la voce narrante, mentre qui, seppure da bambino e in maniera non annunciata, appare.

I titoli di coda sono accompagnati dal brano Sempre di Gabriella Ferri, i cui versi recitano “come un vecchio ritornello, che nessuno canta più”. Cosa vuoi suggerire con questa scelta?

Quella di Gabriella Ferri è una voce della tradizione, dove tradizione non significa rimasticare il passato ma reinventarlo per renderlo eterno. Penso ad altre interpreti come Amália Rodrigues o Dolores Vargas, in grado di reinterpretare melodie antiche rendendole moderne, anche se non contemporanee; d’altronde il presente, in quanto tale, non è per me di particolare interesse. Nella canzone di Gabriella Ferri mi sembrava ci fosse la summa del film: una cosa vana, che tende a svanire e che però, come recita il ritornello, ritorna sempre. Una contraddizione, insomma. Fin dall’inizio sapevo che il film si sarebbe concluso su queste note.

Il fatto che il film sia stato presentato su un palcoscenico prestigioso come quello dell’International Film Festival di Rotterdam ti avrà sicuramente aperto nuovi orizzonti. Quali differenze hai riscontrato fra Olanda e Italia dal punto di vista della struttura organizzativa, della critica, del pubblico?

La cosa che ho notato con piacere è che il film non lascia indifferenti. Ho molta fiducia nel pubblico, penso sia più intelligente e più aperto di quanto non si voglia far credere. Da parte mia sono abbastanza impermeabile alle critiche, il film esiste e si difende da solo, a me non resta che accompagnarlo. Per quanto riguarda Rotterdam, è stato bello vedere come una storia a noi così vicina possa toccare anche un pubblico molto lontano per geografia e sensibilità.

Stai già lavorando al prossimo film?

Sì, sarà di nuovo ambientato dalle mie parti, in Emilia-Romagna. Si tratta di un film per ragazzi e si svolge interamente negli anni ’90, potremmo definirla una fiaba dai toni magici e un po’ horror. La stessa struttura narrativa ricalca quella di un film per ragazzi, di quelli che si facevano proprio negli anni ’90. È il tipo di cinema che ho amato e con il quale sono cresciuto.